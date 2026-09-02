Rozsáhlý požár lesa na Žďársku mají hasiči pod kontrolou, škodu odhadli na 200 tisíc

Tísňová linka přijala hlášení o požáru před půl devátou ráno. Původně na místo vyjelo deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.
Situace se však vyvíjela, a tak hasiči poplach později zvýšili na třetí stupeň. Na hašení plamenů nasadili i vrtulník. K požářišti se vracel 35krát.
„V tuto chvíli na místě události zasahuje 12 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů společně s vrtulníkem,“ uvedla krátce po 11:00 mluvčí hasičů Petra Musilová.
Po 12:00 bylo letecké hašení ukončeno. Hasiči poté ohlásili lokalizaci požáru. „Majetková škoda, vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 200 tisíc korun. Příčina vzniku požáru zůstává nadále v šetření,“ uvedla mluvčí hasičů.
Podobný požár zaměstnal hasiči už v pondělí
Region přitom s ohněm v přírodě bojuje opakovaně. Hasiči měli v této oblasti plné ruce práce už v pondělí, kdy zasahovali u požáru suché trávy a lesního porostu na Svojkovicku.
Také tam byl vyhlášen třetí stupeň poplachu a na místo dorazilo až 19 jednotek požární ochrany. Do likvidace plamenů se tehdy zapojil i vrtulník, který na požářiště provedl celkem 25 shozů vody.
Likvidaci pondělního požáru ohlásili záchranáři v 21:20. Škoda se v tomto případě vyšplhala na předběžně odhadovaných 4,5 milionu korun.