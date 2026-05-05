Pivo z podzemní bedny i QR kódy. Vysočinu křižují desítky samoobslužných osvěžoven

Jana Nedělková
  14:12aktualizováno  14:12
Turisté, cyklisté a další výletníci mohou na Vysočině využít desítky lesních i jiných samoobslužných barů. Jejich popularita za poslední roky roste a pro řadu lidí se stávají i přímo cílem túry. Posloužit mohou také jako vítané občerstvení v oblastech, kde otevřené hospody a restaurace jinak chybí.

Právě absence „osvěžoven“ je jedním z důvodů, proč přibyl další samoobslužný bar poblíž Velké Losenice na Žďársku. „Bydlíme hned na kraji vsi a stávalo se, že u nás zastavili turisté a vyptávali se na možnost občerstvení. Ta tady ale během dne moc není, hospoda funguje až později odpoledne a večer. A nám přišlo škoda, že si tu lidé jinak nemají kde posedět a dát si něco k pití,“ vylíčil Petr Pospíchal.

A tak vznikl bar Na Háječku, který manželé vybudovali po dohodě s vlastníkem pozemku u remízku při cestě k samotě Bambouch. Což je sice mimo turistickou trasu, avšak z červené značky vedoucí do sousedních Hamrů nad Sázavou je to k němu jen krátká odbočka. V neposlední řadě totiž Pospíchalovi chtěli také ukázat návštěvníkům krásy přírody v okolí Losenice. Oblast nepatří k nejznámějším výletním cílům regionu, ale má co nabídnout. „Zrovna cesta na Bambouch je opravdu moc hezká, plná vyhlídek,“ shodují se zakladatelé baru.

Nový bar Na Háječku otevřeli u Velké Losenice na Žďársku manželé Pospíchalovi. Má sloužit turistům, ale i místním, kteří k blízké samotě Bambouch míří často na vycházky.
Zařízení navíc necílí jen na turisty. „I místní chodí tímhle směrem často na procházky, třeba maminky s kočárky, rodiny s dětmi. Teď mají možnost se na cestě občerstvit, dát si něco malého. Sami to také máme rádi, když má výlet nebo vycházka nějaký cíl,“ říkají manželé.

Zařízení baru vyrobil sám Petr Pospíchal, pro něhož je práce se dřevem koníčkem. Kromě samotné podzemní bedny, jež skrývá nápoje a různé pochutiny, tvoří zázemí i lavičky, stojan na kola či koše na tříděný odpad. Platit lze do pokladničky nebo přes QR kód. „Okolím vedou i běžkařské trasy, tak kdyby byl v zimě sníh, přibude i várnice s něčím teplým,“ plánuje Bára Pospíchalová.

Nejen vyhlášené výletní cíle

Jelikož rodina žije poblíž, ze zlodějů a vandalů zatím obavy nemá. „Místní se tu navíc dobře znají, hned by nám hlásili, kdyby se tady dělo něco podezřelého,“ myslí si manželé. Ty překvapil zájem zákazníků. Nastal totiž ihned poté, co „osvěžovnu“ víceméně v tichosti otevřeli.

Novinku vítá i David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. „Jsme rádi, že taková místa nevznikají jenom v centrální části oblíbených Žďárských vrchů, ale daří se je otevírat také na méně frekventovaných místech. I tam si jistě své zákazníky najdou,“ míní Štěpánek. Počet samoobslužných barů podle něj postupně roste. „Lidé si už zvykli na ty stávající, ale zároveň přibývají i nové. Je vidět, že to návštěvníky stále láká a na straně provozovatelů nadále panuje důvěra v poctivost zákazníků,“ dodal ředitel.

Loni do seznamu těchto zařízení přibylo třeba občerstvení Buchťák na Buchtově kopci u Daňkovic, zařízení Na Šupalce u Pusté Rybné nebo rovněž bar U Broučků na vrcholu Kamenice nad osadou Roženecké Paseky, místní části Věcova. O ten se starají tamní dobrovolní hasiči a vedle občerstvení tam lidé pořídí za symbolickou cenu i magnetky s místními motivy. „Máme na bar kladná hodnocení, lidé si tu možnost chválí. Díky jejich platbám přes QR kódy jsme také zjistili, kolik k nám vlastně chodí návštěvníků,“ podotkla Jaroslava Bobková, starostka Věcova.

Již oblíbenou klasikou jsou třeba dvě samoobslužná zařízení v okolí hotelu Skalský Dvůr mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem: luční bar U dráčka Poplety a lesní bar U víly Helenky.

V letech 2023 a 2024 ale čelili provozovatelé opakovanému vykrádání a vandalismu. Škody šly do desetitisíců a bary byly dokonce kvůli tomu na čas uzavřeny. Pachatele se ale povedlo dopadnout a loni již „osvěžovny“ fungovaly bez potíží.

„I letos už je vše spuštěné, bary zásobené. Věříme, že se situace z minulých let nebude opakovat,“ uvedl za provozovatele Václav Jirásek, ředitel hotelu Skalský Dvůr.

Mezi další samoobslužná občerstvení na Žďársku patří mimo jiné Osvěžovna v zahradě v Krásném, dokonce tři lesní bary se pak nacházejí v okolí vsi Odranec. Kolem Velkého Meziříčí je k dispozici třeba bar U Bobra v Balinském údolí či provozovna Na farmě v Šeborově.

Na Jihlavsku lze poblíž Třešti zavítat například do lesního baru Pod Kratiznou a na Třebíčsku zase k Pivo Limo Jámě u obce Babice. A na Havlíčkobrodsku nedávno vznikl nový samoobslužný bar U trati, a to poblíž Nových Dvorů, přímo při cyklostezce do Přibyslavi.

Nejčtenější

