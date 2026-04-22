Žďárská knihovna začala nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou začala díky dobrovolníkům v dubnu nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol. Smyslem je udělat doučování co nejpřístupnějším, nutné není objednávání ani domluva předem, řekla ČTK ředitelka knihovny Martina Sedláková.
Knihovna se nechala inspirovala společností Nová škola a jejím projektem Společně v knihovně. "Jsou tam hezké principy, které nám byly blízké, a to, že je tam absolutně nízká bariérovost. Děti mohou přijít bez objednání, jen tehdy, když jim zrovna něco nejde v matematice, nebo píšou písemku a potřebují si znalosti trochu upevnit. Pak už třeba nemusí přijít nikdy, nebo za měsíc. Můžou přijít na deset minut, nebo tady být hodinu," řekla Sedláková. Knihovna je podle ní navíc místem, které nevyvolává u rodičů ostych nebo obavy ze stigmatizace, jako tomu může být u jiných nízkoprahových organizací.
Doučování je v knihovně každý čtvrtek mezi 14:30 a 16:30. Zatím se konalo dvakrát a přišlo na ně prvních několik odvážlivců. Potřebovali pomoct s úkoly nebo vysvětlením nové látky, kterou dobrovolníci nemusí nutně sami dobře ovládat. Pomohou i tím, že ji s dětmi společně objevují v učebnicích, knihách či na internetu. A to všechno v atmosféře bez někdy zbytečně svazující autority rodiče či učitele.
Jako dobrovolníci jsou zapojení hlavně středoškoláci. "I když teď už máme i jednu seniorku a jednu naši pravidelnou čtenářku," řekla Sedláková.
Středoškolákům žďárská knihovna už druhý rok nabízí prostor pro studentský program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). "A dobrovolníků díky tomu máme hodně. Už jsme pro ně neměli práci, takže i to byla veliká motivace k tomu využít je pro opravdu dobrou věc," řekla Sedláková.
Jejich dobrou orientaci v moderních technologiích už knihovna zužitkovala v poradně Klikni babi, klikni dědo, ve které studenti pomáhají seniorům s chytrými technologiemi. "A teď jsme si říkali, že by bylo skvělé zapojit se do pomoci dětem, kterým třeba vždycky všechno ve škole nejde," řekl Sedláková. Doučování bude fungovat do začátku června a pokračovat bude v září.