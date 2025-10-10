Rybáři lákají na čerstvé maso z výlovů. Letos je potrápilo sucho i kormoráni

Jana Nedělková
  16:52aktualizováno  16:52
Extrémně málo vody i útoky kormoránů. To jsou největší potíže, s nimiž se letos potýkali rybáři na Vysočině. I přes složitější podmínky však lidé o bohatou nabídku tradičních druhů ryb nepřijdou. A pořídit je mohou i čerstvě vytažené z vody. Rybářství totiž opět chystají řadu výlovů s prodejem šupináčů. Někde začínají už v sobotu brzy ráno.
Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů.

Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů.
Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů.
Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů.
Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů.
10 fotografií

Kapra, amura, lína, ale i štiku, candáta či sumce mohou zájemci naservírovat k sobotnímu obědu jen pár hodin poté, co tito živočichové opustí vody Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku. Jeden z největších rybníků na Vysočině si rybáři vezmou do parády již tento víkend.

Rekreanti na Medlovském rybníku plaší kormorány, metráky ryb tak zůstaly rybářům

„Lovit se bude tradičně od sobotních časných ranních hodin. Se zahájením prodeje ryb pak počítáme zhruba od půl deváté,“ informoval Petr Kulhánek, vedoucí úseku rybářství společnosti Kinský Žďár, která na „Veseláku“ hospodaří. Ceny budou podle něj stejné nebo podobné jako loni, v případě kapra se tak počítá s částkou kolem osmdesáti korun za jeden kilogram.

Kromě možnosti nákupu čerstvých ryb a sledování rybářů při práci mohou příchozí okusit také již upravené maso místních šupináčů. Podávat se bude rybí tatarák nebo třeba klasika v podobě smaženého kapra, chybět ale nemá ani běžné občerstvení.

„Už tradicí, oblíbenou hlavně u dětí, je pak bazének s ukázkou živých ryb, které se ve Veselském rybníce vyskytují. Lidé si je tam mohou v klidu prohlédnout,“ popsal Kulhánek.

Jedná se o rybu, která žere pouze přirozenou potravu, tudíž je tučná. Navíc žije v hejnu, což kormorán při lovu vyhledává, a v neposlední řadě je síh stříbrný, takže funguje opravdu jako takové zrcátko – predátor ho snadno spatří a uloví.
Jedná se o rybu, která žere pouze přirozenou potravu, tudíž je tučná. Navíc žije v hejnu, což kormorán při lovu vyhledává, a v neposlední řadě je síh stříbrný, takže funguje opravdu jako takové zrcátko – predátor ho snadno spatří a uloví.
Rybáři společnosti Kinský Žďár budou nyní pokračovat ve výlovech dalších vodních ploch. Ve čtvrtek přijde na řadu třeba rybník Rendlíček u Březí nad Oslavou.
Rybáři společnosti Kinský Žďár budou nyní pokračovat ve výlovech dalších vodních ploch. Ve čtvrtek přijde na řadu třeba rybník Rendlíček u Březí nad Oslavou.
10 fotografií

Kdo nestihne sobotní program, může k „Veseláku“ zamířit ještě v neděli ráno, kdy se uskuteční takzvaný „dolovek“. Jaké množství šupinatého bohatství však nádrž vydá, lze odhadnout jenom stěží. „Uvidíme, kolik nám toho kormoráni nechali, máme jich tady teď bohužel určitě přes dvě stovky. A každý tenhle pták sežere kolem kila ryb denně,“ povzdechl si zkušený rybář.

Právě tito velcí, nenasytní ptáci sužují podle něj nejen Veselský rybník, ale i řadu dalších vodních ploch v okolí. Stahují se k nim právě nyní, před výlovy, kdy masa šupináčů ve vodě „zhoustne“. Nějaké plašení nemá podle Kulhánka smysl. „Vystresované zvíře vše vyzvrátí a jde lovit nanovo. Menší zlo tak je nechat kormorána nažrat se a pak v klidu vytrávit,“ konstatoval Kulhánek.

Vhodný termín se teprve hledá

Z větších nádrží plánuje Rybářství Kinský Žďár lovit letos ještě Matějovský rybník, dále Rendlíček nebo Medlov a Sykovec. Sykovec, oblíbená rekreační plocha u Třech Studní na Novoměstsku, poté již zůstane vypuštěný a na jednu sezonu bez ryb. Čekají jej opravy hráze a výpustního zařízení.

Na řadu tento rok přijde dokonce i takzvané „Moře Vysočiny“ – Velké Dářko, největší rybník v celém kraji. „Termín jeho výlovu ještě nelze přesně stanovit, ale odhaduji to zhruba v druhé polovině listopadu,“ míní Kulhánek.

Kam na výlov?

(vybraná místa na Vysočině)

  • 11.-12. října: Veselský rybník (Nové Veselí)
  • 18. října: Sedlejovský rybník (Sedlejov)
  • 21. října: Rendlíček (Březí nad Oslavou)
  • 25. října: Štěpnický rybník (Telč)
  • 29. října: Sykovec (Tři Studně)
  • 1. listopadu: Řeka (Krucemburk)
  • 1. listopadu: Kovárna (Sněžné)
  • 8. listopadu: Pastvištní rybník (Stařeč)

Zabrat podle něj dalo letos rybářům kromě kormoránů i extrémní jarní a letní sucho, což potvrzují také další rybářství na Vysočině.

