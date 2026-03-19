Situací na základní škole, kterou navštěvuje pět stovek žáků, se ve středu v podvečer zabývalo na mimořádném jednání humpolecké zastupitelstvo. Žádné konkrétní usnesení nepřijalo, diskusí nad situací ve škole však společně s pozvanými hosty, zástupci učitelů i rodičů dětí a veřejností strávilo téměř tři hodiny.
Starosta Petr Machek (Humpolec GO!) přesto jednu zásadní novinku oznámil. Škola má od středy nového krizového ředitele. Stal se jím Vojtěch Kořen ze Zlínska. Ve školství se pohybuje řadu let a, kromě toho, že vyučuje na vysokých školách, se na řešení podobných situací specializuje. Mimochodem, jak sám při představování zmínil, je bratrem moderátora Vladimíra Kořena.
„Měli jsme připravená dvě řešení. Jedno bude odborník, který se pokusí situaci aktivně řešit a znovu nastartuje základní procesy, druhé dočasný ředitel, jenž dovede školu do doby, než ji převezme nový ředitel vzešlý z řádného konkurzu. Zvolili jsme první variantu,“ řekl Machek.
Pro Kořena, kterého vybralo nejužší vedení města, hrál hlavně fakt, že je nestranným. Není z Humpolce, nikoho z kantorského sboru ani rodičů nezná. „Kdyby mi někdo chtěl něco hodit na zahradu, musel by až do Vizovic,“ zavtipkoval.
Mezi kantory absolutně chybí důvěra
Mnoho humoru ho ale v jeho nové funkci nejspíš nečeká. Jak ukázaly na včerejším jednání představené analýzy, kolektiv ve škole je tak rozklížený, že už nepůjde dát dohromady. „Na škole absolutně chybí důvěra, vzájemné vztahy jsou na nule. Mezi učiteli je to extrémní,“ poznamenal autor analýzy, lektor Miloslav Hubatka. I podle něj je krizový manažer jediným řešením.
|
Vojtěch Kořen chce na svém postu být co nejvíce pragmatický a bez emocí. „Mým úkolem je zajistit základní funkce školy a pomoci zástupkyni ředitele školy restartovat základní procesy, které se ve vztahové rovině zcela zastavily,“ prohlásil.
Jak upozornil, nechce být soudcem mezi dvěma skupinami učitelů. „Nebudu hledat, na čí straně je pravda. Bude mě zajímat, kdo má ochotu vzít výpověď zpět, kdo má ochotu učit, které aprobace škola nejvíce potřebuje. Někoho se asi dotknu. Nebudu ovšem brát ohled na to, jak dlouho a s jakým nadšením tu učitel pracuje, ale co může udělat pro to, aby fungovala škola jako celek,“ slíbil.
Kritikům vadí forma jmenování i úvazek
Výhrady ke jmenování Kořena měla část opozice. Mnohé zarazilo, jakým způsobem se do funkce dostal, jiným samotný status jeho funkce. Do pozice ho totiž dosadil starosta Machek s místostarosty Václavem Křivánkem (ANO) a Martinem Hendrychem (Piráti), nebyl zvolen radou města či zastupitelstvem. A zároveň podepíše pracovní smlouvu nikoliv s městem, ale přímo se školou, bude jejím zaměstnancem.
|
26. února 2026
Navíc bude mít zkrácený úvazek, ve škole bude jen dva dny v týdnu. „Pracoval jsem jako krizový manažer. Z vlastní zkušenosti si neumím představit, že by takový člověk byl v práci méně než osm hodin každý den,“ podotkl Jan Míka zastupující na jednání veřejnost.
„Působí to jako provizorium, a to já nemám rád,“ vyjádřil se učitel Martin Panský. Svým způsobem má pravdu. Vojtěch Kořen má školu společně s nynější zástupkyní Andreou Ryndovou řídit do poloviny prázdnin. „Od prvního srpna by ji měl převzít nový ředitel, který vzejde z řádného výběrového řízení,“ prohlásil Petr Machek.
