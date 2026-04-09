Zájem o studium na jihlavské vysoké škole je zatím větší než loni

Zájem o studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) je zatím větší než loni. Škola eviduje téměř 1100 přihlášek, o šest procent víc než před rokem touto dobou. Výrazně se zvýšil zájem o studium oboru všeobecné ošetřovatelství, sdělila na dotaz ČTK mluvčí školy Martina Tomšů. Termín pro podávání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení skončí 13. května, škola je ale připravená vyhlásit i další kola.
"Tradičně je největší zájem o studijní programy aplikovaná informatika, finance a řízení a cestovní ruch. Stejný trend sledujeme i v letošním roce, a to i přesto, že jsme u těchto programů nově zavedli přijímací zkoušky. Výrazný nárůst zaznamenáváme u studijního programu všeobecné ošetřovatelství, kde evidujeme meziroční zvýšení zájmu o 35 procent," uvedla Tomšů.
Přijímací zkoušky do prvního kola škola chystá na začátek června. Do příštího akademického roku může škola přijmout nejvýše 1686 studentů. Nyní jich školu, která je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí na Vysočině, navštěvuje 1963.
VŠPJ byla zřízena 3. června 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního směru v České republice. Podobné postavení má ještě o dva roky mladší českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická. Neuniverzitní vysoká škola na rozdíl od univerzit nemůže poskytovat vzdělání v doktorských studijních programech, nečlení se na fakulty a její vědecká rada se nazývá akademickou radou.
V Jihlavě je možné studovat osm bakalářských programů s technickým, ekonomickým nebo zdravotním a sociální zaměřením. Má také tři navazující magisterské obory.