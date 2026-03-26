Žena, kterou ve středu v Moravských Budějovicích srazilo auto, zemřela

V Moravských Budějovicích na Třebíčsku srazilo ve středu nákladní auto seniorku. Pětasedmdesátiletá žena zemřela v nemocnici. Nehodou se zabývají kriminalisté, informovala dnes mluvčí policie Michaela Lébrová.
Nehoda se stala v ulici 1. Máje ve středu dopoledne. Vůz MAN s návěsem řídil sedmapadesátiletý muž. Jeho dechová zkouška i test na drogy byl negativní.
"Prověřování tragické dopravní nehody převzali kriminalisté třebíčského územního odboru, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Příčinu a další okolnosti dopravní nehody prověřují," dodala Lébrová.