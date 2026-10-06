Zdeněk Horák byl v Jihlavě slavnostně uveden do rektorské funkce

Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) byl dnes slavnostně uveden Zdeněk Horák. Čtyřleté funkční období bude jeho druhé v čele této jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. Poprvé ho akademický senát zvolil v roce 2022. V letošní volbě byl jediným kandidátem. Akademický senát ho zvolil v lednu a prezident Petr Pavel ho rektorem jmenoval 13. července. Funkční období Horákovi začalo 24. července.
Výzvou bude podle rektora připravit školu na novou podobu zákona o vysokých školách, zajistit jí diverzifikované financování a rozšířit nabídku navazujících studijních programů. Zřejmě na podzim příštího roku by mohl mít nové studenty navazující magisterský program aplikovaná informatika. "Už u nás byla hodnotící komise Národního akreditačního úřadu, dostali jsme nějaké připomínky, které jsme zapracovali, a do konce tohoto měsíce odešleme akreditační spis, takže věříme, že v září 2027 budeme moct přijmout nové studenty," řekl ČTK Horák po dnešní inauguraci.
Věcný návrh nového zákona o vysokých školách by mělo ministerstvo školství připravit podle plánu legislativních prací do konce letošního roku. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už dřív uvedl, že by chtěl, aby nový zákon začal platit od roku 2028. Změnit má i volbu rektora, kterého by mohla vybírat takzvaná univerzitní rada. Ta by se měla podílet na tvorbě strategií, rozpočtu či směřování školy.
Změny by se měly týkat i financování, přejít by se mohlo na takzvané kontraktové financování. Jde o systém, kdy si stát od vysokých škol objedná absolventy určitých oborů. Největším rizikem, pokud návrh projde v současných parametrech, bude podle Horáka předvídatelnost. "Ačkoli by ten kontrakt byl pětiletý, tak financování by bylo kontraktované jen na jeden rok. Takže to bude vždycky záviset na tom, v jaké kondici bude ekonomika České republiky," řekl Horák.
Hlavním zdrojem peněz pro veřejné vysoké školy je státní rozpočet, podle rektora ale bude nutné hledat finanční příležitosti například ve smluvním výzkumu pro firmy. "Můžeme nabídnout odbornosti, které máme. Máme technologické vybavení, myslím si, že špičkové. A můžeme to nabídnout k využití do aplikační sféry," dodal.
Padesátiletý Horák je absolventem biomedicínského a rehabilitačního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se stal docentem. Na VŠPJ působí od roku 2015, o sedm let později se stal poprvé rektorem. Předtím byl v Jihlavě prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost a vedl katedru technických studií. V lednové volbě získal od členů akademického senátu 12 z 15 hlasů.
VŠPJ vznikla v roce 2004 jako první veřejná vysoká škola neuniverzitního typu v Česku. Nabízí osm bakalářských studijních programů a tři navazující magisterské programy zaměřené na informatiku, strojírenství, finance či cestovní ruch a zdravotnictví. Má přes 2000 studentů. Prvním rektorem školy byl Ladislav Jirků. V roce 2022 Horák ve funkci vystřídal Václava Báču.