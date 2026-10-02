Závodní plavání v Jihlavě zachránila hasičská nádrž, teď klub slaví 80 let

Závodní plavání v Jihlavě kdysi zachránila hasičská nádrž. Později jihlavský plavecký klub odchoval řadu úspěšných plavců včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezí přední pracoviště věnující se především práci s mládeží, aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let. Novinářům to dnes řekli představitelé klubu a jeho čestní členové.
Letošní výročí připomíná vznik plaveckého odboru Sokola v Jihlavě v roce 1946, i když už v roce 1933 vznikl plavecký odbor Sportovního klubu Jihlava. "Žádost o zapůjčení zařízení městské plovárny U Českého mlýna zůstala radnicí nevyslyšena, a tak k realizaci praktické činnosti až do poválečné doby nedošlo," uvedl klub na svém webu.
Prvním předsedou odboru se v roce 1946 stal Jiří Riedl. V roce 1947 se v Jihlavě konaly župní přebory a o rok později se jihlavští plavci Jaroslav Kozel a Jitka Kratochvílová účastnili celostátní plavecké soutěže v Praze.
Od roku 1950, kdy se plavci začlenili do Závodní tělovýchovné jednoty Modeta, měli k dispozici pětadvacetimetrový bazén na Štefánikově náměstí, který už dnes neexistuje. Změnu hasičské nádrže na bazén s šesti drahami dokázal prosadit třebíčský architekt Jiří Herzán. "Nevím ale, jak tu nádrž pojímali. Protože ten bazén byl napuštěný od konce května do půli září. Takže kdyby třeba hořelo v říjnu, voda tam stejně nebyla," zavzpomínal dnes Ervín Fridrich, který je členem jihlavské klubu od roku 1950. Připomněl také, že sám Herzán se plavání aktivně věnoval a za rozvoj plavání v Jihlavě se zprostředkovaně také zasadil. "Fakt je, že ten bazén zachránil závodní plavání v Jihlavě, protože město zrušilo u Českého mlýna plovárnu v roce 1955 a už potom žádná plovárna nebyla," dodal Fridrich.
Rozhodující pro další rozvoj plaveckého sportu ve městě proto byla stavba krytého bazénu, který byl otevřen v roce 1965 a letos byl znovu nákladně rekonstruován. Díky krytému bazénu začaly v Jihlavě vznikat specializované plavecké školní třídy a bylo možné provozovat plaveckou školu. V posledních letech ji ročně absolvuje okolo 4000 dětí.
Jednačtyřicetiletý Fučík se účastnil Letních olympijských her v Pekingu v roce 2008. K úspěšným odchovankyním jihlavského klubu patří také juniorská mistryně Evropy Alena Nývltová. Za současné jihlavské talenty označil hlavní trenér klubu Libor Vejnar dálkové plavce Matyáše Koláře a Miu Pavlinec, mezi žáky je podle něj velmi nadějným plavcem Viggo Talpa.