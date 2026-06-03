Zámek ve Žďáru nad Sázavou připomene návštěvu lorda Runcimana

Zámek ve Žďáru nad Sázavou rozšířil prohlídkové trasy. Formou světelného komiksu v nich připomenebritského politika lorda Waltera Runcimana, který zámek navštívil v roce 1938 při misi cílíci na zklidnění tehdejších národnostních sporů v československém pohraničí. Za zámek, který patří rodině Kinských, o tom dnes informovala Linda Vojancová.
Runciman při své cestě po Československu navštívil i rodinu Kinských. "Dodnes se zde dochoval jeho autentický podpis v návštěvní knize zámku, nenápadný detail, který ale otevírá velký příběh o atmosféře Evropy těsně před Mnichovem," uvedla Vojancová.
Rozšíření zámeckých expozic podle ní zapadá do záměru neukazovat návštěvníkům jen hezké interiéry, ale přibližovat osobnosti a události spojené s místem od středověku až po 20. století. Světelný komiks je dílem animátorky a scénografky Anny Fukátkové. Propojuje autentické historické události s výtvarnou atmosférou a emocí. "Nejde jen o politická rozhodnutí nebo známá data z učebnic, ale také o osobní postoje, obavy, naděje a chvíle, kdy si lidé ještě mysleli, že katastrofě lze zabránit," dodala Vojancová.
Při jednání s Runcimanem se členové rodiny Kinských snažili vysvětlit přístup Československa k Sudetům. Zdeněk a František Kinští také stáli v čele českých šlechtických rodin, jejichž zástupci přednesli v září 1938 před prezidentem Edvardem Benešem prohlášení o neporušitelnosti české státnosti a hranic. Půl roku na to, po vzniku protektorátu Čechy a Morava, přednesli memorandum prezidentu Emilu Háchovi, v němž se jednoznačně přihlásili k české národnosti.