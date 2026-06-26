Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten

Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD kandidovat Lucie Pavlů Řádová, místopředsedkyně SPD na Vysočině. ČTK řekla, že na Žďársku, které je druhým obvodem na Vysočině, kde letos budou senátní volby, bude kandidovat krajský předseda a poslanec Radek Koten. První kolo senátních voleb se bude konat společně s komunálními volbami 9. a 10. října.
"Neměla by tam být žádná stopka. Jsem nominovaná, takže další schvalování už nebude," řekla ke své kandidatuře Řádová.
Senátorem za Pelhřimovsko je Jaroslav Chalupský (Svobodní), který chce kandidovat i letos. Před šesti lety zvítězil ve druhém kole nad Milanem Štěchem (SOCDEM). Letos bude jeho soupeřem i starosta Pelhřimova Ladislav Med z ODS a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, kterého navrhl krajský sněm ANO v Jihlavě.
Senátní volby budou znamenat obměnu 27 křesel senátorů. Na Žďársku bude mandát obhajovat Josef Klement z KDU-ČSL, který před šesti lety ve druhém kole porazil Michala Šmardu (SOCDEM). Soupeřem mu bude kromě Kotena i Radek Černý z ODS.
Volební účast v senátních volbách před šesti lety byla na Pelhřimovsku v prvním kole přes 36 procent. Ve druhém kole přišlo volit méně než 15 procent oprávněných voličů. Na Žďársku hlasovalo v prvním kole téměř 38 procent voličů, ve druhém kole přes 19 procent.