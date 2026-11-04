Zastupitelé Přibyslavi nové vedení města nezvolili, nebyl podaný žádný návrh

Zastupitelé Přibyslavi na Havlíčkobrodsku dnes nové vedení města nezvolili. Nikdo nepodal návrh na starostu, místostarostu ani na členy městské rady. Ustavující zasedání zastupitelstva v tomto čtyřtisícovém městě skončilo za čtvrt hodiny. Dosavadní starosta Martin Kamarád (ODS) uvedl, že ve funkci zatím zůstává, stejně jako oba místostarostové, v činnosti bude pokračovat i původní městská rada.
"Je mi líto, že se nám nepodařilo v tuhle chvíli zvolit vedení města a budu nám všem přát, aby se to na dalším zasedání povedlo," řekl Kamarád. Vyzval předsedy jednotlivých uskupení, aby mu sdělili, až budou mít dohodu s většinovým počtem hlasů. "Abych byl schopen svolat další zastupitelstvo města, kde dojde k volbě," uvedl. Upozornil na to, že bude potřeba schválit nový roční rozpočet města i zástupce do společností, v nichž figuruje.
Volby v Přibyslavi vyhrála kandidátka Za vás, za Přibyslav a v zastupitelstvu má šest lidí z 15. Uskupení je v zastupitelstvu zastoupeno celkem pět. Kamarád, který je mezi třemi zastupiteli zvolenými za ODS, už před volbami řekl, že se o post starosty znovu ucházet nechce. Radnici vedl tři volební období. Před dnešním jednáním zastupitelstva ČTK řekl, že pokud ví, vítěz voleb většinu domluvenou nemá a zbylá čtyři uskupení potřebují víc času na jednání o podobě případné koalice.