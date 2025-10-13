Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do příkopu, kde narazila do betonového propustku.
Nehoda se stala v neděli v sedm hodin ráno. Náraz odmrštil vozidlo zpět na komunikaci.

„Při dopravní nehodě došlo ke zranění dívky, která byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice k ošetření,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Čtrnáctiletý hoch vzal dědovi klíčky a naboural auto, pak nadýchal jedno promile

Policisté u mladistvé provedli dechovou zkoušku s pozitivní hodnotou, kdy jí naměřili 1,31 promile alkoholu. Přítomnost alkoholu potvrdila i opakovaná dechová zkouška.

„Dopravní nehodu policisté prověřují. Dále zjišťují, za jakých okolností se mladistvá k alkoholu dostala,“ dodala Lébrová.

Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun.

