Zájem turistů o Vysočinu je zatím srovnatelný s loňským rokem

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Návštěvnost památek a dalších turistických cílů je zatím na Vysočině srovnatelná s loňskem. Státní hrady a zámky v kraji navštívilo do 30. července 79.413 lidí, o 800 méně než ve stejném období loni. Teplé počasí pomohlo zvýšit zájem o koupaliště i kempy, vyplývá z vyjádření oslovených provozovatelů.

„Rozdíl oproti loňsku je skutečně minimální. Z dlouhodobějšího pohledu se zájem o státní památky na Vysočině drží na velmi dobré úrovni. Je patrné, že vedle počasí ovlivňují návštěvnost stále výrazněji také nové expozice, kulturní program a další zážitky, které jednotlivé památky nabízejí svým hostům,“ řekla Markéta Slabová, mluvčí českobudějovického Národního památkového ústavu (NPÚ), který státní památky na Vysočině spravuje.

Oproti roku 2024 jejich návštěvnost vzrostla asi o 4600. Největší zájem lidí je zatím o zámek v Telči, kde už bylo asi 32.600 lidí, srovnatelně s loňskem. "Loňské výsledky výrazně podpořilo otevření Zámecké galerie s díly Jana Zrzavého. Letos patří k největším lákadlům nově obnovený apartmán posledních majitelů zámku, rodu Podstatzky-Lichtenstein, zpřístupněný v rámci projektu NPÚ Šlechta na cestách, i oblíbené noční a dětské prohlídky," dodala Slabová.

Nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Vysočině je dlouhodobě Zoologická zahrada Jihlava. V červenci byla podle mluvčí zahrady Simony Kubičkové návštěvnost proměnlivá. Rozhodovalo hlavně počasí, někdy přišlo 1000, jindy 4000 lidí. Celkově to bylo přes 60.000 lidí, srovnatelně s loňským červencem. Od začátku roku přišlo k 26. červenci do jihlavské zoo přes 204.000 lidí, loni bylo lidí za prvních sedm měsíců v roce přes 225.000.

Menší návštěvnost v meziročním srovnání byla v březnu a hlavně v červnu. "Tam byla letos velká vlna veder, kdy šli lidé určitě raději na koupaliště," dodala Kubičková.

"Loni za červen a červenec jsme měli 15.700 návštěvníků. Letos za stejné období je to 21.700 návštěvníků," řekl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy provozující jihlavský Vodní ráj. V prvních týdnech návštěvnost ovlivnila horka. "Zatímco loni nám v červnu přišlo 5400 lidí, letos to bylo 14.000," řekl Málek. Denní návštěvnost podle něj byla několikrát i přes 2000 lidí. Celková kapacita venkovní části je 2400 osob. "Pokud bychom se celkově dostali na nějakých 35.000 lidí, budeme spokojení a budeme to považovat za úspěšnou letní sezonu," dodal Málek.

Lepší než loňskou má letos sezonu i Kemp Vyskytná, řekl jeho provozovatel Miroslav Jaroš, který v oboru podniká asi čtvrt století. "Loni ale byla sezona nejhorší za posledních šest let. Velkou roli hrálo počasí, když druhý a třetí týden (v červenci) pršelo a bylo kolem 12 nebo 15 stupňů Celsia. Tržby jsem měl o 30 procent horší oproti předchozím rokům. Letos je to lepší než loni, ale úrovní v době covidu to nedosahuje," řekl Jaroš. V době pandemie byl i kvůli omezené možnosti cestovat za hranice o české kempy velký zájem.

Zpočátku letošních prázdnin se Kemp Vyskytná pro 40 stanů a karavanů plnil jen o víkendech. Poslední dny je obsazený i v pracovní dny, některé zájemce musel Jaroš odmítat.

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