Nejstarší tovární budova ve Žďáru nad Sázavou se proměnila v galerii. Vystavených je v ní okolo 700 výtvarných děl, převážně krajinomalby z období od začátku 19. století po 70. léta minulého století. Název galerie Sirkárna připomíná prvotní podnikatelské využití objektu, který později sloužil zámečnické a strojírenské výrobě firmy Rousek a následně podniku Tokoz. Galerie v rekonstruovaných prostorách je od tohoto měsíce v některých dnech přístupná veřejnosti. Komentované prohlídky vede předseda představenstva a majoritní vlastník Tokozu Vladimír Chládek.
"Většina prostoru je věnovaná mé sbírce umění, především obrazů. Protože jsem milovník krajinářství, jsou tady převážně krajiny," řekl Chládek ČTK. Vedle špičkových a uznávaných umělců jsou vystavené i obrazy malířů, na které se pozapomnělo. "Ale zase jsou to třeba malíři, kteří malovali tady na Vysočině," uvedl.
Sbírka obsahuje olejomalby, mimo jiné žáků Maxe Haushofera a Julia Mařáka, grafické práce Maxe Švabinského a Františka Tavíka Šimona či kresby Jana Preislera a Zdeňka Buriana. Expozice je doplněná dobovými plastikami, porcelánem, sklem a nábytkem.
Nové kulturní a vzdělávací centrum navazuje na areál výrobce zámků a kování Tokoz. Část přízemí je věnovaná historii tamní továrny. V domku postaveném v roce 1811 byla od poloviny 19. století Hochnerova sirkárna. Za první světové války sloužila jako ubytovna italských uprchlíků. V roce 1920 bývalou sirkárnu koupil Jaroslav Josef Rousek a proměnil ji v továrnu na visací zámky a železné zboží. Nynější podoba budovy pochází z roku 1926, kdy bylo při obnově po požáru přistavěné patro.
V objektu bylo naposled školicí středisko, vývojová dílna, montáže a šatny. "Už dosluhoval," uvedl Chládek. Budovu s klenbami v přízemí bylo potřeba opravit a některé nosné konstrukce vyztužit. Úpravy trvaly s přestávkami několik let. První myšlenka byla využít místo pro výstavu ke kulatému výročí firmy. "V té době jsem už propadl sběratelství, tak mě napadlo, že by se sem mohly vejít i nějaké obrazy," přiblížil Chládek vznik galerie. Pro veřejnost bude výstava zatím otevřená především v letní turistické sezoně.
Akciová společnost Tokoz zaměstnává 300 lidí, její roční obrat se pohybuje okolo půl miliardy korun. Vloni oslavila 105 let strojírenské výroby. Sortiment se v průběhu let obměňoval, vyrábělo se tam například také rybářské náčiní, které si oblíbil i Jan Werich. Podnik je stále na stejném místě na kraji města, je to nejstarší činná továrna ve Žďáru nad Sázavou a blízkém okolí.