Žďárská škola bude mít obor požární ochrana, bude první na Vysočině

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou začne od příštího školního roku vyučovat maturitní obor požární ochrana. Bude první na Vysočině, uvedl dnes v tiskové zprávě krajský úřad, který je zřizovatelem školy.
"Nabídne středoškolské studium zaměřené na požární ochranu, ochranu obyvatelstva a krizové řízení. Absolventi se budou moci uplatnit například u Hasičského záchranného sboru ČR, v požární prevenci, bezpečnosti práce nebo krizovém řízení," řekl hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).
Podle ředitele školy Jiřího Straky obor rozšíří nabídku technického vzdělává s dobrým uplatněním absolventů. Studium propojí znalosti ze strojírenství, elektrotechniky, informačních technologií a technických zařízení budov. Doplní je o specializované vzdělávání v bezpečnosti a ochraně obyvatel. Do prvního ročníku by mělo nastoupit nejméně 20 žáků. Ve čtvrtém ročníku se budou rozhodovat mezi zaměřením na požární techniku nebo specializací na požární prevenci.
"Pro studenty bude zásadní propojení teorie s praxí. Chceme, aby během studia poznali techniku, postupy i každodenní práci našich profesionálních hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému," uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec.