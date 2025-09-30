Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Jan Salichov
  13:22aktualizováno  13:22
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace, urychleně hledat jejího nástupce. „Nový ředitel či nová ředitelka bude mít nelehký úkol. Protože je potřeba zajistit personální stabilitu, klidné pracovní prostředí a kvalitní technické vybavení,“ uvedl vysočinský hejtman Martin Kukla.
Fotogalerie4

Defibrilátor Tempus, k němuž mají záchranáři na Vysočině výhrady. | foto: ZZS Kraje Vysočina

Nebylo to jen další z mnoha pracovních jednání, které Vladislava Filová od roku 2009, kdy se stala ředitelkou Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, absolvovala. Když si dvaašedesátiletou šéfku vysočinských záchranářů pozvali na pondělní schůzku členové rady Kraje Vysočina, chtěli probírat záležitosti, které aktuálně ZZS Kraje Vysočina řeší.

„Body jednání byly dva. Prvním personální situace: zdravé pracovní prostředí ve zdravotnických zařízeních. A druhým – přístroje Tempus,“ zmínil hejtman. „Řešili jsme problémy hromadných výpovědí, stížnosti jednotlivých zaměstnanců či vyhození lékaře.“

Ředitelka zdravotnické záchranné služby na Vysočině Vladislava Filová

Během jednání ředitelka Filová dala svou funkci k dispozici. „Nevím, jaký její důvod byl. Jednali jsme s ní a ona nabídla svou funkci, aby se situace uklidnila,“ nastínil Kukla. „My jsme to přijali, a proto bude během dvou týdnů vypsáno výběrové řízení na post ředitel/ředitelka ZZS Kraje Vysočina. Chci plynulý přechod, nechci destabilizovat zdravotní záchranou službu, která je pro pět našich nemocnic velice důležitá,“ doplnil hejtman.

Filová v poslední době čelila kritice. „Když jsme před rokem končili v radě, paní ředitelka záchranky slíbila jasné kroky k nápravě situace a zlepšení atmosféry v organizaci. Bohužel se z toho nerealizovalo vůbec nic,“ napsala v minulém týdnu v otevřeném dopise bývalá první náměstkyně hejtmana za Piráty Hana Hajnová. „Pokud paní ředitelka není schopná situaci adekvátně zvládnout a uklidnit, měl by kraj jako zřizovatel zasáhnout a vyvodit důsledky,“ doplnila.

O sporech mezi krajskými záchranáři se neoficiálně mluví už několik měsíců. „Zaměstnanci nemají prostor, aby se mohli bezpečně a otevřeně vyjádřit o problémech, a ti, kteří otevřeně promluví, čelí postihům,“ popsala Hajnová.

Vyhozený lékař? Kompetence ředitele

Příkladem je lékař Aleš Kalousek, který ve videu na síti Facebook veřejně upozornil na potřebu kultivace pracovního prostředí. O šest dnů později dostal výpověď...

„Jeho odchod je nepochopitelný a pro Telčsko naprosto zásadní – i s ním bylo na místní výjezdové stanici málo lékařů, nedařilo se obsazovat všechny služby a rušily se posádky, tento krok tak může vážně zhoršit dostupnost této služby v naší části regionu,“ myslí si Hana Hajnová.

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

„Výjezdová skupina pod vedením dotyčného lékaře strávila téměř hodinu na výjezdu činnostmi, které nijak nesouvisejí s prací záchranné služby, a ohrozil tím dostupnost neodkladné zdravotní péče pro naše pacienty,“ uvedl k důvodu Kalouskovy výpovědi pro ČTK mluvčí ZZS Petr Janáček.

„Je třeba zmínit, že personální stabilita a personální řešení je plně v kompetenci naší příspěvkové organizace, respektive statutárního ředitele,“ uvedl hejtman Kukla. „Bylo nám odpovězeno, že důvod k tomu byl, že došlo k porušení určitých věcí,“ dodal.

Problém nastal ve chvíli, kdy záchranáři předali pacienta na urgentním příjmu v Jihlavě a měli se vrátit na základnu v Telči. „Platí pravidlo, že výjezd na této trase od předání nesmí trvat déle než 45 minut,“ vysvětlil Kalousek pro Seznam Zprávy.

Přiznává, že se návrat protáhl. Řidička a zdravotnice Jitka Havrdová měla jednu z posledních služeb. „Kolegové se s ní chtěli rozloučit, tak jsme se zdrželi na jihlavské základně. Na zpáteční trase si vyzvedla balíček a stavili jsme se při cestě pro zmrzlinu,“ přidává svůj pohled Kalousek.

