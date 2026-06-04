Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Autor: vok
  15:12aktualizováno  15:12
Sledovat Metro na Googlu
Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou majitelé odevzdat na policii zbraně a munici. Na Vysočině při tom o zajímavé kousky není vůbec nouze.
Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký kulomet. (4. června 2026) | foto: Policie ČR

Náboje, výbušky, granáty nebo dýmovnici odevzdal muž v několika krabicích při...
Torzo granátu F1 a náboj ráže 30x173 mm, která se používá i na ničení obrněných...
Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....
Spolu s náboji žena přinesla i zřejmě podomácku vyrobenou střelnou zbraň.
49 fotografií

O neobvyklé zbrani informovala policie jen velmi stručně. „Šlo zřejmě o zbraň ze sestřeleného bombardéru z období druhé světové války,“ uvedla pouze policejní mluvčí Jana Kroutilová a přidala fotografii kulometu.

Mělo by se jednat o kulomet Browning M2. Tato zbraň je těžkým kulometem vyvinutým na konci první světové války. Od 30. let minulého století jel používalo mnoho armád světa v různých variantách pro pozemní i letecké užití.

Jak je stará a na čí straně konkrétně tato odevzdaná zbraň bojovala, policie nesdělila. Mluvčí ani přes dotazy neprozradila okolnosti, za jakých se muž k takové zbrani dostal, kde ji měl uloženou a proč se ji rozhodl odevzdat.

Sovětský samopal i dva velmi vzácné kousky. Zbraňová amnestie dál překvapuje

Odevzdaného materiálu, který samotné policisty udivil, bylo poslední dobou na Vysočině více. „Na začátku týdne odevzdal na policejní oddělení muž bedny s různými náboji, dále výbušky, granáty a další materiál jako například zásobník a dýmovnici,“ popsala další z případů Kroutilová.

Jen o několik dnů dříve na služebnu v Chotěboři žena přitáhla podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní a 40 kilogramů nejrůznější munice. Vše našla doma při vyklízení půdy. Zkontrolovat nález musel přijet pyrotechnik, který rozhodl o likvidaci poškozeného střeliva v nedalekém lomu.

Vrátí se jen tomu, kdo má patřičné oprávnění

Zbraňová a muniční amnestie probíhá po celé republice od ledna. Umožňuje majitelům odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici.

„Pokud nepředstavují bezprostřední nebezpečí a není nutná jejich likvidace, projdou ověřením, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu nebo nejsou získány trestnou činností,“ popsala Kroutilová.

Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii. Nevejde se jí do skladu

Pokud je vše v pořádku a vlastník má oprávnění k držení zbraní, mohou se mu vrátit. Jestliže tomu tak není a vlastník nedodá potřebné doklady, propadnou zbraně i střelivo státu. Bez oprávnění mu je policie nemůže vydat.

„Zbraňová amnestie potrvá do konce června, do té doby je možné zbraň a střelivo dobrovolně předat na kterékoli policejní služebně. V případě munice a výbušnin je žádoucí volat linku 158 a předání řešit cestou pyrotechnické služby,“ sdělila vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál policie na Vysočině Věra Sýkorová.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

O pejskovi a kočičce na vodním hradě

Vodní hrad Lipý ozdobily desítky děl sklářského mistra Jiřího Pačinka.

Přijďte s dětmi v neděli na vodní hrad Lipý a pobavte se společně u kouzelné pohádky O pejskovi a kočičce.

4. června 2026  15:28

VIDEO: Honem utíkejte pryč. Vrtulník startující vyhlídkový let se děsivě kymácel

Hrůza, líčí žena nebezpečný manévr vrtulníku před vyhlídkovým letem

Pořádně nebezpečný manévr předvedl vrtulník Bell během nedávných Kopřivnických dnů techniky. Těsně nad zemí se stroj s několika pasažéry na palubě kymácel a točil kolem osy, pilot měl co dělat, aby s...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:24

Dlouhé kolony po nehodě na D11. Autobus narazil do šipky silničářů

Nehoda dvou vozidel uzavřela dva jízdní pruhy na 42. kilometru dálnice D11 ve...

