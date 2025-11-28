Zimní sezona začíná již v listopadu, sněžení umožnilo úpravu tras napříč krajem

Jana Nedělková
  11:02aktualizováno  11:02
Na Vysočinu stihla ještě v listopadu vtrhnout zima. Solidní vrstva sněhu se ale drží spíš ve vyšších polohách kraje, například ve Žďárských vrších. Do terénu už také vyjely stroje na úpravu běžkařských tratí. První nedočkavci brázdí krajinu v okolí Svratky, Nového Města na Moravě i Žďáru nad Sázavou.

Fryšavský ledovec, oblast mezi Fryšavou pod Žákovou horou a Třemi Studněmi na Žďársku, je tradičně mezi prvními – a po sezoně také posledními místy v regionu, kde se mohou běžkaři „sklouznout“. A ani letos tomu není při startu zimní sezony jinak.

„Je to sázka na jistotu. Jak jsem viděla předpověď počasí, hned jsem věděla, že stačí den dva sněžení a budu moct vyrazit. Raději jsem si ale vzala pro začátek starší lyže, i když podmínky jsou nakonec v pohodě i na nové,“ prozradila ve čtvrtek dopoledne Helena Lukšová ze Žďáru.

Radost příznivců skejtování

Rozlehlé louky, převážně v závětří a stínu u lesa, vytvářejí totiž společně s vyšší nadmořskou výškou specifické klima, jež lyžařům přeje. Sníh tam statečně odolává rozmarům počasí a drží se v oblasti výrazně déle než jinde v okolí.

Běžkaři se ale mohou rozjet z „ledovce“ i dál. Upravena je třeba oblíbená trasa mezi Skleným a Vlachovicemi, dále pak i do novoměstského lesa Ochoza a k takzvanému Příměstskému okruhu u podniku Medin přímo na okraji Nového Města na Moravě.

Ve vyšších partiích kraje, například ve Žďárských vrších, si už běžkaři užijí solidní svezení. Na snímku okolí Skleného a Třech Studní.
Ve vyšších partiích kraje, například ve Žďárských vrších, si už běžkaři užijí solidní svezení. Na snímku okolí Skleného a Třech Studní.
Ve vyšších partiích kraje, například ve Žďárských vrších, si už běžkaři užijí solidní svezení. Na snímku okolí Skleného a Třech Studní.
Ve vyšších partiích kraje, například ve Žďárských vrších, si už běžkaři užijí solidní svezení. Na snímku okolí Skleného a Třech Studní.
8 fotografií

Na své si ale zatím přijdou především příznivci skejtování – válcem jsou nachystané pásy pro bruslení. Běžkaři si však na většině uvedených míst vyjeli své vlastní stopy pro klasiku. „Ale stačí to, jede se i tak krásně,“ hodnotili včera lyžaři.

Lyžaře potěšil zrekonstruovaný most

Terén pro tratě je před nadcházející sezonou už kompletně připravený. Tým nadšenců z Mikroregionu Novoměstsko na tom pracoval v průběhu celého podzimu. Úseky, kudy vedou běžkařské stezky, zbavili větví a náletových dřevin.

„Radost nám také udělal nově zrekonstruovaný most na Kuklíku pod Penzionem Kukla. Ten prošel loni v listopadu opravou a nedávno na něm bylo nainstalováno i nové zábradlí. Most teď stojí ‚jako přibitý‘,“ popsal Erik Havlík z informačního centra v Novém Městě na Moravě s tím, že se na akci podílelo množství dobrovolníků.

Podařilo se podle něj také vyměnit původní mapu lyžařských tras na vlakové zastávce u novoměstské nemocnice. Na běžkaře tam teď čeká nový, aktualizovaný podklad. Ten přehledně zobrazuje trasy, jež jsou pravidelně upravované severně i jižně od města.

Jak sleze sníh, je všude plno odpadků

Za přípravou tratí ale stojí i práce, která na první pohled moc vidět není. „Po sezoně, jak sleze sníh, se nám v posledních letech naskytne pokaždé o něco smutnější pohled na okolí tratí. Všude je spousta odpadků – lahví, plechovek, různých a obalů,“ konstatoval Miloš Brabec, předseda Mikroregionu Novoměstsko a také starosta Tří Studní.

Právě Tři Studně jsou v „epicentru“ zájmu běžkařů, což je na stavu okolí znát. „Třeba zrovna kolem centrálního parkoviště v obci je odpadků vždy plno. Přitom jsou tady odpadkové koše, stejně jako v dalších obcích na trasách,“ zdůraznil Brabec a dodal, že nepořádek pak uklízí na jaře dobrovolníci.

Přídavné zařízení usnadní úpravu tratí

Na sezonu jsou nachystaní také na sousedním Žďársku. „Místa, kudy vedou trasy, jsem vysekal, prořezal, zbavil větví, křoví i rákosí. Mostky mají za sebou kontrolu, vyčištění od napadaného listí a dalšího nepořádku,“ shrnul Josef Holemář, který má za žďárskou příspěvkovou organizaci Sportis úpravu tratí na starosti.

