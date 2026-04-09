Záchranáři z Vysočiny vymění kritizované vybavení, aktualizace nepomohly

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina se rozhodla pro výměnu kritizovaného vybavení. Nezačne ho ale vybírat dřív než za několik měsíců, uvedl mluvčí ZZS Petr Janáček. U defibrilátorů a monitorů, které jsou podle některých záchranářů nespolehlivé, nepomohla ani aktualizace z konce loňského roku.
"Aktualizace softwaru u přístrojů Tempus proběhla před koncem roku 2025. Provedli jsme následně vyhodnocení těchto změn a musíme bohužel konstatovat, že na základě dosavadních zkušeností z provozu nedošlo k výrazné pozitivní změně v jejich provozní stabilitě," sdělil ČTK Janáček.
Systém Tempus dodaný společností SNT Plus zavedla ZZS postupně mezi lety 2020 až 2024. Byl pořízený z dotace, jejíž podmínkou je doba udržitelnosti. Na poslední kusy skončí v roce 2029.
Pokud se budou nové přístroje pořizovat před touto dobou, hrozí, že dotace bude krácená. Pořizovací náklady byly asi 36 milionů korun. "Jsme připraveni udělat vše pro to, aby dotace krácena nebyla, budeme v tomto ohledu intenzivně jednat s dozorovým orgánem poskytnuté dotace," uvedl Janáček. Za určitých podmínek podle něj bude možné výměnu provést.
Požadavky pro výběrové řízení začne do pěti týdnů připravovat pracovní skupina, ve které by podle Janáčka měli být i samotní záchranáři. "Občas slýcháme, že máme nové přístroje koupit okamžitě. Tady je ale potřeba říci, že pokud bychom byli soukromý subjekt, tak by bylo možné se bavit o pár měsících. My jsme ale veřejnoprávní organizace a systém veřejných zakázek ve zdravotnictví je velmi složitý proces. Proto je nutné zmínit, že nejde o krok, který by se dal realizovat v krátkém časovém úseku. Bavíme se o horizontu řady měsíců, ať už jde o právní kroky k zamezení krácení dotace nebo o důkladnou přípravu veřejné zakázky," dodal Janáček.
Diskuse o spolehlivost přístrojů loni u ZZS vyhrotila spory mezi některými zaměstnanci a ředitelkou ZZS Vladislavou Filovou, která později dala svoji funkci k dispozici. V únoru ji nahradil lékař Vít Kaňkovský, bývalý poslanec a krajský zastupitel.