Z druhého patra obchodu bude v Jaroměřicích nad Rokytnou komunitní centrum

Jaroměřice nad Rokytnou na Třebíčsku chtějí do konce prázdnin dokončit koupi druhého podlaží domu v Komenského ulici. Využijí ho jako komunitní centrum. V přízemí je obchod. Patro jeho provozovatel, COOP družstvo HB z Havlíčkova Brodu, nevyužívá, proto ho nabídl městu, které se stane spolumajitelem nemovitosti. Kupní cena je 11,3 milionu korun, dalších 20 milionů jsou odhady nákladů na nutné úpravy, aby prostory mohly sloužit jako knihovna či klubovny. ČTK to řekl starosta asi čtyřtisícového města Jaroslav Soukup (SOCDEM).
"Po delším zvážení jsme řekli, že bychom to vzali, že bychom do toho šli a přestěhovali tam knihovnu a kulturní aktivity města, pro které nemáme prostory. Plus nějaký přednáškový sálek, zázemí pro seniory, klubovnu a další věci," řekl Soukup.
Prostor podle něj bude potřebovat stavební úpravy. Vybudovat se budou muset také toalety a osobní výtah. "Zatím máme studii proveditelnosti a řeší se projektová dokumentace. Úpravy budou vyžadovat stavební povolení," dodal Soukup. Dodavatele stavebních úprav chce radnice vybrat ještě letos, aby se zjara příštího roku mohlo začít pracovat.
Jaroměřická městská knihovna nyní sídlí v přízemí radnice, kde byla do roku 2008 Česká spořitelna. Podle starosty jsou to ale prostory malé a nevyhovující. Městu chybějí i prostory pro menší kulturní akce.