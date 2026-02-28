Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

Martin Vokáč
  11:22aktualizováno  11:22
Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního kroku, ve funkci skončí. Sama se tak rozhodla po páteční schůzce s vedením města.
Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď kvůli dlouhodobým sporům s ředitelkou školy. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

7 fotografií

Podání výpovědi oznámilo dvacet učitelů školy na středečním zasedání zastupitelstva města. Ve čtvrtek ráno tak skutečně 19 z nich učinilo. „Výpovědi jsem přijala,“ konstatovala ten den ředitelka školy Helena Kahounová.

Následoval kolotoč schůzek mezi ní, učiteli a vedením města. Na pondělí je plánováno setkání všech stran se školní mediátorkou. Po páteční schůzce s vedením města se ředitelka školy rozhodla podat rezignaci.

„Vzhledem k neustávajícímu napětí v rámci celého pedagogického sboru a v zájmu ochrany školy a jejích žáků se Helena Kahounová po vzájemné dohodě rozhodla odstoupit z funkce ředitelky ke dni 13. března,“ přiblížil závěr schůzky mluvčí města Jiří Aujezdský.

„Je to tak, podala jsem rezignaci. Nerada bych se k tomu nyní více vyjadřovala, ráda veškeré dotazy zodpovím v příštím týdnu,“ vzkázala končící ředitelka.

Školou otřásá spor kantorů s ředitelkou. Učí lidé bez aprobace, stěžují si rodiče

„Uvedené kroky jsou nezbytné ke stabilizaci situace na naší základní škole a k zajištění kontinuálního vzdělávání,“ dodala pouze.

„Velmi si vážíme zodpovědného rozhodnutí ředitelky školy,“ podotkl starosta Humpolce Petr Machek (Humpolec GO!). Za dosavadní práci Heleně Kahounové poděkoval. Město je zřizovatelem školy.

V nejbližších dnech radní pověří dočasným vedením krizového ředitele, jehož úkolem bude situaci stabilizovat. Kdo jím bude, dosud není jasné.

Do nástupu krizového ředitele bude statutárním zástupcem školy současná zástupkyně ředitelky Andrea Ryndová. „Po celkovém uklidnění situace bude následně vyhlášeno konkursní řízení na nového ředitele školy,“ doplnil Aujezdský.

Učitelé spor pojali stylem „buď my, nebo ona“

Spory mezi větším počtem kantorů, částí rodičů a ředitelkou se na Základní škole Hradská objevují od jejího nástupu před rokem a půl. Vrcholily loni na podzim a před Vánoci, kdy byla do školy na četné podněty přizvána Česká školní inspekce.

Město záležitosti dlouho neřešilo, až teprve před nedávnem do školy povolalo školní mediátorku, která měla body sporu pojmenovat a navrhnout řešení. To se ale nestalo, situace vygradovala a dostala se do situace „buď my, nebo ona“. Podání výpovědi oznámilo 20 z 41 učitelů školy.

26. února 2026

Stížnosti pedagogů i rodičů směřovaly na personální zajištění výuky, nelíbilo se jim, že učí kantoři bez aprobace a škola podle nich zanedbává dozor nad dětmi. Kritika mířila i na styl komunikace a manažerské vedení školy. Podle rebelujících pedagogů se jakýkoliv jiný názor setkal s odebíráním kompetencí a tlakem ze strany ředitelky. Město jako zřizovatel však učitele nevyslyšelo.

„Situace ve škole je vážná a dlouhodobě neudržitelná. Opakovaně dochází k rozhodnutím a postupům, které oslabují důvěru a stabilitu pracovního prostředí, personálním změnám bez vysvětlení, omezení kompetencí a nepřiměřenému tlaku při vyjadřování odlišných názorů. Na tyto skutečnosti jsme opakovaně upozorňovali zřizovatele školy. Naše podněty však byly bagatelizovány,“ přečetla na středečním jednání humpoleckých zastupitelů učitelka Ilona Kostřicová.

Kvůli ředitelce končí polovina učitelů na základní škole v Humpolci

„Po vyčerpání možností dialogu jsme se rozhodli podat výpovědi z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tento krok nevnímáme jako příčinu současného stavu, ale jako důsledek. Jsme přesvědčeni, že bez obměny na postu ředitelky školy nelze důvěru obnovit,“ dodala.

Vedení města věří, že po oznámení rezignace ředitelky školy kantoři své výpovědi stáhnou. Ti to zatím nepotvrdili.