„Tohle se mnohokrát stalo i jiným posádkám. Nechci to obhajovat, ale takové zpoždění se v jiných případech na záchrance toleruje. Kdyby to udělal někdo loajální, někdo, kdo si nestěžuje, rozhodně nepřijde takový postih,“ uvedl pro Seznam Zprávy šéf místních odborářů a bývalý Kalouskův kolega Miroslav Vácha.

Hejtman zároveň řešil možnou nestabilitu na Telčsku. „V tuto chvíli za mě je třeba, aby zdravotnická služba fungovala, plnila dojezdové limity a abychom byli dobrým partnerem pro občany a zajistili bezpečnost a zdravotní péči v rámci kraje Vysočina.“

Co přinese říjnový upgrade?

Zásadním problémem vysočinských záchranářů je poruchovost a nespolehlivost přístrojů Tempus, které ZZS pořídila z evropských dotací a používá je od roku 2020.

Více než šest desítek monitorů a defibrilátorů vyráběných společností Philips za téměř 36 milionů korun bylo pořízeno v roce 2020 s předpokládanou životností třináct let. Udržitelnost, která je podmínkou získání dotace, je do roku 2029.

Skoro nejčastěji vyjíždíme k horečce, koloběžky jsou problém, tvrdí záchranáři

„Přístroje mají certifikaci pro používání v České republice. Jak SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv – pozn. red.), tak ministerstvo zdravotnictví, což jsou instituce odborné, píší, že by se situace měla zlepšit po upgradu softwaru,“ popisuje hejtman. „Během měsíce října bude software upgradován, uvidíme, co se stane poté. Jestli se budou problémy opakovat,“ nechce předbíhat Kukla.

Zároveň naznačil, že by rád zkrátil udržitelnost přístrojů. „Osobně budu apelovat na toho, kdo vyhlásil dotaci, zda jde zkrátit udržitelnost, co vše se s tím dá dělat,“ slíbil snahu o jednání. „Pro mě je důležité, abychom měli spolehlivé přístroje, se kterými budou záchranáři spokojení. A hlavně: aby nebyli ohrožení pacienti a klienti.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Praha v kapse! Tyhle mobilní aplikace umí šetřit čas, peníze i nervy. Znáte je všechny?

Zatímco dřív jste kvůli jízdence museli lovit drobáky po kapsách a doufat, že automat nezabliká „mimo provoz“, dnes stačí pár ťuknutí do displeje. Chcete si najít nejbližší kontejner, nahlásit výmol,...

500MWh: EVE Energy a CommVOLT podepisují strategickou dohodu, která podpoří energetickou transformaci Evropy

30. září 2025  15:33

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Města v Plzeňském kraji zaznamenávají letos větší zájem o voličské průkazy

Větší zájem o voličské průkazy než při minulých volbách zaznamenávají letos radnice měst v Plzeňském kraji. Podle pracovníků úřadů je to i tím, že víc žádostí...

30. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zájem o voličské průkazy je na Vysočině vyšší než před čtyřmi lety

Zájem o voličské průkazy je letos na Vysočině vyšší než při sněmovních volbách v roce 2021. Jihlavský magistrát o ně do dnešních 12:00 požádalo 788 lidí, před...

30. září 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

Stříbrné zakončení sezóny Adama Králíka

30. září 2025  15:22

Proč většina firem zatím s využitím AI nevítězí

30. září 2025  15:21

Kolín spustí hlasování o 18 nápadech na využití části rozpočtu města

Kolín ve středu spustí hlasování o návrzích na zlepšení života ve městě, na výběr je 18 nápadů. Do druhého ročníku participativního rozpočtu pod názvem Vylaď...

30. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Výstavba tramvajové trati u Muzea.

vydáno 30. září 2025  15:12

Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží

Když dělníci na stavbě dálnice D11 u Trutnova v květnu narazili na radioaktivní popílek, zdálo se, že práce na budování tunelu Poříčí se zdrží jen o pár týdnů. Po čtyřech měsících se však silničáři...

30. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elekrárny. Pohle na turbinu.

vydáno 30. září 2025  15:11

V městském autobuse linky 136 došlo k potyčce a pobodání dvou cestujících, agresor byl policisty zadržen a hrozí mu doživotní vězení.

vydáno 30. září 2025  15:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.