Svoji kořist si muž vyhlédl krátce před pátou hodinou ranní. Na místo, odkud dopravní značku ukradl, poté vyrazila hlídka strážníků.
„Sedmadvacetiletého muže z Okříšek nalezla na nástupišti vlakového terminálu i se značkou,“ uvedla manažerka prevence kriminality a protidrogová koordinátorka třebíčské městské policie Marcela Havlíčková.
Vysvětlit, proč značku odnesl, vandal nedokázal, přestože opilost u něj v tu chvíli ještě nebyla až tak značná. Každopádně od strážníků dostal pokutu a pod dohledem hlídky musel značku vrátit na původní místo.
Vzhledem k tomu, že v tu chvíli nebyl muž nebezpečný sobě ani okolí, a nadýchal do jednoho promile alkoholu, nechali ho strážníci odejít.
Hodnota promile pořádně narostla
Incident se značkou však byl v případě zmiňovaného výtečníka pouze začátkem hodně divokého dne. V popíjení totiž během následujících hodin pokračoval, a tak se zvyšovala i jeho agresivita.
Na ulici pokřikoval na kolemjdoucí, agresivně gestikuloval a budil veřejné pohoršení. „V ulici Smrtelná pak muže znovu zastavila hlídka strážníků a provedla orientační dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 2,46 promile alkoholu,“ prozradila Havlíčková.
Následoval tudíž převoz do třebíčské nemocnice k lékařskému vyšetření a následně na záchytku v Jihlavě.
„Jelikož pokuta za odcizení dopravní značky nebyla ten den jediná, kterou muž dostal, celý den se mu pořádně prodražil,“ dodala Havlíčková.
Kromě několik tisíc za pokuty bude muset opilec zaplatit další čtyři tisíce za pobyt na záchytce.