Zámecký byt posledních majitelů Telče dostává svoji původní podobu

K autenticitě bytu posledních šlechtických majitelů zámku v Telči pomohly dobové fotografie i první kastelán zámku, který zachránil jeho originální vybavení. Kvůli úpravám je zatím prohlídková trasa se soukromými ložnicemi, pracovnami či knihovnou a jídelnou na státní památce nepřístupná, ale návštěvníci do ní budou moci už 24. dubna. Podle kastelána Romana Dáni je čeká nejen originální interiér, ale i víc informací z každodenního života Leopolda a Marie Podstatských-Lichtenštejnů a jejich tří dětí v době první republiky.
"Rodina Podstatských-Lichtenštejnů milovala všechny moderní výdobytky té doby, včetně fotografie. Takže jestli je na Telči něco dochované ve velkém množství, tak jsou to právě rodinná fotoalba, která dokumentují nejen třeba cestování, ale i interiéry zámku. A to v průřezu od roku přibližně 1890 do roku 1945," řekl Dáňa. Prezentovaný interiér bytu představuje dobu po roce 1931.
Šlechtická rodina musela zámek, který pro turisty poprvé otevřela v roce 1936, opustit po konci druhé světové války. "Drtivou většinu svých věcí tady nechali. A měli ještě tu smůlu, že tehdy věřili místnímu národnímu výboru a donesli tam všechny rodinné šperky, které někdo hned ukradl. Takže ze zámku si opravdu odnesli jen minimum věcí. Jednou z nich byl dekret o tom, že zámek dědičně získali v 18. století a mají na něj právo," řekl Dáňa. Zabavený zámek rodina, která se v době druhé světové války přihlásila k německému občanství, zpět nikdy nezískala.
O většinu jejich věci se postaral František Valenta, poslední komorník a zároveň první kastelán znárodněného zámku. "On ty prostory, řeklo by se, zapečetil," řekl Dáňa. Poprvé se byt posledních majitelů otevřel veřejnosti v 90. letech minulého století.
Jeho současné úpravy začaly v některých místnostech návratem k původnímu odstínu výmalby, jinde umístěním správného nábytku, obrazů a dekorací, které v nich dřív skutečně byly. Své místo našla i garderoba hraběnky Marie nebo utěrky s vyšitým monogramem hraběte Leopolda. Obnovená byla i přípravna jídla a na její zeď se vrátilo zařízení, kterým si šlechta mohla do jednotlivých pokojů přivolávat služebnictvo. Stačilo zazvonit a v přípravně se rozblikalo číslo pokoje. Nyní je k zařízení elektřina přivedená jen naoko, zato přesně tak, jak původně vypadala - opletený drát tažený po povrchu zdi, ke které je v pravidelných rozestupech připevňovaná keramickým izolantem.
Zásadní proměnou prošel salon, ve kterém se v době první republiky konaly všechny společenské události zámeckých pánů. Svoji původní podobu v něm získala okna včetně dřevěného obložení a zdi zdobí repliky původních látkových tapet. Nechat je utkat bylo možné jen díky nálezu z depozitáře. "Máme v něm polštářky, které si z téhle tapety ušily paní uklízečky a měly je pod kolena, aby je to netlačilo, když drhly podlahu," vysvětlil Dáňa.
Telčský zámek je částečně přístupný i přes zimu. Za první tři měsíce letošního roku ho navštívilo 1500 lidí.