Díla na neobvyklé výstavě si výtvarnice sama hlídá, bydlí při tom v márnici

Tomáš Blažek
  12:02aktualizováno  12:02
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Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...

Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také hlídá. Při tom čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni, kde není zavedena elektřina, voda ani plyn. (1. září 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...
Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...
Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...
Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...
15 fotografií
Manažerka Aneta Hrdličková relaxuje neobvyklým způsobem. Protože jejím koníčkem je výtvarné umění, vystavuje své obrazy. A to na vcelku nečekaném místě, na telčském židovském hřbitově. Sama si zde obrazy také hlídá, přičemž čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni hřbitova. Bez elektřiny, vody a plynu. Místo toalety je poblíž budka se srdíčkem na dveřích.

Židovský hřbitov poblíž železniční zastávky Telč-Staré Město už dlouhou řadu let funguje jako originální výstavní místo s názvem Síň. Spravuje ho zdejší kulturní spolek Oblast.

Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také hlídá. Při tom čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni, kde není zavedena elektřina, voda ani plyn. (1. září 2026)
Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také hlídá. Při tom čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni, kde není zavedena elektřina, voda ani plyn. (1. září 2026)
Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také hlídá. Při tom čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni, kde není zavedena elektřina, voda ani plyn. (1. září 2026)
Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také hlídá. Při tom čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni, kde není zavedena elektřina, voda ani plyn. (1. září 2026)
Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také hlídá. Při tom čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni, kde není zavedena elektřina, voda ani plyn. (1. září 2026)
15 fotografií

„Na židovský hřbitov jsem se dostala skrze zdejšího kurátora Vítka Lupače z kulturního spolku Oblast, kterému jsme vystavovali obrazy v Jihlavě v rámci výstav kulturního spolu Ji.na. K, kde působím. Propojili jsme se přes sociální sítě a já od té doby se dva roky těšila, jak na židovském hřbitově v Telči budu dva týdny v létě bydlet - součástí výstavy je, že si zde práce vystavující sami hlídají. Takže do 4. září bydlím na hřbitově, spím v útulné márnici a žiju bez elektřiny, bez ničeho. Říkala jsem si, jak tady budu tvořit, ale zatím pod stromy dospávám svůj hektický život ředitelky a jsem ráda, že můžu jen být. A rozhodně se sem plánuju vrátit,“ tvrdí Hrdličková, která v Jihlavě vede specifickou rodinnou firmu - zábavní park Robinson.

Ačkoli je to až absurdně znějící charakteristika, dlouhodobě ke svému účelu neužívaný židovský hřbitov letní výstavy oživují. Každé léto zde vystavuje tři až pět umělců, kteří se po 14 dnech střídají.

Duševně si odpočinou a současně mohou v přirozeně klidném přírodním prostředí pracovat na svých dílech. Občas přijdou návštěvníci, jednou za hodinu přejede kolem hřbitova lokální vlak, jinak je tu ticho, pohoda.

„Nejsem nějak zvlášť duchovně založená, ale cítím tady z toho místa klid, je úžasné se po stresovém pracovním období tady moci zastavit a zklidnit. Myslím, že výstavy hřbitov nijak neznesvěcují. Naopak je to šance pro umělce, které místo inspiruje. Samozřejmě platí omezení, že například díla nevystavujeme přímo na hrobech, to je platná základní etika,“ řekla Hrdličková.

Při vernisáži vyráběl elektřinu generátor

Představuje zde svou závěrečnou práci na jihlavské střední grafické škole, kterou dálkově studovala. Vystavuje plenérové (vytvořené přímo v krajině - pozn. aut.) malby i svou první tvorbu, které říká Malá místa - maličké akvarely o formátu pět krát sedm centimetrů. „Taky tady dotvářím obrazy a snažím se pracovat s olejovým pastelem,“ popsala.

Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také hlídá. Při tom čtrnáct dní bydlí v někdejší márnici a obřadní síni, kde není zavedena elektřina, voda ani plyn. (1. září 2026)

Domek u hřbitovní zdi je v současnosti rozdělen na dvě místnosti. Jedna slouží jako malý galerijní sál a druhá jako zázemí pro vystavující. „Je tam postel, kamna na dřevo, v barelu voda, kterou si vozíme z Telče, a plynový vařič. Na mé vernisáži jsme tady dělali koncert, elektřinu jsme dovedli generátorem,“ popsala výtvarnice.

Ve svých obrazech se zabývá kontrastem přírody a města s výraznými barvami, někdy záměrně posunutými k fialovým a pastelovým odstínům. „V Jihlavě jsem chodila například malovat na Skalku nebo na sídliště Březinky, hledala jsem průhledy s protiklady pravidelné geometrie a nesmyslné barevnosti paneláků a chaosu a barevnosti stromů,“ popsala Hrdličková.

Výstava trvá už jen do 4. září, přístupná je denně od 10 do 18 hodin.

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