Letos bude mít navíc nového pomocníka. „Povedlo se nám získat dotaci od Nadace ČEZ. Konkrétně na přídavné zařízení za čtyřkolku, které nám úpravu tratí dost usnadní,“ raduje se Holemář.

Výhodou podle něj je variabilita stroje, ta umožňuje snadné střídání stopovače, jenž vytváří klasickou stopu, a válce zhutňujícího sníh s takzvaným finišerem, který uválcovanou plochu ještě zarovná a vytvoří tak pás pro bruslení. „Vezu za sebou tím pádem vše, co potřebuji, a mohu to libovolně střídat. Předtím jsem musel zvolit buď jedno, nebo druhé,“ řekl Holemář.

Doplnil, že zařízení má přídavná kolečka, díky nimž lze přejíždět i asfaltové úseky, a také takzvaný předřez. „Když je sníh příliš tvrdý, před úpravou se pomocí speciálních ‚hrabiček‘ rozruší, zkypří,“ objasnil žďárský nadšenec s tím, že cena takového zařízení přesahuje sto tisíc korun. Financování ale Žďárským vyřeší právě dotace.

Žďár, Svratka, ale i Jihlavsko

Novou výbavu by měl mít Sportis k dispozici pravděpodobně zkraje příštího roku. Nyní je kolem města pro skejtování upravena zatím část Žďárského okruhu na Řádkově louce. I tam si ale nedočkaví sportovci vyjeli rovněž vlastní stopy pro klasiku.

Kolem třinácti kilometrů tras pro bruslení je pak k dispozici například kolem Svratky, kde místní provozovatelé tratí uválcovali všechny okruhy, a navíc je tam připraven ještě rychlobruslařský ovál. Další stopy vznikají i na Jihlavsku, mimo jiné v lokalitě Vysoká a Čeřínek, a to jak na skejt, tak na klasiku.

Lidé, kteří preferují spíš nekopcovitý terén, mohou vyrazit třeba na běžkařskou stezku při řece Doubravě na Havlíčkobrodsku. Ve středu tam čtyřkolka vytlačila stopu pro klasický styl, a to v úseku od Nového Ranska kolem rybníku Řeka až k rybníku Doubravník.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Petici navzdory. Cheb nevzdává přístavbu divadla, začít chce co nejdřív

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně budoucí podoby přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město Cheb se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to přes skutečnost, že část odborné veřejnosti...

28. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

ilustrační snímek

Na jedné z kroměřížských ubytoven unikal v pátek před druhou hodinou ranní plyn. Osm lidí odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic, dva ve vážném stavu. Čtyři desítky ubytovaných se musely...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno 

Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka

Josef Dvořák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. května 2024)

Herec Josef Dvořák je bohatý muž. Nejde o peníze, ale o zážitky, které si za léta na jevištích a před kamerami nastřádal do své paměti. Odtud loví jeden příběh za druhým a baví se tím nejen diváci,...

28. listopadu 2025

Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, část linky B stojí

Ve stanici metra Anděl spadl člověk do kolejiště, část linky B stojí. (28....

Srážka vlaku s člověkem v pátek krátce před 11:00 zastavila v Praze provoz metra linky B v úseku Nové Butovice - Florenc. Zhruba třicetiletou ženu vlak srazil ve stanici Anděl, podle kamerových...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NSS: Kostelecké uzeniny neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert a potvrdil, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího...

28. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Frýdek-Místek v neděli otevře nové kluziště pod širým nebem

ilustrační snímek

Frýdek-Místek v neděli otevře kluziště pod širým nebem, které je letošní adventní novinkou ve městě. Určené je především dětem. Kromě ledové plochy, kterou...

28. listopadu 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Vánoční program ve Valašském Meziříčí zahájí jarmark s koncertem a nadílkou

ilustrační snímek

Vánoční program ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku zahájí v pátek 5. prosince ráno Mikulášský jarmark. Odpoledne na něj naváže koncert zpěváka Michala Hrůzy s...

28. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  10:08

Rybitví chce blokovat spalovnu územním plánem, firma se může obrátit na soud

ilustrační snímek

Obec Rybitví na Pardubicku chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta,...

28. listopadu 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Císařské dědictví: Sbírka posledního čínského císaře Pchu I

28. listopadu 2025  11:44

Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice postupně mizí kluby i hosté. Místo nich...

Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenal ostravský azylový dům Adelante, který skýtá možnost přespání lidem bez domova. Je jedním ze subjektů zapojených do sítě sociální pomoci, takzvaného zimního...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Bílovec poprvé vyzdobí vánočním osvětlením páteřní silnici procházející městem

ilustrační snímek

Sedmitisícový Bílovec na Novojičínsku poprvé vyzdobí vánočním osvětlením celou páteřní silnici procházející městem. Světla budou mít podobu komet. Do rozšíření...

28. listopadu 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Ekurhuleni, třetí největší město JAR, chrání energetické areály technologií Huawei Wi-Fi Shield

28. listopadu 2025  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.