Žďár jde vstříc trendům, buduje hřiště pro stále oblíbenější padel

Jana Nedělková
  9:02
Sledovat Metro na Googlu
Na Vysočině se nyní Žďárští stávají sportovními průkopníky. Už letos v létě tam budou moci zájemci otestovat padel – mladý sport pro celou rodinu, jehož popularita raketově roste. Kurt vzniká v rekreačním areálu Pilák na okraji Žďáru nad Sázavou. Bude pravděpodobně prvním padelovým hřištěm v kraji.

„Proč jsme zvolili zrovna padel? Sledujeme samozřejmě trendy ve sportu a tento mezi ně teď rozhodně patří. Líbilo se nám také, že to není aktivita pro pár profesionálních nadšenců, ale opravdu i pro rekreační sportovce a rodiny,“ zdůvodnil volbu Radim Technik, ředitel žďárské příspěvkové organizace Sportis, která bude kurty na Piláku provozovat. Podle Technika se jedná také o další krok ke zatraktivnění celého víceúčelového areálu.

V průběhu výstavby padelového kurtu mohou lidé coby kompenzaci využívat bezplatně blízké multifunkční hřiště s tartanovým povrchem. (26. května 2026)
NÁČINÍ. Bez toho se padel hrát nedá.
Umístění hřiště pro hraní padelu u Pilské nádrže.
Hřiště, veliké zhruba jako volejbalový kurt, je rozděleno sítí. Hrací plochu částečně lemuje zeď, což je důležitý prvek ve hře.
12 fotografií

Nadšený je z novinky i žďárský starosta Martin Mrkos. „Jsem moc rád, že tady kurt vzniká. Je to nějaký trend, po kterém je poptávka, a my jí jdeme vstříc. Ostatně ve Španělsku nebo severských zemích je už padel etablovaným fenoménem,“ vyjádřil se Mrkos.

Hra pro celou rodinu

Raketový sport padel je podobný tenisu a squashi. Hraje se se speciálními pálkami a míčky, většinou ve čtyřech, a to na kurtu o velikosti 20 krát 10 metrů.

Fenomén zvaný padel

  • Padel je raketový sport dnes známý hlavně ve Španělsku, Portugalsku a Argentině. Hraje se ve více než stovce zemí světa a trend se nyní rozmáhá také v Česku.
  • Oblibu v něm našli i bývalí čeští profesionální sportovci, jako třeba fotbalista Bořek Dočkal či Patrik Berger, hokejisté Patrik Eliáš a Tomáš Plekanec, tenistky Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Šafářová nebo basketbalista Tomáš Satoranský.
  • V tuzemsku se aktuálně nachází kolem osmi desítek kurtů a číslo stále roste.
  • Padel se hraje jako čtyřhra, uzavřený kurt má 20 krát 10 metrů. Svými pravidly i průběhem je aktivita podobná tenisu a squashi.
  • Česká padelová federace, jež má kolem 1200 členů, letos plánuje největší množství turnajů v historii. K vrcholům má patřit červnové mistrovství republiky a listopadové finále extraligy s účastí kolem dvou desítek týmů.
  • Představitelé federace na březnové tiskové konferenci k zahájení sezony také uvedli, že by se padel mohl stát v roce 2032 součástí olympijských her v Brisbane. Jedním z kroků pro tento cíl je zařazení padelu mezi medailové sporty na Evropských hrách v Istanbulu v příštím roce.

„Je poměrně jednoduchý na naučení, zvládnou ho nejen dospělí, ale i děti nebo třeba senioři. Je také mnohem dostupnější než tenis – ať již finančně, nebo z hlediska nějakých technických dovedností,“ nastínil starosta. Dle jeho slov je to ideální aktivita pro relax a zábavu s blízkými. „A taky další způsob, jak lidi dostat ven, do pohybu a vytvořit nějaké nové, živé místo pro setkávání při sportu,“ dodal Mrkos.

Vybavení si zájemci budou moci obstarat v půjčovně na Piláku, počítá se také s možností rezervace plochy. Hodina hry by měla vyjít na 390 korun, tedy necelou stovku na osobu.

Z velkých měst do regionů

Zvyšující se oblibu této aktivity potvrzuje i Jakub Lenc, předseda výkonného výboru České padelové federace.

„Padel obecně v České republice zažívá velmi dynamický růst. Výrazně přibývá hráčů, klubů i nových areálů a sport se postupně rozšiřuje i mimo největší města. Právě vznik kurtu ve Žďáře nad Sázavou vnímám jako další signál, že se padel dostává i do regionů, kde dosud chyběl,“ okomentoval Lenc.

