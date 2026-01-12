Stát v aukci nabízel parkány zámku v Brtnici. Za miliony je nikdo nechtěl

Tomáš Blažek
  12:02aktualizováno  12:02
Cenu 3,7 milionu korun si stanovil stát pro aukční prodej neobvyklé nemovitosti. U zámku v Brtnici na Jihlavsku prodával částí historického obranného systému. V elektronické aukci nabízel hradební parkány a bastion. Kupec se však nenašel, minimální cenu nikdo nesložil a aukce byla zrušena. Možná i proto, že ji stát vyhlásil těsně před Silvestrem.

O vyhlášení aukce věděl jak majitel zámku pražský architekt Oleg Rybnikář tak i vedení města Brtnice, ale ani jedna strana se do aukce nezapojila. „Neúčastnil jsem se, protože tam byla naprosto nesmyslně vysoko nasazená minimální cena. Pokud by ta cena byla výrazně nižší, smysl koupit by to samozřejmě mělo. Stát zřejmě v prodeji postupuje podle svých metodik, předpokládám, že s cenou půjdou dolů,“ řekl Rybnikář.

„O aukci jsme věděli, mluvili jsme o tom na radě. O koupi pozemků jsme jako město jednak neměli zájem, jednak cena byla strašně veliká,“ řekl brtnický starosta Jan Přibyl.

Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku Brtnice a jednu ze zdejších bašt. O nemovitosti, které však nemají prakticky žádné využití, neměl za vyvolávací cenu 3,7 milionů korun zájem nikdo.
Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku Brtnice a jednu ze zdejších bašt. O nemovitosti, které však nemají prakticky žádné využití, neměl za vyvolávací cenu 3,7 milionů korun zájem nikdo.
Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku Brtnice a jednu ze zdejších bašt. O nemovitosti, které však nemají prakticky žádné využití, neměl za vyvolávací cenu 3,7 milionů korun zájem nikdo.
Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku Brtnice a jednu ze zdejších bašt. O nemovitosti, které však nemají prakticky žádné využití, neměl za vyvolávací cenu 3,7 milionů korun zájem nikdo.
9 fotografií

Oba nabízené pozemky měly výměru dohromady asi 1 500 čtverečních metrů. Pozemky jsou však přístupné jenom ze zámku nebo přes pozemky majitele zámku. „Jeden místní občan se o to tam stará, vysekává tam trávu, ale jinak ty pozemky prakticky nejsou využitelné. Určitě je divné, že parkán není majetkově součástí zámku a vlastní ho stát,“ konstatoval Přibyl.

Součástí nabízeného souboru k pozemkům jsou hradební zdi, schodiště na bastion (hradební bašta - pozn. red.) a opěrné zdi. V aukční vyhlášce píše správce majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), že hradební stěna severně umístěného jednoho z pozemků je ve špatném stavu. „Na této hradební zdi je třeba provést opravy, aby nedošlo k uvolňování kamene a tím ke vzniku úrazu a škod,“ konstatuje se v aukční vyhlášce.

Aukce bude dalším kolem pokračovat

Akce na zámku se nikdy nekonají na parkánech, ale na nádvořích nebo ve vnitřních prostorách památky. „Ty pozemky nejsou nyní využívány a jsou reálně nepřístupné, pouze přes druhé nádvoří. Ale i to by byla záležitost dalších jednání a nákladů,“ řekl Rybnikář.

Stát bude v pokusu prodat parkány dál pokračovat. „Předpokládáme, že v nejbližších dnech vyhlásíme další kolo elektronické aukce. Vždy vyhodnocujeme dané kolo aukce. Pro následující kolo může dojít ke snížení ceny, to je běžný postup,“ řekla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Zámek Brtnice získal kopie gobelínů Tiziana. Originály obdivoval císař Karel VI.

Minimální ceny nemovitostí ÚZSVM stanovuje nezávislým znaleckým posudkem. ÚZSVM podle Tesařové převzal správu nad prodávanými pozemky od zrušených okresních úřadů. Před rokem 1990 mohly být takové pozemky například ve vlastnictví národních výborů, orgánů státní správy v éře socialismu.

„Nabízeli jsme tento majetek nejprve státním institucím, jak nám ukládá zákon. Nabízeli jsme ho i majiteli zámku, který zájem neprojevil,“ sdělila Tesařová.

Odstraňují se resty na hradbách

Vlastníkem zámku, parku a aleje v předzámčí je podle katastru nemovitostí Spolek Svébyt Brtnice, jehož předsedou je Oleg Rybnikář. Majitelem rozlehlého parku pod zámkem je Nadace Svébyt, provázaná se Spolkem Svébyt Brtnice osobou Olega Rybnikáře. Oba subjekty deklarují vzájemnou spolupráci.

