V Brodě začala stavba drážní servisní haly, poradí si i s motory Rolls-Royce

„Havlíčkův Brod představuje důležitý bod na mapě opravárenství Českých drah. Servisujeme zde regionální vlaky pro Vysočinu, Pardubický kraj a část Středočeského kraje. Právě do těch jsme v uplynulém období doručili nové moderní soupravy RegioPanter a RegioFox,“ uvedl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

A právě pro tyto nové soupravy, jak elektrické „pantery“, tak motorové „lišky“, bude nová hala určena především. O ně už se pracovníci havlíčkobrodského střediska údržby starají od samotného dodání. Ve více než půlstoletí staré hale to ovšem není ono.

„Máme tu hodně stísněné prostory a pro nové soupravy doslova bojové podmínky. Moderní vozy jsou dělané úplně jinak. Zatímco u starších vozů se většina úkonů prováděla v podvozku, u nových je to na střeše,“ popisuje hlavní rozdíl vedoucí havlíčkobrodského střediska údržby Jaroslav Prchal.

RegioPantery a RegioFoxy právě na svých střechách nesou důležité části technologií. Nahoře jsou umístěny kontejnery pro topení či klimatizace, električtí „panteři“ mají navíc i sběrače. Dosavadní hala je na to příliš nízká a chybí ji vybavení včetně dostatečně dlouhých pochozích lávek či zvedáků a jeřábů.

Na mnoho oprav stačí počítače

Právě pochozí lávky a portálový dvounosníkový jeřáb s nosností 12,5 tuny po celé délce haly budou jedněmi ze zásadních výhod nové stavby. Kromě toho se počítá s vybudováním obslužných kanálů pro snadnější přístup k podvozkům. „Koleje tu budou 70 centimetrů nad úrovní terénu,“ přiblížil Prchal.

Nedílnou součástí 67 metrů dlouhé haly pak budou i elektromechanické patkové zvedáky, které umožní vyzdvižení kolejových vozidel. Prostory budou nově vybaveny zařízením pro odsávání výfukových zplodin, pro zaměstnance vznikne nové moderní zázemí i skladové prostory pro nejrůznější materiál.

„Zcela jinak bude řešeno tankování olejů. Olejárna tu bude jedna centrální. Tlakovým potrubím bude olej rozváděn na výdejní stojany a na kartu zaměstnance a vozidla vyfasuje příslušný pracovník patřičné množství oleje. Konečně odpadne věčné tahání kanystrů,“ zmínil jednu ze zajímavostí Jaroslav Prchal.

V havlíčkobrodském servisním středisku, jehož je vedoucím, momentálně pracuje přibližně čtyřicet zaměstnanců. Do budoucna se počítá s rozšířením jejich počtu přibližně o další dvě desítky. Nábor nesouvisí pouze s novou halou, ale i se zvýšením počtu najetých kilometrů soupravami, o něž se v Brodě starají. Od nového grafikonu pod toto servisní středisko spadnou i vlaky jezdící po staré trati do Tišnova.

„Stále bychom potřebovali nové pracovníky. Ti, kteří přijdou, tu mají jistotu, že práci jen tak neztratí,“ směje se Prchal. „Navíc se práce mění. Dnešní vlaky už jsou samá elektronika, většina oprav se dělá softwarově přes počítače a diagnostiku. Už to není jen ta špinavá mechanika,“ dodává.

Staré dílny a sklady už se začaly bourat

O výstavbu haly se postará místní společnost Chládek a Tintěra společně s firmou TSS GRADE. Dílo by mělo být dokončeno a předáno za osmnáct měsíců, na jaře 2026. První terénní a výkopové práce už odstartovaly.

Novému depu musí ustoupit některé starší budovy. Bourat už se začal objekt, v němž byly kromě skladů i výdejna olejů a dílny a zázemí pro elektrikáře. Ti se dočasně přestěhovali do unimobuněk, které jim v rámci stavby poskytl zhotovitel.

Z výstavby haly a rozšiřování servisních prostor na nádraží má radost vedení města. Starosta Zbyněk Stejskal se zahájení stavby osobně zúčastnil. „Investice do nové opravárenské haly je dalším potvrzením významné role Havlíčkova Brodu jako klíčového železničního uzlu,“ prohlásil.

A připomněl i jeden unikát. Na havlíčkobrodském nádraží bude první servisní místo pro Rolls-Royce široko daleko. Právě nízkoemisními motory této značky jsou soupravy RegioFox polského výrobce Pesa vybaveny. „O to jsem pyšnější,“ pousmál se Stejskal.

Pro České dráhy je nové havlíčkobrodské depo jednou z prvních zahájených investic do modernizace a rozšíření svých servisních center. „V následujících sedmi letech investujeme přes dvanáct miliard korun do opravárenského zázemí. Peníze půjdou do výstavby nových a modernizace stávajících hal, vybudování myček i nákupu strojního zařízení a příslušenství,“ zmínil náměstek ředitele Českých drah pro servis Michal Kraus.