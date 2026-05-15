Zdravotní dopravní služba v Pelhřimově měla loni rekordní počet výjezdů

Počet výjezdů pelhřimovské zdravotní dopravní služby se za poslední dva roky zvýšil o čtvrtinu. Loni devět sanitek najelo přes 352.000 kilometrů a přepravilo 13.358 lidí, uvedla mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová. Počet naježděných kilometrů byl podle ní loni rekordní, i když se počet sanitek dlouhodobě nezvyšuje.
"V průměru naše vozy najezdí 965 kilometrů denně. To je obrovská porce nejen pro techniku, ale hlavně pro naše řidiče. Sanitka není jen auto, je to mobilní ordinace, kde komfort a bezpečnost pacienta závisí na profesionalitě posádky," řekl vedoucí dopravy Nemocnice Pelhřimov Jiří Havlíček. V roce 2024 bylo přepravených pacientů přes 11.000 a v roce 2023 asi 10.800.
Dopravní služba Nemocnice Pelhřimov zajišťuje transporty pacientů nejen na Vysočině, ale i po republice. Nákup vozidel od roku 2013 podporuje město. Naposledy v lednu přibyla nová sanitka za více než 1,7 milionu korun, na kterou městský rozpočet přispěl milionem korun.
Pelhřimovskou základnu zdravotní dopravní služby si dnes, kdy se slaví Den linky 155, přišli prohlédnout místní školáci. "Přinesli vlastnoručně upečené buchty a za odměnu si mohli prohlédnout prostory základny, včetně dispečinku, a nahlédnout do vybavení moderní sanitky," řekla Knapová.
Operační středisko krajských záchranářů, kam se lidé po vytočení čísla 155 na Vysočině dovolají, loni odbavilo 99.190 hovorů. "Dispečeři dokážou díky svým zkušenostem navést volajícího tak, aby i ve stresu zvládl účinně pomoci. Pomáhají dospělým i dětem, lidem bez jakékoliv zdravotnické průpravy i těm, kteří se právě ocitli v nejtěžší chvíli svého života. Krok za krokem je vedou například při resuscitaci, zástavě masivního krvácení, porodu nebo dalších akutních stavech," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.
Práci operačního střediska krajští záchranáři dětem představí při akci, která je naplánovaná na sobotu 30. května. Její součástí bude ukázka techniky integrovaného záchranného systému a simulátoru vrtulníku. Vstup bude zdarma.