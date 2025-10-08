Zemřel aktivní nestor jihlavských architektů Zdeněk Baueršíma, bylo mu 91 let

Tomáš Blažek
  8:42aktualizováno  8:42
Ve věku 91 let zemřel v pondělí 6. října významný jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma. Portál iDNES.cz o tom informovala příslušnice architektovy rodiny. Narodil se 21. března 1934 v Jihlavě. V roce 1953 nastoupil na ČVUT v Praze na fakultu architektury, studium však mohl zakončit až v roce 1968. Pracoval u státního podniku Stavoprojekt.
Jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma v říjnu 2018 převzal prestižní Cenu Jože Plečnika za přínos architektuře a stavitelství.

Jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma v říjnu 2018 převzal prestižní Cenu Jože Plečnika za přínos architektuře a stavitelství. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma v říjnu 2018 převzal prestižní Cenu Jože Plečnika za přínos architektuře a stavitelství.
Jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma v říjnu 2018 převzal prestižní Cenu Jože Plečnika za přínos architektuře a stavitelství.
Jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma v říjnu 2018 převzal prestižní Cenu Jože Plečnika za přínos architektuře a stavitelství.
Jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma v říjnu 2018 převzal prestižní Cenu Jože Plečnika za přínos architektuře a stavitelství.
5 fotografií

Jako architekt měl za sebou 250 realizovaných projektů, například lázeňský dům Curie v Jáchymově, Dům odívání a banku ve Znojmě, divadlo v Třebíči, kulturní dům v Litohoři či dům Pozemních staveb a hotel Jihlava v Jihlavě nebo třeba finanční úřad v Humpolci. Je držitelem Ceny Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství.

Zabýval se projektováním všech druhů staveb: škol, mostů, bytových či rodinných domů i kaváren nebo hotelů včetně jejich interiérů.

„Hodně jsem spolupracoval s umělci, třeba s kovářem Habermannem, se sklářem Svatoplukem Kasalým. Když jsem kreslil návrh interiérů, tak už jsem taky naznačil, jaký obraz nebo výtvarné dílo by tam mělo být. Jednou se všichni architekti Stavoprojektu museli zúčastnit výběrového řízení na Dům politické výchovy pro Okresní výbor KSČ v Jihlavě. Namaloval jsem to a oni mě bohužel vybrali. Jenomže jsem tam neměl kladivo a srp. Tak jsem ho namaloval a oni říkali: Je malý, musí být mnohem větší. Tak jsem ho tam namaloval obrovskej!,“ vzpomínal s nadsázkou předloni v rozhovoru pro iDNES.cz.

Často spolupracoval také se slavnou a originální malířkou Mílou Doleželovou žijící v Klátovci na Telčsku, která pro jím navrženou a dnes již zbouranou restauraci hotelu Jihlava na sídlišti Březinky, dělala velkou nástěnnou malbu.

„Jsem z posledních pamětníků, co s ní spolupracovali. Připravovali jsme spolu například motiv pro obraz Křížové cesty. Dělal jsem stavbu kulturního domu v Litohoři, tam pracovala se svým manželem Jiřím Marešem na velké fresce. Mám na ni velmi dobré vzpomínky. Zaujala mě tedy nikoli tím, že ráda pila a byla veselá, to byla známá věc, ale všechno procítila, promýšlela do hloubky. Nevytvářela klišé,“ říkal.

Museli jsme použít materiály, i když se nehodily, popisuje nestor architektury

Když podle něj měla Doležalová dělat do Prahy na Václavské náměstí velký obraz do foyer domu Českého svazu výrobních družstev, který měl mít 333 figur, dělala v té době i na Litohoři. „Tehdy nejdřív říkala: Já teď dělám nějakou p*del Litohoř, já nemám na Prahu čas. Pak se nějak naštvala a na překližku namalovala, jak by si obraz představovala, a tu vypsanou soutěž na ten obraz vyhrála,“ vzpomínal Baueršíma, který byl žijícím nestorem jihlavských architektů.

Na jihlavském náměstí pracoval na obnově pěti památkových budov, například někdejšího Domu odívání, pozdějšího Tuzexu, či lékárny.

Stranický palác v Jihlavě si komunisté raději hned nechali zpamátnit

V mládí si spíše představoval, že bude sportovcem než architektem. Věnoval se například atletice či házené.

