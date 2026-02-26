Konec šedých popelnic. Žďár zavádí společný sběr kovů, plastů i nápojových kartonů

Takzvaný multikomoditní sběr se teď prosazuje i ve Žďáře nad Sázavou. Lidé mohou nově kovové odpadky, tedy například konzervy, alobal či plechovky, házet do žlutých kontejnerů na plasty a nápojové kartony. K rozebrání na jednotlivé složky dojde až na třídicí lince. Poté přijde na řadu recyklace.
Žďár nad Sázavou nabízí obyvatelům širokou škálu možností, jak naložit s odpadem. K nádobám na textil, oleje či plasty se nyní přidává možnost házet kovy do žlutých kontejnerů. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Všechny žluté kontejnery budou stejně jako doposud sváženy na třídicí linky místní odpadové společnosti AVE.

„Ty dnes disponují takovými technologiemi, které zajistí pečlivé roztřídění odpadu před jeho následnou recyklací,“ objasnil žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák.

Šedé popelnice nechají „dožít“

Doplnil, že prozatím v terénu zůstane i většina menších šedých popelnic na kovy – nechají se takzvaně „dožít“. Tam, kde se budou tyto nádoby nacházet, je tedy obyvatelé mohou k původnímu účelu i nadále využívat. Na území města jich je aktuálně kolem pěti desítek.

Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve

Cílem opatření, které umožňuje vhazovat do jednoho kontejneru více druhů odpadu, je snaha přivést veřejnost k intenzivnějšímu třídění nepořádku.

„V obcích, kde bylo k této změně přistoupeno, to přineslo rychlé navýšení množství vytříděného odpadu,“ zmínil Hedvičák. Pro obyvatele to bude pohodlnější a zároveň tímto krokem uspoří místo ve svých popelnicích na směsný komunální odpad. Právě jeho svoz a likvidace jsou nejnákladnější.

Úspora peněz i místa

Nynější inovace ve třídění kovů momentálně radnici nepřinese žádné úspory, ale ani náklady navíc. „V budoucnu však ušetříme místo i peníze, protože už nebudeme doplňovat šedé popelnice na kovy. Jedna o objemu 240 litrů vyjde totiž na přibližně patnáct set korun,“ doplnil místostarosta.

Za celý loňský rok skončilo ve Žďáře ve speciálních popelnicích, případně na sběrném dvoře, kolem 24 tun kovového materiálu. Směsného nepořádku pak vyprodukovali lidé ve městě v souhrnu 8 115 tun.

„Kdyby každý obyvatel Evropské unie vytřídil jen jednu hliníkovou plechovku navíc ročně, ušetřilo by se přes 500 tisíc tun oxidu uhličitého – to odpovídá přibližně ročním emisím 100 tisíc automobilů,“ vyčíslila mluvčí radnice Blanka Sobolová