O rezignaci ředitelky raději nemluvte!
Téměř tříhodinové jednání se obešlo bez emotivních výstupů a překřikování. Jedním z důvodů mohl být i neobvyklý krok starosty Machka a právního zástupce města. Ti hned na počátku schůze vyzvali, aby se řečníci kvůli GDPR a případným právním sporům vyhnuli jakékoliv diskusi ohledně rezignace bývalé ředitelky Heleny Kahounové.
|
Ta se postu vzdala po schůzce s vedením města na konci února. „Po vzájemné domluvě se zřizovatelem jsem ze své pozice odstoupila. Nebylo to proto, že bych ztratila sílu čelit tlaku nebo že bych chtěla cokoli vzdát. Udělala jsem to proto, že jsem cítila, že pokud škole nedám prostor nadechnout se já, nikdo jiný to neudělá,“ vzkázala tenkrát.
Jenže od té doby postoj změnila. Požádala vedení města o zpětvzetí své rezignace a prostřednictvím advokáta podala námitku, aby město ohledně místa ředitele školy nepodnikalo žádné další kroky. V dokumentu upozornila na to, že rezignaci podala pod tlakem, je tudíž neplatná a vedení města by k ní nemělo přihlížet. O tomto aspektu na zastupitelstvu nepadlo ani slovo.
Proti Kahounové se všichni spikli, nepřijali ji
A jediným slůvkem ho nezmínila ani sama Helena Kahounová. Ta před zastupiteli promluvila, připravila si zhruba patnáctiminutovou řeč. V ní zdůraznila, že se soustředila především na žáky a na výuku. Očekávala od zavedeného učitelského sboru týmového ducha a podporu. Jak ale zmínila, prostředí ji nepřijalo. Až poté vyměnila své zástupkyně.
|
„Asi to byla moje manažerská chyba, že jsem tým nerozpustila dřív. Byla jsem moc lidská, měla jsem mít mnohem ostřejší lokty. Chtěla jsem spolupracovat tak, aby byly vždy prioritou děti,“ prohlásila před zaplněným sálem.
Popsala i jak se dál vztahy zhoršovaly a emoce stupňovaly. „Začaly se o mě šířit nepravdy, pomluvy a drby,“ zmínila. O stížnostech, které učitelé a rodiče poslali České školní inspekci, s ní nechtěl nikdo ve škole jednat. Inspekce po provedeném šetření v osmi z jedenácti bodů ředitelku podpořila.
„Po roce a půl je škola v personálním rozpadu“
Její slova ovšem stroze smetl ze stolu zastupitel Vlastimil Brukner (KDU-ČSL), jeden z iniciátorů mimořádného jednání zastupitelstva. „Paní ředitelka na školu nastoupila v létě 2024. Po roce a půl je škola v personálním rozkladu. Jako manažerka selhala, ať už jsou příčiny jakékoliv,“ konstatoval.
Spory mezi větším počtem kantorů, částí rodičů a ředitelkou se na Základní škole Hradská objevují od jejího nástupu. Vrcholily loni na podzim a před Vánoci, kdy byla do školy na četné podněty přizvána Česká školní inspekce. Podle části učitelů je pracovní prostředí ve škole neúnosné. Kritizují styl řízení včetně nedostatečně vysvětlených personálních změn, odebírání kompetencí či tlaku, kterému čelí při vyjadřování odlišných názorů.
Město záležitosti podle kritiků dlouho neřešilo, až teprve před nedávnem nechalo zpracovat dotazníkové šetření a do školy povolalo školní mediátorku, která měla body sporu pojmenovat a navrhnout řešení. To se ale nestalo, situace vygradovala a dostala se do situace „buď my, nebo ona“. Podání výpovědi oznámilo na konci února 20 z 41 učitelů školy, 19 jich ji pak skutečně podalo.