V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

Jana Nedělková
  7:22aktualizováno  7:22
Hlad po technických profesích bude v budoucnu na Třebíčsku ještě větší než dosud. Pracovní trh nejen v regionu významně ovlivní výstavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany za více než 400 miliard korun. Ta začne v roce 2029. První blok by pak měl do zkušebního provozu přejít o sedm let později.
Po dostavbě dukovanské elektrárny stoupne počet kmenových zaměstnanců na bezmála dvojnásobek. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Již nyní, několik let před zahájením samotné stavby, pracuje ve státem ovládané společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má vybudování nového jaderného zdroje na starosti, zhruba 230 zaměstnanců.

„V současnosti jsou klíčovými pozicemi například inženýři, a to stavební, strojní i elektro, dále specialisté na jadernou bezpečnost, odborníci na legislativu a povolovací řízení. Postupně jich ale bude potřeba mnohem více,“ upozornila Alice Horáková, mluvčí EDU II.

Výměna palivových kazet v Jaderné elektrárně Dukovany.
Už tento rok (2024) dodá Westinghouse nové palivo pro české jaderné elektrárny. Nejdříve do Dukovan. V roce 2025 i do Temelína.
Až se v další fázi celého projektu začne podle ní pracovat na budování provozního týmu, dojde k významnému nárůstu poptávky po technických profesích napříč obory. A nejen po nich. „Klíčové bude obsadit zejména pozice řídícího operativního personálu, kontrolních a provozních fyziků a pracovníků radiační ochrany,“ vyjmenovala Horáková.

Dále bude nutné sehnat například zaměstnance centrálních útvarů, již se mají zabývat technikou, kvalitou, bezpečností nebo třeba informačními a komunikačními technologiemi. „Celkem bude pro oba nové bloky EDU II potřeba necelých patnáct set zaměstnanců, z toho přes devadesát procent budou tvořit technické pozice,“ vyčíslila Horáková.

Počet zaměstnanců elektrárny se zdvojnásobí

Kmenová základna celého komplexu se tak téměř zdvojnásobí, neboť v současné době je v Jaderné elektrárně Dukovany zaměstnáno kolem 1 680 osob. „Dále v elektrárně nebo v jejím okolí pracuje ještě zhruba dalších patnáct stovek pracovníků našich dodavatelů,“ upřesnil mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

Ten také doplnil, že celý podnik patří již dlouhodobě mezi nejvyhledávanější zaměstnavatele v celém regionu. „Práce v jaderné elektrárně nabízí stabilní uplatnění s důrazem na profesionalitu, bezpečnost a spolehlivost. To je podpořeno také propracovaným benefitním a mzdovým systémem,“ přiblížil Bezděk.

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Zájem uchazečů o volná místa je dle jeho slov soustavně vysoký a jejich obsazování probíhá plánovaně. „Nejčastěji se jedná o pracovní pozice s různým technickým zaměřením - strojním, elektrotechnickým nebo chemickým,“ vyjmenoval mluvčí.

Uplatnění v podniku navíc najdou jak vysokoškoláci, tak absolventi středních škol nebo i vyučení uchazeči. Největší poptávka je podle Bezděka nyní po středoškolácích s odborným vzděláním, v zaměření pak vede elektro, regulace a měření.

ČEZ už nyní spolupracuje s desítkami škol

Při shánění potřebného personálu elektrárna nespoléhá pouze na výše zmíněné motivační faktory. Budoucí pracovníky si podnik snaží „formovat“ již v době jejich studií. Celá skupina ČEZ dlouhodobě spolupracuje se všemi tuzemskými vysokými školami a také s více než osmi desítkami partnerských středních škol.

„Díky této spolupráci se daří v předstihu zajišťovat nové kvalifikované zaměstnance,“ konstatoval Bezděk a doplnil, že ČEZ také přímo v elektrárnách pořádá řadu speciálních programů.