„Já jsem od dětství dobře maloval. Dokonce jsem vyhrál nějakou soutěž, ve které bylo asi 43 škol – to bylo někdy v roce 1942. Pan učitel mi říkal, že bych měl dělat něco do umění. Jenže rodiče mě v tom nepodporovali – že moc maluju a neučím se. Tak jsem to přerušil a už nemaloval. Až když jsem se hlásil na vysokou školu – na tělovýchovu, protože jsem dělal sport – tak profesorka potkala mou matku a říkala jí, ať nechodím na tělovýchovu, že si zlomím nohu a budu vyřízenej. A že prý docela hezky kreslím, tak bych mohl dělat architekturu,“ vyprávěl Baueršíma, který byl i v pozdním věku profesně aktivní.

Vzpomínal, jak za socialismu byl podnik Stavoprojekt zatížený diktátem dodavatelů materiálů, což byly Pozemní stavby. „Dělali jsme třeba přízemní stavbu, nějakou kotelnu, a museli tam použít těžké sloupy, které by unesly 12 pater, protože oni potřebovali, aby to bylo co nejdražší a splnili normy. Museli jsme používat předepsané materiály, i když se k projektům nehodily,“ líčil Baueršíma.

Jedním z jeho posledních velkých projektů bylo divadlo v Třebíči, které však před odchodem do důchodu nedokončil. „Pak mě po roce 1989 obvinili, že jsem tam nechal zbourat kvůli stavbě divadla sokolovnu. Ale já vůbec nevěděl, že tam sokolovna na místě stavby předtím byla. Já dělal projekt na urovnané staveniště, obrovské zarovnané plato. Takže jsem byl lump. Ale já jim řekl, že jsem byl šťastný, že jsem jako architekt mohl dělat zajímavou atraktivní stavbu divadla,“ řekl Baueršíma.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Krásná chystá levné bydlení pro seniory, kteří už nezvládají udržovat svůj dům

Obec Krásná na Chebsku chystá stavbu komunitního domu pro seniory. Cílem je vyhovět zvýšené poptávce po finančně méně náročném bydlení a umožnit seniorům, kteří v lokalitě žijí, aby i ve stáří mohli...

8. října 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Sirkárny provozovaly i ženy. Nešlo jen o vdovy, říká pro deník Metro filumenista Milan Tomášek

Věděli jste, že je Praha odpradávna mekkou sběratelů zápalkových nálepek, takzvaných filumenistů? Důkazem tohoto tvrzení budiž nejen bádání historiků, podle kterých byl kolébkou sirkařství svého času...

8. října 2025  10:08

Mladí politici se teď hlásí o slovo. Nejdu do Sněmovny mlčet, říká Slovák

Do Sněmovny zamíří ze Zlínského kraje i mladá generace politiků. Reprezentuje ji Václav Pláteník z KDU-ČSL, Hana Ančincová z Pirátů nebo Štěpán Slovák z ODS. Ten je jejím členem už od svých osmnácti...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Opilý mladík machroval před děvčaty, z centra Plzně si udělal závodiště

Mladý opilý šofér, mercedes a děvčata v autě. To je nebezpečná kombinace, která stojí za pondělním nočním řáděním teprve dvacetiletého řidiče v centru Plzně. S mercedesem vjel do zákazu vjezdu přes...

8. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sdružení nájemníků ČR spustilo online kalkulačku pro výpočet úroků z kauce

8. října 2025  9:46

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Diskuse o rostoucích kyberútocích

8. října 2025  9:42

Rány klackem i kopance. Dva kluci v Karviné brutálně zbili spícího bezdomovce

Jen si chránil hlavu a křičel o pomoc. Bezdomovce v Karviné brutálně napadli kluci ve věku 15 a 16 let, kopali do něj a mlátili ho klacky. Policisté nakonec útočníky vypátrali, jeden z nich skončil...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

V roce 2029 pojedou do Volar elektrické vlaky. Autoři petice chtějí víc úprav

Vlaky na takzvaných pošumavských tratích neumí konkurovat autobusům. Upozorňují na to autoři petice, kteří navrhují úpravy, aby se situace zlepšila. Ministerstvo dopravy představilo modernizaci úseku...

8. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Clean tech produkty otevírají dveře českému exportu do zemí mimo EU

8. října 2025

Policie v Ústí spojí oddělení. Personálně posílíme a budeme pružnější, slibuje

Státní policie připravuje organizační změnu, která se dotkne dvou obvodních oddělení v Ústí nad Labem – Krásného Března a Neštěmic. Nově budou obě lokality spadat pod jedno společné obvodní oddělení...

8. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Account manažer/-ka – ČTK Protext

8. října 2025  8:46

Zemřel aktivní nestor jihlavských architektů Zdeněk Baueršíma, bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel v pondělí 6. října významný jihlavský architekt Zdeněk Baueršíma. Portál iDNES.cz o tom informovala příslušnice architektovy rodiny. Narodil se 21. března 1934 v Jihlavě. V...

8. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.