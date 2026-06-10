Zastupitelé Žďáru nad Sázavou dnes projednají návrh memoranda o spolupráci se státem při záměru na stavbu rychlobruslařské haly. Sloužit by měla především k přípravě vrcholových rychlobruslařů, stát by mohla na pozemcích města ve sportovním areálu Bouchalky. O možné stavbě haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). Jednání zastupitelstva začne na městském úřadě v 16:00.
Starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město) ve středu novinářům připomněl, že pro rychlobruslařskou halu jsou zvažovaná i jiná města. Uvedl, že radnice není hlavní hráč, který rozhoduje o umístění této investice. Ani případným dnešním schválením memoranda zastupiteli nebude nic rozhodnuto. "Memorandum je nezávazná dohoda, ve které město a stát potvrzují záměr spolupracovat," uvedl.
Text memoranda se podle starosty týká i svatojánské pouti, protože zábavní atrakce jsou při ní v areálu Bouchalky. "V našem zájmu je zachovat místo a obdobný rozsah," řekl starosta k pouti.
Téma stavby rychlobruslařské haly v Česku rezonovalo již několikrát. Zřejmě nejvíce po úspěších rychlobruslařky Martiny Sáblíkové na zimních olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010, kde získala dvě zlaté medaile a jednu bronzovou. Opakovaně o něm hovořil i premiér Babiš.
O rychlobruslařské hale hovořil letos v březnu také podnikatel Petr Dědek. Sportoviště by podle něj mohlo stát v pardubické lokalitě Hůrka.