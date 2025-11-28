Fryšavský ledovec, oblast mezi Fryšavou pod Žákovou horou a Třemi Studněmi na Žďársku, je tradičně mezi prvními – a po sezoně také posledními místy v regionu, kde se mohou běžkaři „sklouznout“. A ani letos tomu není při startu zimní sezony jinak.
„Je to sázka na jistotu. Jak jsem viděla předpověď počasí, hned jsem věděla, že stačí den dva sněžení a budu moct vyrazit. Raději jsem si ale vzala pro začátek starší lyže, i když podmínky jsou nakonec v pohodě i na nové,“ prozradila ve čtvrtek dopoledne Helena Lukšová ze Žďáru.
Radost příznivců skejtování
Rozlehlé louky, převážně v závětří a stínu u lesa, vytvářejí totiž společně s vyšší nadmořskou výškou specifické klima, jež lyžařům přeje. Sníh tam statečně odolává rozmarům počasí a drží se v oblasti výrazně déle než jinde v okolí.
Běžkaři se ale mohou rozjet z „ledovce“ i dál. Upravena je třeba oblíbená trasa mezi Skleným a Vlachovicemi, dále pak i do novoměstského lesa Ochoza a k takzvanému Příměstskému okruhu u podniku Medin přímo na okraji Nového Města na Moravě.
Na své si ale zatím přijdou především příznivci skejtování – válcem jsou nachystané pásy pro bruslení. Běžkaři si však na většině uvedených míst vyjeli své vlastní stopy pro klasiku. „Ale stačí to, jede se i tak krásně,“ hodnotili včera lyžaři.
Lyžaře potěšil zrekonstruovaný most
Terén pro tratě je před nadcházející sezonou už kompletně připravený. Tým nadšenců z Mikroregionu Novoměstsko na tom pracoval v průběhu celého podzimu. Úseky, kudy vedou běžkařské stezky, zbavili větví a náletových dřevin.
„Radost nám také udělal nově zrekonstruovaný most na Kuklíku pod Penzionem Kukla. Ten prošel loni v listopadu opravou a nedávno na něm bylo nainstalováno i nové zábradlí. Most teď stojí ‚jako přibitý‘,“ popsal Erik Havlík z informačního centra v Novém Městě na Moravě s tím, že se na akci podílelo množství dobrovolníků.
Podařilo se podle něj také vyměnit původní mapu lyžařských tras na vlakové zastávce u novoměstské nemocnice. Na běžkaře tam teď čeká nový, aktualizovaný podklad. Ten přehledně zobrazuje trasy, jež jsou pravidelně upravované severně i jižně od města.
Jak sleze sníh, je všude plno odpadků
Za přípravou tratí ale stojí i práce, která na první pohled moc vidět není. „Po sezoně, jak sleze sníh, se nám v posledních letech naskytne pokaždé o něco smutnější pohled na okolí tratí. Všude je spousta odpadků – lahví, plechovek, různých a obalů,“ konstatoval Miloš Brabec, předseda Mikroregionu Novoměstsko a také starosta Tří Studní.
Právě Tři Studně jsou v „epicentru“ zájmu běžkařů, což je na stavu okolí znát. „Třeba zrovna kolem centrálního parkoviště v obci je odpadků vždy plno. Přitom jsou tady odpadkové koše, stejně jako v dalších obcích na trasách,“ zdůraznil Brabec a dodal, že nepořádek pak uklízí na jaře dobrovolníci.
Přídavné zařízení usnadní úpravu tratí
Na sezonu jsou nachystaní také na sousedním Žďársku. „Místa, kudy vedou trasy, jsem vysekal, prořezal, zbavil větví, křoví i rákosí. Mostky mají za sebou kontrolu, vyčištění od napadaného listí a dalšího nepořádku,“ shrnul Josef Holemář, který má za žďárskou příspěvkovou organizaci Sportis úpravu tratí na starosti.
Letos bude mít navíc nového pomocníka. „Povedlo se nám získat dotaci od Nadace ČEZ. Konkrétně na přídavné zařízení za čtyřkolku, které nám úpravu tratí dost usnadní,“ raduje se Holemář.
Výhodou podle něj je variabilita stroje, ta umožňuje snadné střídání stopovače, jenž vytváří klasickou stopu, a válce zhutňujícího sníh s takzvaným finišerem, který uválcovanou plochu ještě zarovná a vytvoří tak pás pro bruslení. „Vezu za sebou tím pádem vše, co potřebuji, a mohu to libovolně střídat. Předtím jsem musel zvolit buď jedno, nebo druhé,“ řekl Holemář.
Doplnil, že zařízení má přídavná kolečka, díky nimž lze přejíždět i asfaltové úseky, a také takzvaný předřez. „Když je sníh příliš tvrdý, před úpravou se pomocí speciálních ‚hrabiček‘ rozruší, zkypří,“ objasnil žďárský nadšenec s tím, že cena takového zařízení přesahuje sto tisíc korun. Financování ale Žďárským vyřeší právě dotace.
Žďár, Svratka, ale i Jihlavsko
Novou výbavu by měl mít Sportis k dispozici pravděpodobně zkraje příštího roku. Nyní je kolem města pro skejtování upravena zatím část Žďárského okruhu na Řádkově louce. I tam si ale nedočkaví sportovci vyjeli rovněž vlastní stopy pro klasiku.
Kolem třinácti kilometrů tras pro bruslení je pak k dispozici například kolem Svratky, kde místní provozovatelé tratí uválcovali všechny okruhy, a navíc je tam připraven ještě rychlobruslařský ovál. Další stopy vznikají i na Jihlavsku, mimo jiné v lokalitě Vysoká a Čeřínek, a to jak na skejt, tak na klasiku.
Lidé, kteří preferují spíš nekopcovitý terén, mohou vyrazit třeba na běžkařskou stezku při řece Doubravě na Havlíčkobrodsku. Ve středu tam čtyřkolka vytlačila stopu pro klasický styl, a to v úseku od Nového Ranska kolem rybníku Řeka až k rybníku Doubravník.