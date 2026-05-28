„Proč jsme zvolili zrovna padel? Sledujeme samozřejmě trendy ve sportu a tento mezi ně teď rozhodně patří. Líbilo se nám také, že to není aktivita pro pár profesionálních nadšenců, ale opravdu i pro rekreační sportovce a rodiny,“ zdůvodnil volbu Radim Technik, ředitel žďárské příspěvkové organizace Sportis, která bude kurty na Piláku provozovat. Podle Technika se jedná také o další krok ke zatraktivnění celého víceúčelového areálu.
Nadšený je z novinky i žďárský starosta Martin Mrkos. „Jsem moc rád, že tady kurt vzniká. Je to nějaký trend, po kterém je poptávka, a my jí jdeme vstříc. Ostatně ve Španělsku nebo severských zemích je už padel etablovaným fenoménem,“ vyjádřil se Mrkos.
Hra pro celou rodinu
Raketový sport padel je podobný tenisu a squashi. Hraje se se speciálními pálkami a míčky, většinou ve čtyřech, a to na kurtu o velikosti 20 krát 10 metrů.
Fenomén zvaný padel
„Je poměrně jednoduchý na naučení, zvládnou ho nejen dospělí, ale i děti nebo třeba senioři. Je také mnohem dostupnější než tenis – ať již finančně, nebo z hlediska nějakých technických dovedností,“ nastínil starosta. Dle jeho slov je to ideální aktivita pro relax a zábavu s blízkými. „A taky další způsob, jak lidi dostat ven, do pohybu a vytvořit nějaké nové, živé místo pro setkávání při sportu,“ dodal Mrkos.
Vybavení si zájemci budou moci obstarat v půjčovně na Piláku, počítá se také s možností rezervace plochy. Hodina hry by měla vyjít na 390 korun, tedy necelou stovku na osobu.
Z velkých měst do regionů
Zvyšující se oblibu této aktivity potvrzuje i Jakub Lenc, předseda výkonného výboru České padelové federace.
„Padel obecně v České republice zažívá velmi dynamický růst. Výrazně přibývá hráčů, klubů i nových areálů a sport se postupně rozšiřuje i mimo největší města. Právě vznik kurtu ve Žďáře nad Sázavou vnímám jako další signál, že se padel dostává i do regionů, kde dosud chyběl,“ okomentoval Lenc.
Padel získal podle něj popularitu hlavně díky tomu, že je snadno přístupný i pro začátečníky, společenský a zároveň sportovně atraktivní. „Zájem evidujeme nejen ze strany hráčů, ale také měst, sportovních areálů a komerčních partnerů, kteří v padelu vidí moderní a rychle rostoucí sport,“ dodal Lenc s tím, že kromě Žďáru o žádném jiném veřejně známém padelovém hřišti na Vysočině zatím neví.
Hotovo v půlce prázdnin
Nové sportoviště již vzniká ve víceúčelovém areálu Pilák, v místě dosavadního rekreačního fotbalového hřiště. „To nebylo plnohodnotným hřištěm, nemělo rozměry pro malou v kopanou a na nerovném povrchu se držela voda,“ popsal Mrkos.
Prostor už obsadila stavební firma, která by měla nové sportoviště dokončit zhruba v polovině letních prázdnin. Náklady na výstavbu kurtu činí necelých 1,5 milionu korun bez daně.
„Pokud bych to měl brát z ekonomického hlediska, kalkulujeme s tím, že bude-li kurt obsazený ze 40 až 45 procent, měla by se investice vrátit během pěti šesti let,“ vyčíslil starosta. Doplnil také, že zbylý kousek fotbalového hřiště bude dál sloužit veřejnosti; třeba menším dětem, jež si tam přijdou jen rekreačně „začutat“.
Jako kompenzaci za stávající omezení, způsobené stavbou padelového kurtu, nabízí Sportis zájemcům víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem o rozměru 40 krát 20 metrů. Během provozní doby půjčovny jej mohou využít zdarma.