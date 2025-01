Zájemci mohou vyrazit na retronadílku za Ježíškem až do konce týdne

Neobvyklá výstava je k vidění v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou na Tvrzi. Ačkoliv se vztahuje k času Vánoc, lze ji navštívit ještě několik dnů.

Expozice ukazuje například nejčastější dárky, jež před více než půlstoletím lidé nacházeli pod stromečkem. Návštěvníci také nahlédnou do typické domácnosti s řadou předmětů, dekorací i pokrmů, které do ní tehdy patřily. Zavítají rovněž do období, kdy začal tradičnímu Ježíškovi konkurovat Děda Mráz.

V muzeu nechybí ani retro fotokoutek a tvořivá dílna - v té lze přispět svým výtvorem ke vzniku společného nástěnného betléma zasazeného do žďárské krajiny.

Výstavu je možné zhlédnout denně kromě pondělí.