Žďárský festival KoresponDance propojil mezinárodní umělce s lidmi z Vysočiny

Mezinárodní festival současného tance, fyzického divadla a nového cirkusu KoresponDance, který dnes začal ve Žďáru nad Sázavou, propojuje umělce z řady zemí s místními lidmi. V úvodu se představily děti z festivalového tábora. Následoval projekt Insane francouzského choreografa Albana Richarda, který do české premiéry zapojil tři desítky obyvatel. Festival bude na zámku Kinských do neděle. Veřejnost se může zároveň poprvé podívat do nového kreativně kulturního centra vytvořeného stavebními úpravami někdejšího konventu.
Úvodní vystoupení festivalu čtyři hodiny po poledni poznamenal krátký déšť s poryvy větru. Z travnatého nádvoří se děti musely přesunout pod velký stan a musely improvizovat. Následující téměř hodinové vystoupení, které s umělci zkoušeli od dubna lidé z města a okolí, už bylo venku, podle plánu. Na závěr s nimi na trávě tančili i početní diváci.
Následovalo představení Kulturně-kreativního centra Vysočina (KKCV), které v bývalém konventu někdejšího cisterciáckého kláštera vzniklo v uplynulých dvou letech. "Dnes s vámi otevíráme novou kapitolu historie kreativity ve Žďáru," řekla Marie Kinsky. Programová platforma HUB 800 zaměřená na umění, kreativní projekty a vzdělávání funguje v centru od loňského prosince. Číslovka v názvu hubu připomíná, že vstoupil do prostoru s historií dlouhou přes 800 let.
Žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město) poděkoval Kinským za to, že se pouštějí do takových odvážných vizí. "Že přinášejí našemu městu a regionu obrovský impulz prostřednictvím kultury, potkávání se, spolupráce," řekl.
Na vytvoření centra získali Kinští 155 milionů korun z Národního plánu obnovy a 27 milionů korun od Kraje Vysočina.
Festivaloví návštěvníci uvidí mimo jiné představení Alžběty Tiché, která propojuje vzdušnou akrobacii s výzkumem vlastního těla. Představí se tvůrci například i z Řecka, Francie, Litvy, Finska a z Tchaj-wanu. Podrobnosti jsou na webu. V neděli se v sále Archa nového centra o hudební závěr festivalu postarají skladatelka a pianistka Nikol Bóková, zpěvačka Bella Adamova a hornista Radek Baborák.
KoresponDance nabízí rovněž tvůrčí dílny, kurzy, program pro rodiny s dětmi a pro mladé publikum, večerní koncerty a DJ sety.
Festival měl dřív svá představení i v Praze, od loňska se koná výhradně na Vysočině. Letos už měl svá zastavení v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě. Organizátorem je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.