Další významné části historického areálu zámku – anglický a francouzský park a Zámecký rybník patří městu Brtnice. Všechny tyto části město postupně obnovuje.

Předchůdce zámku v Brtnici by mohl být o stovky let starší, ukázal průzkum

Rybnikář řekl, že letos bude na zámku ve spolupráci s památkáři pokračovat řešení problémů z minulosti. Na zámku působí správci a pracují na údržbě a opravách. „Odstraňujeme resty v podobě díry v hradbách nebo podepření vstupního mostku,“ řekl.

Nejbližší akcí na zámku by měl být květnový fotografický workshop. „Uvažujeme i o hudební produkci, ale je problém, že to nebývá finančně návratné,“ dodal Rybnikář. Dál podle něj pokračují jednání s potenciálními investory či zájemci o koupi zámku. Od dubna do září jsou na zámku prohlídky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění

V Hlubočepech se srazila tramvaj s náklaďákem. Řidiči obou vozů jsou zranění....

V pražských Hlubočepech vykolejila tramvaj po srážce s nákladním autem. Oba řidiči utrpěli zranění. Provoz mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov byl v obou směrech přerušen a cestující mohli využít...

12. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  14:10

Škoda po požáru haly s papírem je 19 milionů, torzo objektu čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda je...

12. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  14:06

Klidový režim v MHD na Ústecku. Ticho je zatím spíše ráno, chybí jasné upozornění

Ilustrační snímek

Žádné hlasité telefonování, žádná hudba z reproduktorů mobilních telefonů, žádné křičení přes celý vůz. Taková je představa klidového režimu, který Ústecký kraj zavedl od poloviny prosince loňského...

12. ledna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Husa na provázku převede na jeviště Singerovo podobenství Satan v Goraji

ilustrační snímek

Brněnská Husa na provázku převede na jeviště jako první divadlo v Česku mrazivé podobenství Satan v Goraji. Autorem předlohy je držitel Nobelovy ceny za...

12. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Holice letos plánují výdaje 282 milionů korun, meziročně o 12 milionů vyšší

ilustrační snímek

Holice na Pardubicku budou letos hospodařit s rozpočtem s příjmy 247 milionů korun a výdaji 282 milionů korun, uvádí město na webu. Schodek 35 milionů korun...

12. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Yaber vstupuje do segmentu chytrého úklidu uvedením dvou bezdrátových vysavačů

12. ledna 2026  13:52

Přehlídka trendů v bižuterii Made in Jablonec bude poprvé se zahraniční účastí

ilustrační snímek

Tradiční módní přehlídka nejnovějších trendů v bižuterii Made in Jablonec 2026 bude poprvé se zahraniční účastí. Do přípravy modelů se vedle 40 českých firem,...

12. ledna 2026  12:11,  aktualizováno  12:11

Brněnští vědci pomohli objasnit přežití bakterií ve sprchách či nemocnicích

ilustrační snímek

Schopnost přežití některých bakterií ve sprchách, domácnostech či nemocnicích pomohli objasnit vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Do výzkumu, na...

12. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Ráj pro běžkaře v hradeckých lesích. Taková nadílka tu deset let nebyla, jásají

Běžkaři v hradeckých lesích (11. ledna 2026)

Dostatek sněhu pro běžkování v Hradci Králové je v posledním letech naprostá rarita, současné podmínky jsou mimořádné. Městské lesy proto v neděli upravily rozsáhlou síť běžkařských stop. V...

12. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Za 24 tisíc ročně parkování po celé Praze. Radní schválili paušál pro elektromobily

ilustrační snímek

Majitelé elektromobilů si budou moci za 24 tisíc korun ročně pořídit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání po celé Praze. Dnes to schválili radní metropole. Podle náměstka primátora pro...

12. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  13:37

RallCont: Bezpečnost jako začátek, ne cíl

„Technologie musí lidem pomáhat, ne je kontrolovat,“ říká spoluzakladatel firmy RallCont Petr Kořenek.

12. ledna 2026  13:30

Kunovické muzeum zrenovovalo přelomový letoun na akrobatický speciál

Kunovické Letecké muzeum po dvou letech dokončilo renovaci historického letounu...

Dostal slavnostní zeleno-červený nátěr a v příští sezoně bude patřit k hlavním návštěvnickým tahákům Leteckého muzea v Kunovicích. Jeden z letounů C-11, které před 72 lety odstartovaly sériovou...

12. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.