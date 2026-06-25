Žďárský festival KoresponDance otevře řecká performerka představením Panopticon

Letošní 14. ročník mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance otevře řecká performerka Vasiliki Papapostoluová vystupující pod jménem Tarantism. Její inscenace Panopticon bude mít českou premiéru. V programu nebude chybět ani vystoupení, které secvičují obyvatelé Žďáru nad Sázavou a okolí, uvedla za pořadatele Michaela Sikorová. Festival, který na Vysočinu pravidelně přiváží i představení fyzického divadla a nového cirkusu, se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční od 17. do 19. července.
Sólo Panopticon už získalo ocenění na několika zahraničních festivalech. Rozehrává koncept vězení, kde je vězeň vždy viditelný, ale nikdy neví, zda je sledován. Umělkyně z tohoto obrazu vytváří fyzicky vypjaté a atmosféricky husté dílo na rozhraní pouličního tance a současné choreografie, které promlouvá o podobách dohledu a sebekontroly v dnešním světě, dodala Sikorová.
Představení, do kterého se zapojilo 35 žen a mužů ze Žďárska, vzniklo přímo pro žďárský zámek, který je dějištěm festivalu. Vychází z projektu Insane francouzského choreografa Albana Richarda a souboru Oases. Už dřív se uskutečnilo ve Francii a v Litvě. Příprava představení začala už v dubnu. Zkoušky vedli čeští choreografové Hana Turečková Polanská, Agáta Jarošová Perez a Viktor Černický. Propojení profesionálních a neprofesionálních tanečníků i silné sepětí s místem je jedním z důležitých dílů festivalu.
„KoresponDance není festival, na který se přijedete jen dívat. Je to místo, kde se potkávají umělci světového formátu s místními obyvateli, děti s profesionálními tanečníky, současný tanec se streetovou kulturou i historický areál zámku s nejnovějšími uměleckými impulzy. Věříme, že právě na těchto nečekaných setkáních vznikají zážitky, které si lidé odvážejí ještě dlouho po skončení festivalu,“ řekla ředitelka festivalu Marie Kinsky.
První den festivalu, 17. července, ve Žďáru nad Sázavou také slavnostně otevřou kulturně kreativní centrum Hub 800. Vzniklo ve zrekonstruovaném prostoru bývalého konventu v areálu žďárského zámku a je určené pro umělecké pobyty. Jeho provoz má propojovat umění, vědu a vzdělávání, kreativní průmysl i společenské inovace.
Festival současného tance, hip hopu a nového cirkusu, který měl dřív svá představení i v Praze, se od loňského roku koná výhradně na Vysočině. Letos měl svá zastavení před hlavním programem v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě. Jeho organizátorem je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.