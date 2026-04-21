Žďárská knihovna chce pátečním programem přiblížit život nevidomých

Knihovna ve Žďáru nad Sázavou připravuje na pátek zážitkový program Knihovna potmě - spolu vidíme víc. Účastníkům přiblíží život nevidomých. Výtěžek akce pomůže Společnosti pro ranou péči. ČTK to řekla Martina Sedláková, ředitelka žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry.
Knihovna nabízí služby pro nevidomé a slabozraké, ale příliš se o nich nemluví. "Tak jsme si řekli, že tohle téma zkusíme trochu víc otevřít, ale zábavnou formou, aby se toho nikdo nezalekl," řekl Sedláková. Knihovna se proto spojila s místním pracovištěm Společnosti pro ranou péči, která ve Žďáru nad Sázavou pomáhá přes deset let rodinám dětí se zrakovým či kombinovaným postižením.
Páteční akce, která začne v 17:00, nabídne možnost prožít čas v knihovně díky jiným smyslům, než jen zrakem. S dobrovolníkem bude možné projít si poslepu knihovnou, zahrát si hry, při kterých rozhoduje hmat, čich i sluch. Chuť návštěvníků prověří ochutnávka jídel připravených kroužkem dětí Malý masterchef ze žďárského střediska volného času. Koncert bude mít v knihovně bývalá klientka Společnosti pro ranou péči, nevidomá třináctiletá Chloe Marková. "Budeme tady mít i fotografa se zbytky zraku, který bude mít svoji výstavu. A bude s ním i debata," řekla Sedláková. Fotograf Martin Sukaný, který byl klientem rané péče, promluví o tom, jak se zapojil do běžného i pracovního života. Připravená je i aktivita Jak voní příběh, při které si budou moci zájemci namíchat vůni podle toho, co jim bude evokovat příběh čtený z knih.
Cílem akce je podle Sedlákové upozornit na práci Společnosti pro ranou péči, život nevidomých i na služby, které jim knihovna nabízí. K nim patří i bezplatné půjčování audioknih z pražské knihovny pro nevidomé. "Pro všechny, kteří donesou nějaké potvrzení o slabozrakosti jsou zdarma, nahráváme je ve formátu mp3 na flash disk. Můžeme také půjčovat knihy v Braillově písmu," dodala Sedláková.
Výtěžek z dobrovolného vstupného je určený na vybudování místností pro multisenzorickou stimulaci. Pobyt v prostoru, který povzbuzuje smysly, si budou moci v pátek užít i návštěvníci knihovny. "Chtěli jsme, aby si lidé uměli lépe představit, co to obnáší," řekla ČTK Lucie Špuláková, koordinátor sociální služby a poradkyně rané péče ze Společnosti pro ranou péči. Žďárskému pracovišti podle ní přibývá klientů, proto se bude rozšiřovat. Zatímco dřív služba pomáhala ročně asi 25 lidem, teď jich je 50.