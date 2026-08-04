Za ANO bude ve volbách v Jihlavě kandidovat i bývalý primátor Chloupek

Autor: ČTK
  15:08aktualizováno  15:08
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| foto: ČTK

V podzimních komunálních volbách v Jihlavě bude za ANO z desátého místa kandidovat někdejší primátor města a bývalý sociální demokrat Rudolf Chloupek. O uvolněnou funkci usilovat nebude, řekl dnes novinářům při představování stranické kandidátky, kterou povede náměstek primátora Radek Popelka. Náměstky primátora jsou i volební dvojka Richard Šedivý a Magdaléna Skořepová, která bude kandidovat ze třetího místa. Volby budou 9. a 10. října.

"Byli jsme součástí koalice v roce 2014 až 2018. Já si myslím, že to byla velmi dobrá spolupráce a zkušenosti pana doktora Chloupka ve vedení města po ty dlouhé roky, co zde byl, ale i jeho profesní zkušenosti, jsme prostě chtěli využít," řekl Popelka.

Chloupek bude kandidovat jako nestraník. Před rokem opustil Sociální demokracii (SOCDEM), protože nesouhlasil s kroky její tehdejší předsedkyně Jany Maláčové. Do žádné strany už vstupovat nechce. Nabídku hnutí ANO přijal, protože souhlasí s jeho volebním programem. Vnímá ho jako pokračování v dobrém rozvoji města.

Hnutí se podle Popelky chce soustředit na pomoc při bytové výstavbě v Jihlavě, na ekologické projekty i na podporu sociálních služeb, turismu či investice. Pokud znovu ve volbách zvítězí, chce mít primátorské křeslo.

Před čtyřmi lety hnutí ANO v krajském městě vyhrálo, když získalo 28,5 procenta hlasů, asi o šest procent víc než druhá koalice ODS a lidovců. Třetí bylo hnutí SPD, hlasovalo pro ně téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o 0,6 procentního bodu. Piráti s Fórem Jihlava získali přes osm procent hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.

Ve vedení města je teď koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří kromě Pirátů s Fórem Jihlava, také Starostové a SPD s podporou Trikolory.

Kandidáty do podzimních komunálních voleb v Jihlavě budou mít všechny strany současné koalice i opozice. Kandidovat bude i Hnutí Naše Česko nebo Motoristé. V čele města chtějí znovu stanout primátor Petr Ryška z ODS i bývalá primátorka Karolína Koubová, která povede kandidátku Pirátů s Fórem Jihlava podpořenou Zelenými. Lídrem kandidátky Starostů a nezávislých bude Petr Kabátek. SPD bude v Jihlavě kandidovat v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou. Kandidátku povede Petr Paul z SPD.

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