8. srpna 2025

Středoškoláci mohou využít například týdenní vzdělávací stáž s názvem Jaderná maturita. „Tu díky stále rostoucímu zájmu pořádáme už třikrát za rok,“ podotkl mluvčí.

Pro studenty vysokých škol se zase každé léto koná Letní univerzita, během níž účastníci stráví v elektrárně dva týdny. „A těm nejlepším zájemcům o práci v elektrárně nabízíme už při studiu na střední či vysoké škole podporu formou stipendia,“ dodal Bezděk.

Budou třeba tisíce bytů pro rodiny zaměstnanců

Budoucí nárůst počtu zaměstnanců nového zdroje se ale promítne i do mnoha dalších oblastí.

„Vyžádá si celou řadu navazujících investic do infrastruktury, bydlení, vzdělávání, služeb i zdravotnictví. Zde musím zdůraznit, že příprava a realizace těchto projektů nemůže být jen úkolem kraje, aktivně musí pomoci stát,“ upozornila poslankyně Monika Oborná, pro niž je dostavba Dukovan jedno z hlavních témat, neboť sama na Třebíčsku žije.

Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

„Bude třeba výstavba tisíce nových bytů, kam se budou stěhovat noví pracovníci s rodinami. To zase předpokládá investice do školství od základního až po vysokoškolské, kde je nutné posílit technické vzdělávání,“ zmínila Oborná s tím, že kvalitní služby a celkové podmínky pro život musí ale mít nejen personál elektrárny a jejich rodiny, ale i stávající obyvatelé regionu.

Energetika jede, odborníků je ale málo

Výměna palivových kazet v Jaderné elektrárně Dukovany.

Na rychle rostoucí sektor energetiky a výhledově větší potřebu zaměstnanců v tomto odvětví upozorňují nyní personalisté a specialisté na pracovní trh. Očekávají, že nové projekty, jako je třeba modernizace přenosové a distribuční soustavy, rekonstrukce tepláren, rozvoj obnovitelných zdrojů energie nebo právě výstavba nových jaderných bloků, si vyžádají vznik desítek tisíc pracovních míst. Ty ale nebude snadné obsadit.

„Energetika čelí dvojímu tlaku - stárnutí stávajících zaměstnanců a současně nízkému počtu nových absolventů technických oborů. Během několika let odejde do důchodu významná část odborníků a inženýrů, kteří dosud zastávali klíčové pozice v provozu, údržbě nebo projektovém řízení,“ uvedl Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.

Roste podle něj i odliv mladých talentů do ciziny a jiných odvětví. „Konkurencí pro energetiku nejsou jen firmy v Německu a dalších zemích, ale i tuzemské obory jako automotive, strojírenství, IT, letecký průmysl. Ty často nabízejí kratší dobu trvání projektů, flexibilnější pracovní prostředí nebo širší možnosti mezinárodního uplatnění,“ konstatoval Španěl.

A byť se energetika v posledních pěti letech na univerzitách i středních školách stává stále výraznějším tématem, dle serveru JenPrace.cz bude muset stát, školy i firmy právě v oblasti energetiky ještě intenzivněji spolupracovat - nabízet stipendia, duální výuku, praxi ve firmách či modernizaci učeben a laboratoří.

Patrný je ostatně už nyní růst platů u poptávaných profesí - od energetiků a technologů přes techniky řízení provozu až po projektové manažery či odborníky na obnovitelné zdroje. „Mezi často zastoupené profese patří například elektrotechnici, kteří v průměru dosahují mzdy kolem 46 900 korun, což znamená meziroční nárůst zhruba o pět a půl procenta,“ vyčíslil analytik.

Na tuto úroveň navazují specializovaní technici - typicky se zaměřením na údržbu energetických zařízení, automatizaci či měření. „Jejich průměrné mzdy se pohybují kolem 56 700 korun a meziročně vzrostly přibližně o 4,8 procenta,“ doplnil Španěl. (ned)