„Jen málokterý rybník jsme letos měli plný, některé nám za sezonu sotva dotekly. Tím pádem se přes léto muselo také méně krmit. Na druhou stranu nám docela přálo teplotně příznivé září,“ zhodnotil Libor Klabeneš z rybářství Lesního družstva obcí (LDO) Přibyslav, jež hospodaří hlavně na Havlíčkobrodsku.

Jak se to podepíše na výsledcích podzimních výlovů, se podle něj ještě nedá odhadnout. „Teprve začínáme, takže třeba ještě budeme příjemně překvapení,“ doufá Klabeneš.

Pro veřejnost rybáři LDO Přibyslav chystají už tradiční výlov rybníku Řeka u Krucemburku. Ten připadá na první listopadový den. Lidé tam zhruba od půl desáté ráno nakoupí čerstvé ryby – od kaprů až po dravce; i v tomto případě s cenami stejnými jako minulý rok. K dispozici bude rovněž stylové občerstvení.

„Vedle stávající restaurace tam u hráze nedávno vznikla ještě další provozovna – U Peruna, která by také měla být otevřena se svými rybími specialitami. Bude určitě z čeho vybírat,“ láká Klabeneš.

V Telči bude hrát i živá muzika

Již tradicí s velmi hojnou návštěvností je pak například i výlov Štěpnického rybníka v Telči, který letos připadá na sobotu 25. října. „Opět si u nás lidé budou moci čerstvé ryby nejen koupit, ale i nechat opracovat. Bude hrát živá muzika a samozřejmostí je také bohatá nabídka jídla,“ láká Pavel Nechvátal z Rybářství Nechvátal z Horní Cerekve na Pelhřimovsku.

Milovníci rybího masa budou moci okusit třeba kapří hranolky, rybí polévku, smaženého pstruha i kapra nebo šupináče z udírny. Letošní novinkou budou rybí produkty ve skleničkách.

Kapři, štiky, candáti i sumci. Na Vysočině začínají výlovy s prodejem ryb

Dlouholetou tradici má rovněž výlov rybníka Kovárna ve Sněžném u Nového Města na Moravě na Žďársku, kde budou rybáři tahat úlovky z vody v sobotu 1. listopadu od zhruba deváté ranní.

Pro návštěvníky bude v tomto případě připraven sumec, candát, pstruh a štika na grilu, rybí karbanátky nebo třeba smažený kapr. Tento tematický sortiment doplní rovněž zvěřinové speciality a další delikatesy.

17. října 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Lidé mohou v anketě sdělit názor na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích

Lidé mohou ode dneška hlasovat v městské anketě o tom, jak by si představovali proměnu Staré osady a Gajdošovy ulice i jejich okolí v brněnské městské části...

10. října 2025  16:50,  aktualizováno  16:50

Muž z Havlíčkobrodska s téměř šesti promile skončil v nemocnici

Silně opilého osmašedesátiletého muže z Havlíčkobrodska našli městští policisté v úterý před polednem na vlakovém nádraží v Třebíči. Opilec tam obtěžoval cestující a nebyl schopen chůze.

10. října 2025  18:30

Náměstí přístupnější nejen vozíčkářům. Dobrovolníci zasypali spáry mezi kostkami

Kdokoliv mohl v pátek odpoledne přiložit ruku k dílu při zasypávání spár mezi dlažebními kostkami na Římském náměstí v historickém centru Brna. U příležitosti Dne duševního zdraví tam organizátoři...

10. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o...

10. října 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Moravském Krumlově se rozpadla koalice, ze starosty Třetiny(TOP 09)bude radní

V Moravském Krumlově na Znojemsku se rozpadla koalice vedená TOP 09 s jejím starostou a zároveň senátorem Tomášem Třetinou. Koalice podle něj neplnila program...

10. října 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Zlínská základní škola zavedla v modernizované jídelně samoobslužný výdej jídel

Základní škola ve Zlíně - Malenovicích zavedla v modernizované jídelně samoobslužný výdej jídel. Ve Zlíně je tento způsob stravování uveden do praxe poprvé a...

10. října 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Břeclav získala dotaci 61 milionů Kč na sociální bydlení, postaví 28 bytů

Břeclavská radnice získala z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci 61 milionů korun na stavbu sociálního bydlení. K evropské dotaci přidá 34...

10. října 2025,  aktualizováno 

Proč sledovat Velkou pardubickou v roce 2025? Tady máte pět důvodů

Velká pardubická není jen dostih – je to národní sportovní klenot a společenská událost s nejdelší nepřerušenou tradicí u nás. Koná se vždy druhou říjnovou neděli a na trati dlouhé 6 900 metrů s 31...

10. října 2025  17:39

Česká Lípa hledá firmu, jež postaví kanalizaci, vodovod a silnici ve Staré Lípě

Česká Lípa hledá firmu, jež postaví kanalizaci, vodovod a silnici v zástavbě rodinných domů ve Staré Lípě. Náklady radnice odhaduje na více než 83 milionů...

10. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Nový domov na Královéhradecku pojme padesát seniorů, zájmu nejspíš nepostačí

Radnice v Novém Bydžově na Královéhradecku dokončila za 218 milionů korun nový domov pro seniory poblíž zdejší nemocnice. Domov V Aleji pojme 51 klientů, fungovat má od února příštího roku. Výrazně...

10. října 2025  17:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava...

10. října 2025  17:22

Nový dokument pomůže v Otrokovicích při péči a rozvoji městské zeleně

Otrokovice na Zlínsku budou mít územní studii systému sídelní zeleně. Dokument bude sloužit jako podklad pro rozhodování o péči, rozvoji a ochraně městské...

10. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.