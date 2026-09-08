Z 27 třebíčských městských zastupitelů jich v podzimních volbách kandiduje 25

Z 27 současných městských zastupitelů Třebíče jich v říjnových komunálních volbách bude znovu kandidovat 25. Někteří se o hlasy voličů budou ucházet na jiných kandidátkách než před čtyřmi lety. Kandidátů do komunálních voleb je letos v Třebíči 294, o 84 méně než před čtyřmi lety. Snížil se i počet kandidujících subjektů, je jich 11, oproti minulým volbám o tři méně. ČTK to zjistila z údajů na webu volby.cz. Komunální volby budou 9. a 10. října.
V Třebíči vznikla před letošními volbami nová uskupení. Za některá z nich kandidují lidé, kteří byli před čtyřmi lety zvolení za Třebíč Občanům! Její výraznou tváří byla Blanka Kutinová, která je nyní lídryní kandidátky Mosty Třebíč. Původě se za Třebíč Občanům! stal zastupitelem i Aleš Novák. Nyní je lídrem Pirátů, kteří jdou do voleb společně se Zelenými a sdružením Břehy.
Mezi zastupiteli, kteří už letos nebudou obhajovat, je Pavel Řehoř z hnutí ANO, který je také náměstkem hejtmana Vysočiny pro školství. Druhým je místostarosta města za KDU-ČSL Pavel Janata. "Už jsem prakticky dva roky v důchodu a v politice jsem od 90. let, už toho bylo dost, je načase to předat někomu dalšímu," řekl šestašedesátiletý Janata ČTK. S výběrem kandidátů za lidovce je spokojený. Jejich volebním lídrem je v Třebíči podnikatel Miroslav Krupica. "Myslím si, že je tam celá řada mladých a schopných lidí. Věřím, že ta kandidátka má šanci uspět i beze mě," dodal Janata, který byl v minulosti také starostou města nebo senátorem.
Do komunální politiky se v říjnových volbách pokusí vrátit Vladimír Malý. Jako sociální demokrat byl opakovaně třebíčským místostarostou. Nyní je jedničkou kandidátní listiny Budoucnost pro Třebíč.
Předvolební kampaň politici v Třebíči vedou na sociálních sítích i v ulicích města. Mezi hlavní témata patří rozvoj Třebíče, bydlení a jeho podpora nebo parkování. Vrací se v ní i téma přípravy obchvatu města na silnici I/23. Zatímco opoziční Třebíč Občanům! ho kritizuje, uskupení Budoucnost pro Třebíč je pro jeho stavbu ve schválené trase, tedy v zastavěné části města.
Průměrný věk kandidátů v Třebíči je 53 let, v porovnání s ostatními obcemi v regionu je vyšší. Nejstarší průměrný věk, 55 let, mají kandidáti v Lesním Jakubově. V průměru nejmladší, 33 let, jsou na Třebíčsku lidé ucházející se o místo v obecním zastupitelstvu Okarce.
Nejstarší člověk kandiduje v Náměšti nad Oslavou, je mu 87 let. Osmnáctiletých kandidátů je na Třebíčsku devět, čtyři z nich v obci Březník.