Záchranáři na Vysočině měli o prázdninách rekordní počet výjezdů

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (ZZS KV) za sebou má rekordní prázdniny, výjezdů bylo 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů, uvedl v dnešní tiskové zprávě jejich mluvčí Petr Janáček.
"Záchranáři ošetřili 7577 pacientů, vrtulník letecké záchranné služby vzlétl ke 179 událostem. Výrazně přibylo také případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem," doplnil Janáček.
Počet výjezdů podle něj převyšuje počet ošetřených pacientů, protože k některým vyjíždí víc posádek, často k dopravní nehodám, kdy v obavě z možných vážných následků vzlétá i vrtulník.
Přes léto záchranáře nejvíc vytížily zdravotní obtíže lidí, které nesouvisely s úrazy. Výjezdů kvůli nim bylo 6152. Kvůli úrazům byli záchranáři v terénu víc než 2000krát. Záchranáři také vyjížděli k 503 dopravním nehodám. Podle policie při nich na Vysočině zemřeli čtyři lidé. Kvůli alergické reakci po bodnutí hmyzem evidovali záchranáři v červenci a srpnu 363 výjezdů, loni ve stejnou dobu jich bylo 146.
Rekordní byl pro záchranáře z Vysočiny už rok 2025, kdy měli 52.258 výjezdů. Bylo to nejvíc v její historii a o 2393 více než v roce 2024.
ZZS KV vznikla 1. července 2004. Přednemocniční neodkladnou péči zajišťují záchranáři v kraji s více než půl milionem obyvatel z 21 základen.