Zámek byl před zřícením, zachraňuje ho řád. Obnovenou kapli posvětil biskup

Ještě před třiceti lety to vypadalo se zámkem ve Stránecké Zhoři na Žďársku bledě. Renesanční stavba jen těžko odolávala dlouhodobému chátrání. V roce 1999 se jí ale ujal Řád rytířů Kristových a ten dává památce postupně novou tvář. Srdce areálu, nově zbudovaná kaple, se o víkendu dočkala i posvěcení od biskupa.

„Obnovu zámku vnímáme velmi pozitivně. Protože, řekněme si to na rovinu, kdyby se toho Thomas Töpfer a Řád rytířů Kristových před nějakým čtvrtstoletím neujali, už by z památky nezbylo asi vůbec nic a chodili bychom tam maximálně pro kamení na jiné stavby,“ zhodnotil starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela.

Sídlo čelilo devastaci dlouhodobě, zvlášť ale v období socialismu, kdy sloužilo mimo jiné jako dílny či k zemědělským účelům. A byť je při pohledu na objekt patrné, že obnova komplexu není zdaleka u konce, řadu úprav má unikátní památka již za sebou.

Renesanční zámek ve Stránecké Zhoři postupně obnovuje Řád rytířů Kristových s pomocí řady dobrovolníků.
Svěcení kaple sv. Bernarda z Clairvaux ve zhořském zámku se odehrálo zhruba šest let po její benedikci - požehnání.
Kapli v areálu zhořského zámku o víkendu posvětil brněnský biskup Pavel Konzbul.
Zhruba dvouhodinového slavnostního obřadu se účastnili i zástupci řádu ze zahraničí.
„Zámek je dnes kompletně staticky zajištěný. Uzavřít se povedlo celý suterén, kam jsme navrátili i klenby - velká část jich totiž byla zřícená. A začínají se rehabilitovat první místnosti, kde je, řekl bych, hmotově hotovo,“ vyjmenoval kastelán zámku Miloš Doležal.

To je podle něj velký úspěch, neboť renovace památky je nezisková činnost, závislá hlavně na pomoci řady dobrovolníků. „Ti se zámek snaží zachránit skutečně v duchu cisterciácké myšlenky ‚Modli se a pracuj‘. Jde to sice pomalu, ale zato vytrvale,“ zdůraznil kastelán.

Nová stavba v duchu tradičního stavitelství

Odměnou pro tyto nadšence je mimo jiné i nová kaple svatého Bernarda z Clairvaux, jíž se v sobotu dostalo v duchovním slova smyslu nejvyššího ocenění. Svatostánek posvětil za účasti představitelů rytířského řádu a mnoha dalších hostů, včetně těch zahraničních, brněnský biskup Pavel Konzbul.

Zámek a jeho současní majitelé

  • Kdy přesně renesanční zámek ve Stránecké Zhoři vznikl, není zcela jasné, k jeho dějinám totiž existuje jen málo historických pramenů.
  • Chátrající památku převzal v roce 1999 Řád rytířů Kristových - římskokatolické společenství s mezinárodní působností. Jeho tradice sahá do roku 1319, kdy byl v Portugalsku potvrzen papežem Janem XXII. Řád rytířů našeho Pána Ježíše Krista. Mezinárodní organizaci sdružují myšlenky a odkaz svatého Bernarda z Clairvaux.
  • Činností českých členů řádu je mimo jiné právě i obnova zhořského zámku a jeho proměna v duchovně-kulturní sídlo s kaplí, nyní posvěcenou biskupem Pavlem Konzbulem, či knihovnou.
  • Opravy jsou prováděny výhradně tradičními technologiemi a za použití tradičních materiálů. Stojí na velkém objemu lidské práce mnoha dobrovolníků.
  • Do obnovy památky už byly investovány desítky milionů korun. Zdroji jsou dotace od státu, kraje i obce, dále také příspěvky dárců. V zámku se konají mše, akce pro veřejnost i brigády. V plánu jsou rovněž tábory pro děti.

