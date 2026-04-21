Žďárská knihovna chce pátečním programem přiblížit život nevidomých

Autor: ČTK
  14:34aktualizováno  14:34
Knihovna ve Žďáru nad Sázavou připravuje na pátek zážitkový program Knihovna potmě - spolu vidíme víc. Účastníkům přiblíží život nevidomých. Výtěžek akce pomůže Společnosti pro ranou péči. ČTK to řekla Martina Sedláková, ředitelka žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry.

Knihovna nabízí služby pro nevidomé a slabozraké, ale příliš se o nich nemluví. "Tak jsme si řekli, že tohle téma zkusíme trochu víc otevřít, ale zábavnou formou, aby se toho nikdo nezalekl," řekl Sedláková. Knihovna se proto spojila s místním pracovištěm Společnosti pro ranou péči, která ve Žďáru nad Sázavou pomáhá přes deset let rodinám dětí se zrakovým či kombinovaným postižením.

Páteční akce, která začne v 17:00, nabídne možnost prožít čas v knihovně díky jiným smyslům, než jen zrakem. S dobrovolníkem bude možné projít si poslepu knihovnou, zahrát si hry, při kterých rozhoduje hmat, čich i sluch. Chuť návštěvníků prověří ochutnávka jídel připravených kroužkem dětí Malý masterchef ze žďárského střediska volného času. Koncert bude mít v knihovně bývalá klientka Společnosti pro ranou péči, nevidomá třináctiletá Chloe Marková. "Budeme tady mít i fotografa se zbytky zraku, který bude mít svoji výstavu. A bude s ním i debata," řekla Sedláková. Fotograf Martin Sukaný, který byl klientem rané péče, promluví o tom, jak se zapojil do běžného i pracovního života. Připravená je i aktivita Jak voní příběh, při které si budou moci zájemci namíchat vůni podle toho, co jim bude evokovat příběh čtený z knih.

Cílem akce je podle Sedlákové upozornit na práci Společnosti pro ranou péči, život nevidomých i na služby, které jim knihovna nabízí. K nim patří i bezplatné půjčování audioknih z pražské knihovny pro nevidomé. "Pro všechny, kteří donesou nějaké potvrzení o slabozrakosti jsou zdarma, nahráváme je ve formátu mp3 na flash disk. Můžeme také půjčovat knihy v Braillově písmu," dodala Sedláková.

Výtěžek z dobrovolného vstupného je určený na vybudování místností pro multisenzorickou stimulaci. Pobyt v prostoru, který povzbuzuje smysly, si budou moci v pátek užít i návštěvníci knihovny. "Chtěli jsme, aby si lidé uměli lépe představit, co to obnáší," řekla ČTK Lucie Špuláková, koordinátor sociální služby a poradkyně rané péče ze Společnosti pro ranou péči. Žďárskému pracovišti podle ní přibývá klientů, proto se bude rozšiřovat. Zatímco dřív služba pomáhala ročně asi 25 lidem, teď jich je 50.

Poptávka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevřením nového hotelu

Hlavním tématem letošního Anifilmu v Liberci jsou mýty a legendy

