„Žádosti bude letos možné podat ve třech termínech,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. Termíny jsou od 10. do 21. února, od 19. do 30. května a od 25. srpna do 5. září.

Jeden žadatel může v rámci grantového systému pro daný rok podat maximálně tři žádosti.