Dlouhé kolony se ve čtvrtek odpoledne tvoří kvůli nehodě na dálnici D11 ve směru do Hradce Králově. Dva jízdní pruhy uzavřela havárie dvou vozidel. Podle dostupných informací a webu dopravniinfo.cz...

4. června 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Památkami Plzeňského kraje jsou cihelna v Boubíně a mariánský sloup ve Stříbře

PamĂˇtkami PlzeĹskĂ©ho kraje jsou cihelna v BoubĂ­nÄ› a mariĂˇnskĂ˝ sloup ve StĹ™Ă­bĹ™e

Památkami Plzeňského kraje za rok 2025, tedy nejlépe obnovenými historickými objekty, jsou strojní cihelna v Boubíně u Horažďovic na Klatovsku a zrestaurovaný...

4. června 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zajímavý kousek zbraňové amnestie. Muž přišel na policii s leteckým kulometem

Při zbraňové amnestii přinesl muž na policejní služebnu i tento letecký...

Letecký kulomet přinesl muž tento týden na jednu z policejních služeben na Vysočině, a to v rámci zbraňové amnestie. Ta potrvá už jen necelý měsíc, čímž se završí beztrestný půlrok, během něhož mohou...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Za vraždu kvůli urážce dostal mladík 17 let. Podle znalců je jeho náprava nemožná

Devatenáctiletý Martin Vítek u olomouckého krajského soudu, kde čelí obvinění z...

Na 17 let poslal olomoucký krajský soud do věznice se zvýšenou ostrahou teprve devatenáctiletého Martina Vítka, který loni vraždil v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Za obětí vyrazil do tamního opuštěného...

4. června 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí za sedm milionů

Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí.

Plzeň vyčlení z přebytku loňského hospodaření sedm milionů korun na rekonstrukci terasy u Velkého divadla. Plocha o rozměru 680 metrů čtverečních bude po rozsáhlých opravách sloužit jako pobytové...

4. června 2026  15:12

Šakal míří do nových oblastí Evropy. Nová studie ukazuje roli klimatu i vlků

Šakal obecný se během několika posledních desetiletí rychle šíří Evropou

Šakal obecný se během několika posledních desetiletí rychle šíří Evropou a proniká i do oblastí, kde se dříve nikdy nevyskytoval. Nová mezinárodní studie publikovaná v prestižním časopise Nature...

4. června 2026  15:09

Auto narazilo do neobydleného domu, hasiči kromě řidiče zachraňovali i stavbu

Nehoda v Žatčanech na Brněnsku skončila nárazem osobního auta do neobydleného...

Osobní auto ve čtvrtek přibližně o půl čtvrté nad ránem v Žatčanech na Brněnsku narazilo do neobydleného rodinného domu a poškodilo jeho konstrukci. Zaklíněného řidiče museli z vozu vyprostit hasiči,...

4. června 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Karviná zavádí nové hlídky městské policie, chce posílit bezpečnost

ilustrační snímek

V ulicích Karviné bude více pěších hlídek strážníků a vznikne pohotovostní hlídka městské policie. Opatření mají přispět k rychlejší reakci na podněty občanů,...

4. června 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Plzeňské muzeum vystavuje komiksy inspirované sbírkovými předměty

ilustrační snímek

Komiksové příběhy doplní některé sbírkové předměty v Národopisném muzeu Plzeňska v Plzni. Tři desítky komiksů, které ode dneška muzeum představuje na výstavě...

4. června 2026  13:29,  aktualizováno  13:29

Tragická nehoda uzavřela D2 před Brnem. Osobní auto narazilo do kamionu

Hasiči zasahují u nehody osobního auta s kamionem na dálnici D2 u Brna. (4....

Na 4. kilometru D2 před Brnem narazil osobní vůz do kamionu, jeden člověk střet nepřežil. Dálnice je uzavřená, jezdí se odklonem přes exit 11.

4. června 2026  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.