Kaple byla vybudována v nitru zámeckého areálu - v původně zcela zdevastovaném prostoru, v letech 2004 až 2019. „Jedná se sice o novou stavbu, vznikla ale v duchu tradičního stavitelství. Do současného místa se nám ji povedlo zasadit architektonicky skutečně velmi šetrně,“ zhodnotil Doležal.

Svatyně se nachází uprostřed sníženého přízemí jižního křídla budovy, přičemž její umístění v zámku částečně odpovídá někdejší poloze historicky doložené kaple svatého Jáchyma a svaté Anny. Ta bývala hned vedle stávajících prostor.

Svatostánek byl požehnán, přesněji řečeno benedikován, již 21. září 2019, po dokončení hlavních stavebních prací. Následovalo jeho postupné vybavování. O uplynulém víkendu pak došlo k jeho konsekraci, což je nejvyšší forma posvěcení. „V mezidobí, mezi benedikcí a konsekrací kaple, se v ní pravidelně sloužily liturgie a mše, a to předkoncilní i moderní,“ nastínil kastelán. Pro laika se tedy nic nemění, bohoslužby budou pokračovat i nadále.

„Toto vysvěcení v nejvyšší možné úrovni je ale obrovskou událostí pro zámek jako takový i celou lokalitu. A samozřejmě je to velice důležité pro řád - že má vlastní kapli v takové církevní hodnotě,“ shrnul Doležal.

Do oltáře byly vloženy ostatky světců

Při sobotním, zhruba dvouhodinovém slavnostním obřadu byly ve svatostánku mimo jiné uloženy ostatky světců do oltáře. Konkrétně ostatky svatého Donáta z Münstereifelu, který byl i osobním strážcem Marka Aurelia. Jeho legie táhla i proti Markomanům v oblasti dnešní obce Mušov na jižní Moravě.

„Popraven byl pro trestný čin opovrhování pohanskými bohy, když odmítl uzavřít manželství s císařovou vnučkou Alexandrou,“ uvedla na obřadu Kristýna Komůrková, jedna z dobrovolnic při obnově zámku. Ta také v sobotu byla, stejně jako kastelán, starosta Zhoře a několik dalších lidí, za svoji práci oceněna konsekrační medailí.

Na Vysočině je sedm památek v havarijním stavu, od myslivny po vápenku

Nový oltář bude nyní uchovávat ještě i ostatky svatého Teodora a dále pak svatého Bernarda z Clairvaux, patrona zhořské kaple, cisterciáckého opata, učence, filozofa a mystika 12. století.

Ostatky světců v zasklených pouzdrech byly zapečetěny. Po uložení do dutiny v žulové oltářní desce neboli menze pak došlo k jejímu zajištění speciálním víkem a pevnému zatmelení. Oltář, stejně jako několik míst na stěnách kaple, poté biskup pomazal svatým křižmem.

„Možná si někdo řekne, že je to tak trochu morbidní zvyk,“ podotkl k tradici ukládání ostatků do oltářů Konzbul. „Když si ale uvědomíme, že člověk je jednota duše a těla, tak máme-li skutečně kost z nějakého svatého, máme vlastně i nějakou vazbu na jeho duši. A tedy i vazbu na to, že on je v nebi,“ vysvětlil biskup.

Farám či historické myslivně na Vysočině hrozí zánik, zámky mají naději

Kapli svatého Bernarda z Clairvaux nyní čeká finální „šperkování“. „Budeme dokončovat lavice, pracuje se na nových varhanách,“ zmínil Doležal. Originální předměty, jimiž je dnes svatostánek vybaven, pocházejí mimo jiné z darů, a to i z ciziny - třeba z Německa či Švýcarska.

Některé ale vznikly nově. „Například oltářní obraz nám vytvořil akademický malíř Jan Spěváček z Brna. Je to přemalba slavného díla od Francisca Ribalty Svatý Bernard v náručí Krista,“ zmínil kastelán.

