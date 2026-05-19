Zahajovací koncert jihlavského Mahlerova festivalu nabídl i skladby Wagnera

Dnešní zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava nabídl skladby Gustava Mahlera i Richarda Wagnera. Letošní 25. ročník bude pokračovat až do 11. září, uvedl za pořadatele Jiří Štilec.
Jeho syn Marek Štilec dnešní koncert v Horáckém divadle dirigoval. Na programu byla Mahlerova Symfonie č. 4. a předehra k Wagnerově opeře Tannhäuse, které podle Štilce Mahler ve své kariéře dirigoval nejčastěji.
Na festivalu se letos představí několik zahraničních souborů a orchestrů včetně Slovenského komorního orchestru nebo britského Quartet for the Earth a rakouského Academia Allegro Vivo. "Z domácích těles uvede festival díla autorů 18. století, včetně dvou duchovních děl Leopolda Hofmanna," dodal Štilec.
Mimořádnou událostí bude uvedení oratoria Paulus Speratus. Napsala ho hudební skladatelka Sylvie Bodorová a je věnované protestantskému teologovi Pavlu Speratovi (1484–1551), jehož život byl spojený i s Jihlavou. Skladba inspirovaná jeho životem vznikla přímo pro festival a bude mít světovou premiéru 1. června.
Gustav Mahler se narodil 7. července 1860 v Kalištích u Humpolce. V den výročí narození se přímo v Kalištích uskuteční Narozeninový koncert. Na závěr festivalu zazní 11. září v kostele svatých Petra a Pavla v Nové Říši Requiem za padlé bratry v podání pěveckého sboru Silentium! Ensemble a komorního orchestru Wranitzky Kapelle. Zpívat bude také barytonista Pavel Josef Kšica.
Do roku 1875 žil v Jihlavě. Byl jedním z nejuznávanějších dirigentů své doby. V roce 1897 se stal ředitelem vídeňské Státní opery, s taktovkou to dotáhl i do Metropolitní opery v New Yorku. Jeho dílo zahrnuje deset symfonií, písňové cykly a jedno sborové dílo. Zemřel 18. května 1911 ve Vídni.