Padel získal podle něj popularitu hlavně díky tomu, že je snadno přístupný i pro začátečníky, společenský a zároveň sportovně atraktivní. „Zájem evidujeme nejen ze strany hráčů, ale také měst, sportovních areálů a komerčních partnerů, kteří v padelu vidí moderní a rychle rostoucí sport,“ dodal Lenc s tím, že kromě Žďáru o žádném jiném veřejně známém padelovém hřišti na Vysočině zatím neví.

Hotovo v půlce prázdnin

Nové sportoviště již vzniká ve víceúčelovém areálu Pilák, v místě dosavadního rekreačního fotbalového hřiště. „To nebylo plnohodnotným hřištěm, nemělo rozměry pro malou v kopanou a na nerovném povrchu se držela voda,“ popsal Mrkos.

Prostor už obsadila stavební firma, která by měla nové sportoviště dokončit zhruba v polovině letních prázdnin. Náklady na výstavbu kurtu činí necelých 1,5 milionu korun bez daně.

Havlíčkův Brod má nové neobvyklé sportoviště, hřiště jsou na třech terasách

„Pokud bych to měl brát z ekonomického hlediska, kalkulujeme s tím, že bude-li kurt obsazený ze 40 až 45 procent, měla by se investice vrátit během pěti šesti let,“ vyčíslil starosta. Doplnil také, že zbylý kousek fotbalového hřiště bude dál sloužit veřejnosti; třeba menším dětem, jež si tam přijdou jen rekreačně „začutat“.

Jako kompenzaci za stávající omezení, způsobené stavbou padelového kurtu, nabízí Sportis zájemcům víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem o rozměru 40 krát 20 metrů. Během provozní doby půjčovny jej mohou využít zdarma.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Vyčerpáte nám vodojem, varují obce. O více než měsíc dříve začínají platit zákazy

Starosta obce Maršov Jaroslav Bytešník ukazuje vyschlé toky, co vždy měly hodně...

Horké a suché počasí posledních týdnů už dopadá na množství vody ve vrtech a vodojemech některých měst a obcí na jihu Moravy. Mnozí si nejspíš začali napouštět bazény a hladina vody ve vodojemech...

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Využila ztracené peněženky a nakoupila jízdenky za tisíce. Po ženě pátrá policie

Zapomenutá peněženka nezůstala bez povšimnutí

Policisté z oddělení Stodůlky pátrají po ženě, která nevrátila zapomenutou peněženku na sedačce v obchodním centru v Nových Butovicích. Okolností naopak využila a nakoupila jízdenky v hodnotě 4 500...

28. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Last dance. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední mistrovství světa

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku.

Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna...

28. května 2026  10:37

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond na podporu projektů

ilustrační snímek

Pardubický kraj plánuje vytvořit rozvojový fond, který by měl podporovat projekty přispívající zejména ke zvyšování kvality života obyvatel, posílení...

28. května 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Cameron Carpenter zahájí Svatovítské varhanní večery

28. května 2026  10:30

Unikátní sídlo spolku Schlaraffia bylo plné humoru. Teď se otevře veřejnosti

Dům ve Vrbenského ulici, kde sídlil recesistický spolek Schlaraffia. Dnes patří...

Unikátní možnost nahlédnout do tajemných prostor s fascinující minulostí dostanou v pátek 29. května návštěvníci kostela Církve československé husitské v chebské Vrbenského ulici. Neobyčejná budova s...

28. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Ostrava ožije tancem: Festival Tanec Praha uvede dvě představení

ilustrační snímek

Mezinárodní festival Tanec Praha letos v červnu v Ostravě uvede dvě představení. Vystoupí například český soubor Holektiv s představením Pradleny. ČTK to za...

28. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Radary prošly, oprava záchodků ne. Smiřice se otřásají po výměně vedení

Městský úřad ve Smiřicích

V třítisícových Smiřicích na Královéhradecku to už přes rok vře kvůli neshodám v tamním zastupitelstvu. Dlouholetý starosta Luboš Tuzar (Volba pro Smiřice) kvůli napjatým vztahům s tehdejší opozicí...

28. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Obrazem: Mlha, tunel i černé skvrny. Jak vidí lidé s poruchami zraku?

28. května 2026  10:02

Léčebné konopí hradí pojišťovny, dostupnost ale komplikuje systém, míní anesteziolog

Léčebné konopí

Chronická bolest, nespavost, úzkosti nebo vedlejší účinky chemoterapie. Léčebné konopí podle anesteziologa Štěpána Bejvančického pomáhá stále širšímu okruhu pacientů a v některých případech může...

28. května 2026  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.