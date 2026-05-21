Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Nečekanou návštěvu chotěbořští policisté přijali ve středu odpoledne. „Dostavila se žena, která s sebou přinesla ve třech nákupních taškách více než 40 kilogramů nábojů do zbraní,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Současně s tím policistům odevzdala pravděpodobně doma vyrobenou střelnou zbraň.
„Policisté od ženy zjistili, že uvedené věci nalezla doma při vyklízení půdy, přičemž střelivo i zbraň zřejmě patřily jejímu otci,“ dodala mluvčí.
Mnohé z nábojů nebyly v dobrém stavu a policisté si proto vyžádali součinnost policejního pyrotechnika. Ten na sever Havlíčkobrodska dorazil z českobudějovické expozitury. Naznal, že část střeliva může být skutečně poškozená a není vhodná k dalšímu převozu.
„Policisté proto zajistili bezpečné místo u bývalého lomu u Nové Vsi u Chotěboře, kde byla munice pyrotechnikem zlikvidována řízeným odpalem,“ pravila Lébrová. Zbylou část střeliva pyrotechnik zajistil a převezl k likvidaci.
Policie v té souvislosti varuje, že manipulace s neznámou municí či zbraněmi představuje značné riziko. „Střelivo může být poškozené, nestabilní nebo stále funkční a při neodborné manipulaci hrozí jeho samovolný výbuch,“ upozornila Michaela Lébrová.
Stejně tak u nalezených zbraní nelze podle ní vyloučit, že jsou nabité nebo mají technickou závadu. Policisté proto doporučují, aby lidé v podobných situacích s nalezenou municí ani zbraněmi nemanipulovali, nepřeváželi je a neprodleně kontaktovali tísňovou linku 158.
Vzácné kusy, repliky i část výzbroje obrněnce
Ještě měsíc, do konce června, bude probíhat takzvaná zbraňová amnestie. V jejím rámci je možné beztrestně na policii odevzdat jakékoliv nelegálně držené zbraně a střelivo, případně zažádat o jejich legalizaci. Policie se rozhodla úspěšnou akci po čase znovu opakovat. Trvá půl roku.
Lidé ji využívají, od počátku roku na služebnách odevzdali tisíce zbraní. Občas jde o raritní i velice vzácné kusy. Například v Olomouckém kraji policie obdržela nejmenší sériově vyráběné pistole na světě – Kolibri ráže 2,7 mm – a samonabíjecí pistole vz. 27 s prodlouženou hlavní.
Na Chomutovsku jim někdo přinesl na služebnu ojedinělý samopal německé výroby z první poloviny minulého století určený ryze pro policii a armádu Vollmer-Erma EMP, ráže 9 mm Luger. V Trutnově pak kdosi přinesl náboj ráže 30 x 173 mm, který je součástí výzbroje obrněnců jako je Pandur II či CV90 a běžně slouží k likvidaci nepřátelských vozidel.
Mezi odevzdanými zbraněmi byla i kopie slavné pušky z filmu Šakal. Je to jen jeden z příkladů, podomácku vyrobené zbraně a filmové repliky tvoří podstatnou část odevzdaného materiálu.