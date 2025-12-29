„Opravdu to není nic jednoduchého. Dřevin je skutečně velké množství – asi tři tisíce stromů a sedm tisíc kusů keřů. Vysázet bychom to měli pouze na pozemcích, jež patří městu,“ přiblížil problém přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).
Stromy a keře se mají sázet jako kompenzace za dřeviny, které musely ustoupit modernizaci železniční tratě z Přibyslavi do Pohledu. Na ní Správa železnic a zhotovitelská firma pracuje od loňského léta. Mnoho keřů a stromů muselo padnout, aby se k železnici vůbec těžká technika dostala, další mizí z ochranného pásma trati nebo ustoupily třeba demolici a rozšíření mostů.
Radnice v uplynulých měsících pracovala na novém konceptu, jak tak velké množství zeleně vůbec do města zakomponovat. A to jak do intravilánu mezi domy, tak hlavně extravilánu. Velké množství nových stromů a keřů by mělo totiž růst na okrajích Přibyslavi.
„V ulicích vytvoříme okrasné záhony, zasadíme i stromy a keře, vznikne řada zelených prostranství. Kromě estetického hlediska to třeba v létě pomůže s ochlazením ulic,“ prozradil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí na přibyslavské radnici Jan Prchal.
Plánují hřiště v zeleni
Konkrétně se třeba počítá s vytvořením celého nového parku. Ten by se měl začlenit do vznikajícího sídliště K Hesovu na západním okraji města. „Počítáme s tím, že by byl hned u mateřské školy a obsahoval by řadu herní prvků. Bylo by to takové hřiště v zeleni,“ popsal starosta.
Nové stromy by brzy mohly růst i podél několika cest. V plánu je osázet vícero stromů a keřů třeba podél oblíbené cyklostezky do Sázavy. Zcela nová alej by měla vzniknout na severovýchodním okraji v lokalitě Kubínka. „Dokonce je tu navržena dvojalej. Jednu řadu by tvořily štíhlé topoly, druhou ovocné stromy,“ pravil Martin Kamarád.
Výsadbu by vedení města rádo doplnilo o trávníky a květiny. A protože o nově vzniklé plochy se bude muset někdo minimálně v prvních letech starat, přemýšlí radnice dokonce o zřízení nové pracovní pozice městského zahradníka. „Je to všechno výsadba v hodnotách několika milionů korun. Určitě budeme chtít mít zajištěnu po dobu alespoň tří let důkladnou péči. Právě zahradník či rovnou zahradní firma by se o to mohli postarat,“ poznamenal Kamarád.
„To hlavní teprve přijde“
S prvním vysazováním město začalo už na jaře, byl to však jen zlomek toho, co jej čeká v příštích letech. „Je to akce rozplánovaná na šest etap ve třech letech. To hlavní teprve přijde,“ podotkl už před časem Prchal.
Že to ale nebude úplně jednoduché, naznačily události nedávných dní. Některé nově vysázené rostliny už stihli zničit vandalové. A část dokonce někdo vykopal ze země a odnesl. Šlo o množství keřů i okrasných trvalek.
„Jen v místní části Poříčí nám během chvíle zmizelo asi třicet čerstvě vysázených keřů. Je to velký nešvar, který nás teď trápí,“ zlobí se Kamarád. Od masivního sázení to ale radnici neodradí.
„Po stránce zeleně nám rekonstrukce železnice přinesla tak trochu nečekaný profit,“ s úsměvem poznamenal místostarosta Michael Omes (KDU-ČSL).
Do veřejné zeleně se totiž v Přibyslavi v posledních zhruba dvaceti letech příliš neinvestovalo. Spíš šlo jen o údržbu stávajícího stavu, občasné prořezání stromů a keřů či sekání trávy. Že by vznikala nová zelená prostranství či alespoň záhony s ostrůvky keřů, to se takřka vůbec nedělo.