Poliklinika ve Světlé má nového majitele. Koupil rentgen a hledá pneumologa

Martin Vokáč
  9:12aktualizováno  9:12
Částečně modernizovat prostory a vybavení, rozšířit nabídku lékařských služeb a lépe zpřístupnit lékárnu. To je cílem společnosti Pharmos, která se prostřednictvím své dceřiné firmy stala novým vlastníkem polikliniky ve Světlé nad Sázavou. Zdravotnické zařízení změnilo majitele poprvé od privatizace v roce 1994.
Poliklinika ve Světlé nad Sázavou byla otevřena v roce 1984, o deset let později byla zprivatizována. Od té doby její chod zajišťuje společnost Vital. Ta má nyní po více než třiceti letech nové personální obsazení.

Společnost Pharmos je jedním ze čtyř nejvýznamnějších distributorů léčiv v České republice. Koupě světelské polikliniky je podle jejího finančního ředitele Ivo Přibyla součástí širší strategie mateřské společnosti Česká lékárnická. Ta se mimo jiné na poskytování zdravotnických a sociálních služeb dlouhodobě zaměřuje.

„Nákupem společnosti Vital chceme podpořit rozvoj těchto služeb v oblasti Světlé nad Sázavou a širšího okolí. Naším cílem je zajistit, aby poliklinika ve Světlé nad Sázavou nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči a rozvíjela se v souladu s potřebami místních obyvatel,“ uvedl Přibyl.

Prodej polikliniky ve Světlé se komplikuje, už počtvrté se vrací na začátek

Jak z jeho vyjádření vyplývá, společnost Pharmos neodkoupila nemovitost, ale celý podíl v obchodní společnosti, jež polikliniku vlastní a provozuje. V obchodním rejstříku je tak i nadále uvedena společnost Vital, ovšem už s novým personálním obsazením. Ivo Přibyl je jedním ze dvou jednatelů.

„Jsme rádi, že byl obchod dokončen a poliklinika dobře funguje pod novým majitelem. Co je hlavní, běžní pacienti žádnou změnu nepoznají. Jedině snad zlepšení a rozšíření služeb,“ komentoval transakci světelský starosta František Aubrecht (nestraník za KDU-ČSL).

Upraví i přístup do lékárny a pořídí závoru

Podle Přibyla bude poliklinika i nadále poskytovat zdravotnické a sociální služby minimálně ve stávajícím rozsahu. Snahou vlastníka je částečně služby rozšířit a modernizovat. „Naší snahou je rozšířit portfolio ordinací o další specialisty,“ konstatoval jednatel společnosti Vital.

Jednu konkrétní novinku vlastník zajistil ihned po převzetí polikliniky. Pořídil moderní skiagrafický rentgen, který umožňuje snímkování metodou takzvané nepřímé digitalizace.

„Přináší to nižší náklady, ale i větší komfort pro pacienty a rychlý, téměř online přístup ke snímkům pro lékaře,“ popsal Ivo Přibyl s tím, že do plného provozu bude pracoviště uvedeno během února.

Dalších úprav se má zdravotnické zařízení dočkat v budoucích měsících. Nový vlastník má v plánu stavební úpravy, které více propojí lékárnu s vnitřními prostory polikliniky a umožní pacientům snadnější přístup. Zároveň hodlá osadit parkoviště před budovou závorou, aby byla místa skutečně k dispozici pouze pacientům.

Plicnímu specialistovi město nabízí byt

A v dohledné době by se obyvatelé Světlé mohli dočkat i rozšíření nabídky specialistů. „Jednáme s lékařem v oboru pneumologie, což je specializace, která zde chybí a zároveň by výrazně podpořila využití našeho nového rentgenového vybavení,“ řekl Přibyl.

Pneumolog je v podstatě plicní lékař. Je to specialista, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění dýchacího ústrojí, zejména dolních dýchacích cest, plic a pohrudnice. Léčí stavy jako astma, chronická obstrukční plicní nemoc, zápal plic, tuberkulóza či nádory plic.

7. listopadu 2024

„Je to specializace, která ve Světlé nikdy nebyla a za kterou bychom byli velice rádi. S provozovateli polikliniky jsme v kontaktu a v případě potřeby jsme schopni pomoci. Nabízíme lékaři městský byt,“ vzkázal starosta Aubrecht.

Ani vzdálenější cíle nových vlastníků polikliniky se nedrží úplně při zemi. „Chceme pokračovat v modernizaci rentgenového vybavení, posunout rentgenové služby směrem k digitalizaci a zefektivnit sdílení snímků. Chceme také zlepšit IT infrastrukturu ordinací a nabídnout lepší podmínky pro stávající i nové specialisty,“ přiblížil záměry Ivo Přibyl.

Koupi radnice schválila, dohoda pak padla

S tím, jak to s poliklinikou ve Světlé dopadlo, je vedení města navýsost spokojeno. „Vše funguje velice dobře, lékárna je možná na ještě vyšší úrovni. Je vidět, že společnost Pharmos má s provozem takových zařízení praxi a zkušenosti,“ pochvaluje si Aubrecht.

Proces hledání nového vlastníka a samotný prodej byl záležitostí posledních tří let. A právě město nebylo v jednu chvíli daleko od toho, aby stoprocentní obchodní podíl ve společnosti Vital samo odkoupilo. Zastupitelé už v prosinci roku 2023 nákup za dvacet milionů korun schválili. Nakonec se ovšem strany nedohodly na podmínkách takřka dojednaného obchodu a majitel se rozhodl postupovat jinak.

Polikliniku s lékárnou ve Světlé koupí město, nechce mít z budovy ubytovnu

Původním majitelem společnosti Vital, a tím i polikliniky, byl místní podnikatel Jiří Hudera. Zdravotnické zařízení za socialismu začleněné do Okresního ústavu národního zdraví v roce 1994 se společníky úspěšně privatizoval a od té doby provozoval. „Ale už jsme tu všichni v důchodovém věku. Chtěli bychom starosti s provozem polikliniky přenechat někomu mladšímu, kdo bude mít více sil,“ svěřil se Hudera před třemi roky.

V panelové čtyřpodlažní budově polikliniky v současnosti působí několik praktických lékařů pro dospělé i pro děti, své ordinace tu mají i specialisté z oborů ortopedie, fyzioterapie, ORL či psychiatrie. Jsou tu i zubařské ordinace, radiodiagnostika s rentgenem, ultrazvuk a sonograf. Další prostory mají komerční využití, sídlí v nich například biochemické laboratoře, kanceláře tu má daňový poradce, zdravotní pojišťovna nebo terapeutka.

