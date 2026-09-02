Rozsáhlý požár lesa na Žďársku mají hasiči pod kontrolou, škodu odhadli na 200 tisíc

Jan Salichov
  12:32aktualizováno  13:15
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Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala vyhlášení třetího stupně požárního poplachu a nasazení vrtulníku. (2. září 2026) | foto: HZS Kraje Vysočina

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala...
6 fotografií
Rozsáhlý požár lesa nedaleko obce Chlébské na Žďársku, který zasáhl plochu odhadovanou přibližně na jeden a půl hektaru, zaměstnává desítky záchranářů. Do akce povolali i vrtulník.

Tísňová linka přijala hlášení o požáru před půl devátou ráno. Původně na místo vyjelo deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.

Situace se však vyvíjela, a tak hasiči poplach později zvýšili na třetí stupeň. Na hašení plamenů nasadili i vrtulník. K požářišti se vracel 35krát.

„V tuto chvíli na místě události zasahuje 12 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů společně s vrtulníkem,“ uvedla krátce po 11:00 mluvčí hasičů Petra Musilová.

Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala vyhlášení třetího stupně požárního poplachu a nasazení vrtulníku. (2. září 2026)
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala vyhlášení třetího stupně požárního poplachu a nasazení vrtulníku. (2. září 2026)
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala vyhlášení třetího stupně požárního poplachu a nasazení vrtulníku. (2. září 2026)
Hasiči na Žďársku bojují s lesním požárem u obce Chlébské. Situace si vyžádala vyhlášení třetího stupně požárního poplachu a nasazení vrtulníku. (2. září 2026)
6 fotografií

Po 12:00 bylo letecké hašení ukončeno. Hasiči poté ohlásili lokalizaci požáru. „Majetková škoda, vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 200 tisíc korun. Příčina vzniku požáru zůstává nadále v šetření,“ uvedla mluvčí hasičů.

Podobný požár zaměstnal hasiči už v pondělí

Region přitom s ohněm v přírodě bojuje opakovaně. Hasiči měli v této oblasti plné ruce práce už v pondělí, kdy zasahovali u požáru suché trávy a lesního porostu na Svojkovicku.

Také tam byl vyhlášen třetí stupeň poplachu a na místo dorazilo až 19 jednotek požární ochrany. Do likvidace plamenů se tehdy zapojil i vrtulník, který na požářiště provedl celkem 25 shozů vody.

Likvidaci pondělního požáru ohlásili záchranáři v 21:20. Škoda se v tomto případě vyšplhala na předběžně odhadovaných 4,5 milionu korun.

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