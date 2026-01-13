RegioJet veze do Jihlavy novinku, od prosince ji přímými linkami spojí s Prahou

Jan Salichov
  8:52aktualizováno  8:52
Novinku, která zpříjemní cestujícím z Vysočiny železniční spojení s Prahou, chystá od prosince 2026 soukromý dopravce RegioJet. Jihlavu s metropolí spojí pravidelné přímé linky bez nutnosti přestupu v Havlíčkově Brodě. Krajské město Vysočiny se tak přímého vlaku do Prahy opět dočká po šesti letech.
Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí 18 moderních vlakových jednotek. Soukromý dopravce RegioJet klíčové železniční spojení mezi Prahou a Brnem, které vede přes Havlíčkův Brod, od Českých drah převezme v prosinci. | foto: RegioJet

Podle primátora Jihlavy Petra Ryšky (ODS) jde o praktický důsledek dohody, kterou město a soukromý dopravce uzavřeli. „Byla to naše podmínka pro vybudovaní nového centrálního terminálu,“ pronesl Ryška.

„Chtěli po nás, abychom udělali nové nádraží. Já jsem si dal podmínku, že každé dvě hodiny bude jezdit vlak do Prahy. Tak jsme si to řekli už před dvěma lety a já jsem rád, že dojde k naplnění toho, co jsme si řekli,“ uvedl.

České dráhy aktuálně provozují mezi Prahou a Jihlavou přímý vlak nepravidelně, přibližně jednou týdně. Většinou v sobotu dopoledne z Prahy, odpoledne pak z Jihlavy.

Od prosince pojede přímý vlak mezi Prahou, Havlíčkovým Brodem, Jihlavou a dále Brnem přibližně sedmkrát denně, každých 120 minut.

„Každý spoj, který přijede do Jihlavy a propojí ji s Prahou, Brnem nebo nějakým jiným větším městem, vítáme,“ pravil náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

„Je to dobře pro Jihlavu i pro Prahu. Spousta studentů jezdí do Prahy, spousta lidí cestuje za prací. A možnost dostat se tam a vracet se zpět domů častěji je vždycky super,“ doplnil Popelka.

Osmnáct moderních souprav PESA

Pro linku R9 aktuálně polský výrobce PESA vyrábí 18 moderních vlakových jednotek - sedm tříčlánkových, jedenáct čtyřčlánkových, s kapacitou pro 200 a 300 cestujících. Dvanáct procent sedadel bude v první třídě.

Další rána pro České dráhy. Linku do Brna přes Vysočinu jim vyfoukl RegioJet

Vlaky budou nízkopodlažní, s klimatizací, wi-fi, zásuvkami a USB konektory, moderním informačním systémem a možností drobného občerstvení. Samozřejmostí je dostatek prostoru pro kola, kočárky nebo vozíky a moderní vakuové toalety.

Jednotky jsou konstruovány pro rychlost až 200 kilometrů v hodině. To umožní jejich budoucí využití i na vysokorychlostních tratích. „Toto je pro cestující obrovský skok vpřed v komfortu a kvalitě cestování mezi Prahou a Brnem přes Vysočinu,“ pověděl majitel společnosti RegioJet Radim Jančura. „Naším cílem je nabídnout spojení, které je rychlé, pohodlné a přináší nejvyšší komfort,“ doplnil.

