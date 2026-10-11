Okresní města na Vysočině se na podobě koalici po volbách zatím nedohodla

Autor: ČTK
  9:15aktualizováno  16:41
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V okresních městech Vysočiny za sebou strany mají první jednání. Dohoda o koalici nikde uzavřená není. Vítěz voleb v Pelhřimově chce jednání odsunout až po skončení senátních voleb. Vyplývá to z vyjádření oslovených zástupců politických stran. Lídrem vítězné pelhřimovské ODS je starosta Ladislav Med, jenž se dostal do druhého kola senátních voleb, které skončí 17. října.

Podle primátora Jihlavy Petra Ryšky (ODS), který stál v čele vítězné kandidátky Tým pro Jihlavu, nelze povolební jednání uspěchat. "Máme 2. listopadu ustavující zastupitelstvo. Já si chci (všechno) dopodrobna vyříkat, nechci mít potom od koaličního partnera žádné překvapení," řekl Ryška. Koalice podle něj ale nebude možná s hnutím SPD.

Náměstek jihlavského primátora Radek Popelka (ANO) ČTK řekl, že by byl rád za pokračování současné koalice. "Ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Ta matematika je velmi široká a dá se kombinací poskládat spousta," řekl. Nereálnou vidí pouze spolupráci s Piráty, kteří jsou v Jihlavě součástí volební koalice s Fórem Jihlava s podporou Zelených. "Se Starosty si to (spolupráci) představit umíme. I s SPD si to umím představit, ale je to uskupení, které zůstává stranou a nikdo s ním spolupracovat nechce, takže na nějaký koaliční potenciál to v jejich případě nevypadá," dodal Popelka.

ANO skončilo v Jihlavě na druhém místě. Získalo 10 z 37 mandátů v zastupitelstvu. Vítěz má 16 mandátů. Starostové a nezávislí pět, po třech zastupitelích mají koalice SPD, Svobodní, PRO a Trikolora a Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených.

Starosta Pavel Pacal, jehož uskupení Pro Třebíč vyhrálo třebíčské komunální volby, očekává, že dohoda o koalici ve městě nebude dojednaná dřív než ve středu. Současná třebíčská koalice Pro Třebíč, ANO a KDU-ČSL získala v letošních volbách dohromady 13 z 27 míst v zastupitelstvu.

Za patovou proto povolební situaci ve městě označil Aleš Novák, lídr třetího v pořadí - koalice Piráti-Břehy-Zelení, která má čtyři mandáty. Rád by dojednal koalici, která by vítěze voleb opomenula. "Pořád platí, že se chceme potkat se všemi uskupeními, kromě Pro Třebíč pana starosty Pacala. Pak uvidíme, jaká bude situace. Musíme si vyhodnotit, s kým jsme ochotni a za jakých podmínek se dál bavit, protože v Třebíči je totální pat. Rozhodovat budou asi jednotlivosti, možná to bude i o konkrétních osobách," řekl Novák.

Ani v Havlíčkově Brodě, kde zvítězila ODS starosty Zdeňka Stejskala, žádné konkrétní výstupy z jednání nejsou. "Plánujeme, že oslovíme všechny politické strany, ale bude to spíš až po neděli. Dáváme si od toho určitý odstup," řekl Stejskal. Ocenil by, kdyby koalice na radnici v Havlíčkově Brodě mohla být co nejširší.

Ve Žďáru nad Sázavou je vítěz voleb Žďár - živé město, za kterým stojí hnutí STAN, připravený o koalici jednat se všemi subjekty s výjimkou uskupení Změna 2018, sdělil starosta a lídr kandidátky Martin Mrkos.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Hlučín získal 640 milionů na obnovu jezera. Vzniknou parkoviště i cyklostezky

Hlučínské jezero Štěrkovna v roce 2022.

Hlučínské jezero se dočká rozsáhlé proměny infrastruktury i okolní přírody. Městu se po jednáních s ministerstvy podařilo zajistit zhruba 640 milionů korun na druhou etapu revitalizace, která pokryje...

12. října 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Chodkyně na Nymbursku zemřela po střetu s náklaďákem. Šla mimo přechod

ilustrační snímek

U Přerova nad Labem na Nymbursku zemřela v pondělí ráno po střetu s nákladním autem chodkyně. Žena podle prvotních informací přecházela silnici mimo přechod pro chodce.

12. října 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

V litoměřické nemocnici funguje nová zubní ordinace

U zubaře

V litoměřické nemocnici zahájila provoz nová zubní ordinace. Krajská zdravotní, která špitál spravuje, zde poskytla prostory společnosti DKI stomatologie.

12. října 2026  7:59

Vietjet zahajuje provoz na linkách Praha–Hanoj a Praha–Almaty

12. října 2026  7:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

AI má hlad po výkonu

12. října 2026  7:53

Kbelská se opět zavírá, rekonstrukce míří do další fáze. Už definitivně poslední

Kbelská po rekonstrukci (září 2026)

Rekonstrukce Kbelské ulice je ve své další fázi, tentokrát už poslední. V pondělí se zavírají zbývající nájezdové a sjezdové rampy. Oprava ve dvou částech potrvá do konce listopadu.

12. října 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Až pro další generaci? Tepličany mučí nekonečné opravy ulic, štvou i radnici

Práce v Duchcovské ulici v Teplicích. (říjen 2026)

Rozkopané ulice a neustálá zpoždění dopravních staveb hýbou žlučí řady Tepličanů. Někteří si zlost vylévají na sociálních sítích. Táhnoucí se opravy vadí i na radnici. Její zástupci tvrdí, že město...

12. října 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Škoda Vagonka propustí desítky lidí, hromadné odchody ale firma odmítá

V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků,...

V ostravské společnosti Škoda Vagonka přijdou desítky lidí o práci, firma však odmítá hromadné propouštění a situaci označuje za optimalizaci kapacit. Výkyvy v zakázkách a nadcházející slabší období...

12. října 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Aura, nebo laura? Průvodce dětskými trendy, které dospělí nestíhají ani pochopit

Vatikán vyslechl první papežovo SIX SEVEN (15. května 2026)

Six seven říká prezident i papež, některé děti už ale nad hláškou protáčejí oči. Ve školách se mezitím hodnotí aura a laura, tedy charisma i trapasy. Jak se vyznat ve slovníku generace Alfa, proč...

12. října 2026  6:01

Živě: Jak poznat pravdu v době AI? Exkluzivní data Ipsosu o důvěře v digitální komunikaci a představení aplikace Vodafone Verify

12. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V části Jizerské ulice v Ústí nad Labem opraví chodníky

Ilustrační snímek

V části Jizerské ulici v ústecké čtvrti Severní Terasa proběhne oprava chodníků. Práce vyjdou na 1,5 milionu korun bez DPH a jsou rozděleny do dvou etap.

12. října 2026  5:59

Klimešova plastika v Mostě je opět celá

Dílo ze 70. let minulého století nazvané Biologické těleso opravil přímo na...

Plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše v mosteckém parku Střed, z níž se v srpnu část odlomila, je znovu kompletní.

12. října 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.