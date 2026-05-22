Výstavy v létě na Vysočině připomenou i práci Tamary Horákové

Galerie na Vysočině nabídnou v hlavní turistické sezoně výstavy s židovskou tematikou i práce umělkyň se vztahem k regionu. V Havlíčkově Brodě bude poprvé vystavovat tamní rodačka Tamara Horáková. Oblastní galerii Vysočiny Jihlava čeká kvůli rekonstrukci hlavní výstava až v září, řekla ČTK její mluvčí Jana Jarošová.
Na výstavě nazvané Portréty Vysočiny se Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod rozhodla představit portrétní práce Horákové, na které výtvarnice používá specifickou techniku. Obličeje jsou tvořené výseky katastrálních map. Geometrické barevné tvary vycházejí z parcel v okolí Nového Studence i Havlíčkova Brodu. Výstava začne 18. června a potrvá do 27. září.
V novoměstské Horácké galerii bude do 13. září přístupná výstava Dva póly života otevřená v polovině května. Přibližuje sochařskou tvorbu a kresby Ludmily Seefried-Matějkové, která se narodila v roce 1938 v Heřmanově Městci a podstatnou část života prožila v Německu, kde je také její tvorba známější. I proto je podle ředitelky Horácké galerie Věry Staňkové její výstava v regionu mimořádná. V Novém Městě na Moravě vystavuje poprvé.
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava uzavřela své budovy kvůli rekonstrukci interiéru v polovině roku 2024. Zprovoznění budovy v Komenského ulici je podle Jarošové naplánované na konec letošního září. Otevřít ji má výstava prací Jiřího Příhody, vernisáž je zatím plánovaná na 24. září. "Výstava ukáže rané práce Jiřího Příhody, v nichž krystalizovaly budoucí principy jeho tvorby, jak ji známe nyní - monumentální měřítko, fascinace klasickými přístupy, matematická či vědecká přesnost, spojené s extrémním pracovním nasazením," uvedla Jarošová. Jádrem výstavy budou série fotografií z okolí obce Lovětín a hradu Roštejn.
Mezi letními výstavami na Vysočině bude i Biofilie, biofobie a touha zeleně v Horácké galerii, která představí práce držitelky Ceny Jindřicha Chalupeckého za loňský rok Barbory Lungové. Otevře se 10. června a potrvá do 20. září. Muzeum Vysočiny Třebíč zase připravuje na období od 17. července do 1. listopadu výstavu věnovanou několika místním židovským rodinám. "Budou tam třeba i filmy, osobní dokumenty a fotografie a hlavně příběhy lidí. Doplní je předměty spjaté s židovskou kulturou," řekla za třebíčské muzeum Hana Milostná.
Osobitý pohled na keramiku bude do 13. září nabízet humpolecká Zóna pro umění 8smička, kde je od 16. května přístupná výstava Present Perfect: Otisky času v současné keramice. "Výstava se věnuje tomu, jak současní umělci a umělkyně navazují na dějiny umění – někdy zcela vědomě, jindy intuitivně. Keramika je v tomto směru mimořádně zajímavým médiem, protože sama v sobě nese paměť, fyzickou stopu i dlouhou tradici," uvedla kurátorka Kristýna Pelliconi Péčová.