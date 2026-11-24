„Pro nás je to přelomová stavba, získali jsme s ní to, co nám dlouhá léta chybělo,“ raduje se Zbyšek Karafiát, ředitel záchranné stanice Pavlov. Zařízení bude nyní moci přijmout až 6 000 jedinců za rok.
Celý areál disponuje jednak expoziční částí, kde návštěvníci mohou vidět stálé obyvatele, kteří se již do přírody vrátit nemohou. Zahrnuje však i léčebné prostory, v nichž se hospitalizovaní živočichové dávají do pořádku. Právě ty původní už ale potřebám stanice nepostačovaly, obzvláště co se týče takzvaných rozlétávacích voliér, kde se mláďata nebo třeba opeřenci po zraněních učí létat.
Mohli bychom tam klidně mít i vlka. Ti se ostatně na Vysočině ve dvou smečkách vyskytují.
Zbyšek Karafiátředitel Stanice Pavlov
„Takové voliéry jsme měli doteď jen dvě – velkou a pak menší, třeba pro pěvce. Ovšem v sezoně mláďat, kdy se nám tu sejdou jestřábi, poštolky, kalousi či puštíci, musí mnozí poměrně dlouho čekat, až dolétá předchozí skupina a přijde na ně řada,“ vylíčil Karafiát.
S dalšími prostory by to ale mělo v pořadníku odsýpat rychleji, čímž se významně zkrátí i doba hospitalizace zvířat. Čím dříve budou totiž ptáci zase létat, případně i lovit, tím rychleji se mohou vrátit zpět do přírody.
Hluboké základy, že je žádné zvíře nepodhrabe
Nové voliéry, jichž je v moderní budově celkem 16, ale nejsou určeny jen pro ptactvo. Sloužit mohou rovněž dalším tvorům, třeba savcům, a to i těm poměrně velkým. Nejrozlehlejší ubikace má 70 metrů čtverečních, zesílené mříže a dva metry hluboké základy, takže se z ní tvor nepodhrabe.
„Mohli bychom tam klidně mít i vlka. Ti se ostatně na Vysočině ve dvou smečkách vyskytují, takže pokud by došlo třeba ke zranění této šelmy po střetu s autem, jsme na to připraveni. I když samozřejmě doufáme, že k takové situaci nedojde,“ řekl ředitel.
Kromě voliér ukrývá dřevěná budova i veliký mrazák na potravu, dále ošetřovnu či místnost s vyhřívanou podlahou, kde se mohou zotavovat podchlazení živočichové. Toto zázemí navazuje na zmíněnou největší voliéru, posloužit tak může třeba srnčí zvěři či labutím.
„Když se zvíře dostatečně zotaví a rozkrmí, stačí pak jen otevřít dveře a vypustit ho do voliéry,“ popsal Karafiát.
Vzpomínka na slavného zoologa a ornitologa
Vzhledem k tomu, že se v budově budou léčit nemocní či zranění zvířecí pacienti, již potřebují mimo jiné klid, nebude pro běžnou veřejnost přístupná. Návštěvníkům je ale i nadále v otevírací dobu stanice k dispozici expoziční část. „To se nijak měnit nebude,“ ujistil Karafiát.
Nová stavba nese název pavilon Aleše Tomana. Připomíná tak prvního ředitele zařízení, jenž v něm působil od roku 1990 po dalších 15 let, a i nadále s ním pak aktivně spolupracoval.
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Další rekord. Záchranná stanice v Pavlově se postarala o nejvyšší počet zvířat
„Stanici proslavil široko daleko a dodnes z jeho jména a kontaktů čerpáme,“ podotkl ředitel. Zoolog Aleš Toman, než v roce 2023 ve svých 67 letech podlehl malárii, se na vzniku zázemí i osobně podílel. Konzultovány s ním byly návrhy voliér i vybavení.
„Tímhle pavilonem bude vzpomínka na něj pořád tady, s námi. Je to, ještě s výstavou v jihlavském muzeu, i takový dárek k jeho letošním krásným nedožitým sedmdesátinám,“ vyjádřila se na slavnostním otevření Dana Tomanová, manželka zesnulého zoologa.
Výstavba zázemí vyšla na zhruba 23 milionů korun. Osmdesát procent nákladů pokryla evropská dotace, milionem korun stanici přispěl Kraj Vysočina. Kromě vybudování pavilonu využilo pavlovské zařízení finance i na pořízení elektroauta.