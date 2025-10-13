Nehoda se stala v neděli v sedm hodin ráno. Náraz odmrštil vozidlo zpět na komunikaci.
„Při dopravní nehodě došlo ke zranění dívky, která byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice k ošetření,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Policisté u mladistvé provedli dechovou zkoušku s pozitivní hodnotou, kdy jí naměřili 1,31 promile alkoholu. Přítomnost alkoholu potvrdila i opakovaná dechová zkouška.
„Dopravní nehodu policisté prověřují. Dále zjišťují, za jakých okolností se mladistvá k alkoholu dostala,“ dodala Lébrová.
Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun.